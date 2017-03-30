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شقة تتمتع بالدفئ والأناقة ستنال اعجابك!

منة اسماعيل منة اسماعيل
COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Wood effect
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عندما يجتمع الدفئ والأناقة في تصميم واحد ينتج عنه منزلاً مميزاً بالفعل، فعندما نفكر في غايتنا التي نريدها من منازلنا نجد أن اهم ما نبحث عنه هو الدفئ والشعور بالراحة والطمأنينة، وياتي ذلك من خلال اختيار تصميم لمنزل قريب من شخصيتك وروحك ومنظم بطريقة مثالية ليس هذا فقط بل يجب أن تكون تفاصيله مليئة بالدفئ في لمسات تصميمه، ونحن اليوم مع هوميفاي في جولة داخل منزل ملئ بالدفئ والأناقة بشكل رائع

البداية هنا مع غرفة معيشة مليئة بالتفاصيل الدافئة بداية من الألوان إلى اختيار الأثاث والمواد الطبيعية التي استعان بها المصمم في تصميم الغرفة بل والمنزل بالكامل.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

استعان المصمم بمواد طبيعية خلقت دفئ في تصميم غرفة المعيشة فنرى هنا الحجر الجيري للأرضيات والخشب الباركيه ال

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

​اختيار الأثاث داخل الغرفة لم يخلو أيضاً من التفاصيل الدافئة فنجد التنوع بين اللون البيج والرمادي مفعم بالقماش الشامواه الذي اعطي أيضاً لمسة من الدفئ والنعومة في التصميم.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة حجر Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

​الأضاءة تنوعت بين الأضاءة الحيوية القادمة من تلك النافذة والمصابيح المتدلية من السقف بطريقة انسيابية وانيقة.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرةإضاءة حديد Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

​في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة خلق المصمم ركناً مفعماً بالفن والكلاسيكية من خلال وضع هذا البيانو الأنيق في ركن من أركان الغرفة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

​طاولة القهوة التي استعان بها المصمم في تلك الغرفة جاءت مختلفة ومميزة بين الخشب والزجاج مصممة بشكل دائري انسيابي وأنيق مع لمسات النباتات في الديكور فوقها بطريقة رائعة.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Brown
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

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COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرةديكورات واكسسوارات خشب Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

تصميم السقف كان مختلف وغير تقليدي، فاستعان المصمم بشكل خلية نحل من الخشب بطريقة أنيقة مزودة بسبوتات نمن الأضاءة بشكل مميز.

هنا نرى غرفة السفرة التي لم تختلف عن دفئ ورقي المنزل وأيضاَ تفاصيله الأنيقة.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرةطاولات خشب Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

نرى اختيار موفق للأثاث الذي امتاز باللمسة الخشبية بلونها البني الدافئ الذي اندمج مع الأرضيات الخشبية أيضاً بطريقة انسيابية، فنجد هنا تلك الطاولة المربعة الخشبية فوق أرضيات من الخشب تحاوطها بعض الكراسي باللون الأزرق الأنيق.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرة خشب Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

اندماج العناصر في غرفة السفرة بين الخشب في الأرضيات والأثاث والجدران الحجرية الجذابة.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرة خشب Brown
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

اختيار الأضاءة أيضاً كان متنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة والأضاءة القادمة من تلك النجفة الكريستالية فوق السفرة التي ساعدت على توزيع ونشر الأضاءة بطريقة هادئة ومميزة.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرة خشب Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

في الجدار المقابل للطاولة استغله المصمم في تصميم تلك المكتبة الخشبية البسيطة المقسمة إلى أرفف عملية وأنيقة للتخزين ووضع لمسات الديكور بشكل متناثر ومميز كما نرى.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة السفرةخزانة النبيذ خشب Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

وختاماً مع تصميم الحمام داخل هذا المنزل الذي يمكننا القول أنه ملئ بالبساطة والكلاسيكية معاً، اختار المصمم الألوان الهادئة الحيادية وقم بمزجها مع درجات الأزرق السماوي بشكل انسيابي مع لمسات الأضاءة والديكور.

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام حجر Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

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