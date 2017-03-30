الجدران الحجرية من الأفكار العظيمة في ديكورات المنزل التي يمكنك الاستعانه بها في منزلك مع أشكال عدة ومختلفة تشمل الحجر كمادة طلاء جزء كبير من المنطقة التي تشكل غرفتك، أو قد تكون أعمدة،أو ربما لمسة من الديكور الجذابة لجدران منزلك ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 16 تصميم مبتكر وأنيق للجدران الحجرية بأفكار عبقرية وجذابة.
تصميم أخر مميز لجدار من الحجر في تصميم غرفة المعيشة من اللون الرمادي الدافئ مع تصميم تلك الدفاية في وسط الجدار.
فكرة أخرى مميزة من الجدران الحجرية أضافت لمسة من الريفية على تصميم غرفة السفرة بطريقة أنيقة وجذابة جداً.
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