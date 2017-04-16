منزل رائع يخطف الأنفاس

هل هناك أفضل من استغلال تلك المساحة أمام النافذة لوضع كرسيين وطاولة قهوة صغيرة للاستمتاع بتاك الإطلالة الرائعة أثناء تناول مشروب في أي وقت من اليوم؟ لا أعتقد!

في هذه الصورة تظهر أكثر اللمسات الحداثية في طاولة القهوة المعدنية وظهر الكرسي الغريب!