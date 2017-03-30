الجدران الحجرية من الأفكار العظيمة في ديكورات المنزل التي يمكنك الاستعانه بها في منزلك مع أشكال عدة ومختلفة تشمل الحجر كمادة طلاء جزء كبير من المنطقة التي تشكل غرفتك، أو قد تكون أعمدة،أو ربما لمسة من الديكور الجذابة لجدران منزلك ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 16 تصميم مبتكر وأنيق للجدران الحجرية بأفكار عبقرية وجذابة.