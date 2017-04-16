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منزل رائع يخطف الأنفاس

ريم عوض ريم عوض
Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
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أنطاليا، لؤلؤة من لآلئ البحر الأبيض المتوسط حيث الشمس الدافئة والزرقة الممتدة أمام نظرك. فإذا كنت ستسكن في تركيا وفي أنطاليا على وجه الخصوص؛ ينبغي عليك أن تحرص على تصميم بيتك بالشكل الذي يناسب جوها الراقي والأصيل. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة رائعة في أنطاليا مليئة بالفخامة وتخطف الأنفاس بالفعل.

غرفة المعيشة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

نبدأ جولتنا في أول غرفة في الصالة، وهي غرفة المعيشة حداثية بلمسات من الكلاسيكية بداية من شكل الأثاث مرورًا بالقطيفة المستخدم في تنجيده، وحتى الطاولة الفضية والنجفة الكريستالية والمرآة بعرض الحائط! استخدم المصمم سجادة بيضاء بسيطة للتقليل من حدة الألوان اللامعة في باقي الغرفة ولتتباين مع لون الأرضية الخشبية ولون الأثاث الأزرق في نفس الوقت.

نظرة عامة على الصالة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في هذه الصورة يظهر لنا بوفيه غرفة السفرة يعمل كفاصل بين السفرة وغرفة المعيشة، وتظهر أيضًا الساعة الفريدة من نوعها ويتبين حجم النافذة الكبيرة التي وُفق المصمم في تركها بستائر شيفونية شفافة لتظهر ما وراءها من إطلالة طبيعية رائعة للبحر الأبيض المتوسط. في الصورة القادمة نذهب لنرى النافذة عن قرب.

السفرة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

غرفة السفرة تزيد من هيبة التصميم الذي اهتم في المصمم بالتحف والقطع المميزة حيث الكراسي ذات الأكسسوارات الغامضة التي تبدو كأن كل من يجلس هنا قد وقع أسيرًا!

بجانب النافذة

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

هل هناك أفضل من استغلال تلك المساحة أمام النافذة لوضع كرسيين وطاولة قهوة صغيرة للاستمتاع بتاك الإطلالة الرائعة أثناء تناول مشروب في أي وقت من اليوم؟ لا أعتقد! 

في هذه الصورة تظهر أكثر اللمسات الحداثية في طاولة القهوة المعدنية وظهر الكرسي الغريب!

المطبخ

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

أن تطبخ بجانب إطلالة رائعة كهذه يعني أنك ستخترع أفضل الوصفات بلا شك! المطبخ واسع ويه جزيرة في المنتصف وكراسي لتناول الوجبات والمشروبات.

منطقة جلوس بالمطبخ

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

استغل المصمم هذه المنطقة من المطبخ بشكل رائع حيث صنع غرفة معيشة صغيرة بوضع أثاث من الخوص لشرب القهوة والتسامر وكسر اللون الأبيض الممتد في المطبخ بمخدات فيروزية تتماشى مع لون البحر الرائع الذي تطل عليه من النافذة. 

غرفة النوم

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

بعد كل ما رأيناه من فخامة في تصميم المنزل في الصور السابقة، لا نعتقد أبدًا أن المصمم سيهمل غرفة النوم ظنًا منه أن المنطقة الظاهرة للزوّار كافية خاصة مع تلك الإطلالات الرائعة. تصميم الغرفة مريح للغاية وألوانها الهادئة تساعد على جودة نوم أفضل.

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