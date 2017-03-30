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16 تصميم مبتكر وأنيق للجدران الحجرية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora غرفة السفرة حجر Grey
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الجدران الحجرية من الأفكار العظيمة في ديكورات المنزل التي يمكنك الاستعانه بها في منزلك مع أشكال عدة ومختلفة تشمل الحجر كمادة طلاء جزء كبير من المنطقة التي تشكل غرفتك، أو قد تكون أعمدة،أو ربما لمسة من الديكور الجذابة لجدران منزلك ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 16 تصميم مبتكر وأنيق للجدران الحجرية بأفكار عبقرية وجذابة.

في أي غرفة يوجد بجدار خاص للزينة، أو جدار، لموقعه أو الشكل، يصبح قطعة رئيسية لإعطاء مساحة لمظهر فريد من نوعه. إذا كنت قد يقع هذا الجدار في غرفة المعيشة الخاصة بك حان الوقت الآن لاختيار جدار من الحجر بتصميم فريد مثل هذا

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

2- تصميم أخر مميز لجدار من الحجر في تصميم غرفة المعيشة من اللون الرمادي الدافئ مع تصميم تلك الدفاية في وسط الجدار.​

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

تصميم أخر مميز لجدار من الحجر في تصميم غرفة المعيشة من اللون الرمادي الدافئ مع تصميم تلك الدفاية في وسط الجدار.

3-​فكرة أخرى مميزة من الجدران الحجرية أضافت لمسة من الريفية على تصميم غرفة السفرة بطريقة أنيقة وجذابة جداً.

Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora غرفة السفرة حجر Grey
La Desarrolladora

La Desarrolladora
La Desarrolladora
La Desarrolladora

فكرة أخرى مميزة من الجدران الحجرية أضافت لمسة من الريفية على تصميم غرفة السفرة بطريقة أنيقة وجذابة جداً.

4- ​ربما تعتقد أن الجدران الحجرية أحدى سمات النمط الريفي فقط ،ولكن هذا لم يعد صحيحا على الإطلاق لأنه في الوقت الحاضر هناك الإبداعات في الجدران الحجرية انظر على سبيل المثال الجدار الخلفي فر الغرفة المعيشة الحجر الجيري مما أضاف له لمسة أكثر ابداع وأناقة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

5- أطار دائري من الطوب الحجري في جدار غرفة من اللمسات المميزة جداً التي يمكنك أضافتها لخلق توازن بصري ولمسة من الجاذبية.

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة أسمنت Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

6- تصميم جدار من الحجر واندماجه مع السقف الخشبي أعطى للغرفة أطلالة من الجمال والدفئ بشكل أكثر من رائع.

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

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​7- جدران حجرية مفعمة بالأناقة في غرفة مليئة بالتفاصيل الأنيقة والكلاسيكية.

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura غرفة المعيشة أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

8- تصميم مميز وبسيط لجدار حجري باللون البيج الحيادي أضاف جمال وأناقة

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة المعيشة
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

9- تصميم دافئ من الجدران الحجرية في غرفة معيشة على النمط الصناعي.

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرفة المعيشة
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

10- الجدران الحجرية من التصميمات التي يمكنك استخدامها لخلق فاصل بين المنزل وغرفه بشكل جذاب.

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

11- في الجدار خلف المدفأة أفضل مكان يمكنك الاستعانة بالجدران الحجرية في تصميمه.

Residência LP, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura غرفة المعيشة
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

12- نموذج أخر لتصميم مميز للجدران الحجرية في تصميم لغرفة معيشة ملئ بالجاذبية والأناقة، دمج المصمم بين الطوب الحجري باللون البيج الحيادي واللون الأحمر بشكل مميز جداً.

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

13- جدار من الحجر الجير خلف شاشة التليفزيون أضاف للمنطقة لمسة من الديكور والأناقة المفرطة في غرفة المعيشة.

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

14- فكرة اخرى لجدار فاصل من الطوب الحجري لفصل منطقة المعيشة عن المنزل

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

15- لمسة من الجدران الحجرية في أركان غرفة المعيشة من التفاصيل المميزة أيضاً التي يمكنك أن تستعين بها.

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico غرفة المعيشة
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

16- استخدام الجدران الحجرية بألوان حيادية فاتحة يمكنه أن يعطيك إطلالة هادئة ومريحة في منزلك.

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez غرفة المعيشة
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

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12 فكرة تجدد بها ديكور جدران منزلك
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