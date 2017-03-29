كيف تصمم شقة مُريحة بمساحة 50 متر مربع!

مع تزايد الاتجاه المعماري نحو تقليص مساحات الشقق لتناسب الميزانيات الصغيرة، أصبح لدى المهنيين الخبرات الكافية للتعامل مع المساحات الأقل من 70 متر مربع، والقدرة على التعامل معها بيسر لاستغلال كل سنتيمتر من المساحة المتاحة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة من خلال صور المحترفة JOANA FRANÇA، داخل منزل عصري أنيق، لا تتخطى مساحته الـ50 متر مربع، من تنفيذ فريق محترفي Carpaneda.

شاركونا في جولتنا، واستمتعوا بالتفاصيل الديكورية، والأفكار المُلهمة لتحقيق أقصى استفادة من المساحات الصغيرة!