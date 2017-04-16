منزل رائع يخطف الأنفاس

أنطاليا، لؤلؤة من لآلئ البحر الأبيض المتوسط حيث الشمس الدافئة والزرقة الممتدة أمام نظرك. فإذا كنت ستسكن في تركيا وفي أنطاليا على وجه الخصوص؛ ينبغي عليك أن تحرص على تصميم بيتك بالشكل الذي يناسب جوها الراقي والأصيل. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة رائعة في أنطاليا مليئة بالفخامة وتخطف الأنفاس بالفعل.
نبدأ جولتنا في أول غرفة في الصالة، وهي غرفة المعيشة حداثية بلمسات من الكلاسيكية بداية من شكل الأثاث مرورًا بالقطيفة المستخدم في تنجيده، وحتى الطاولة الفضية والنجفة الكريستالية والمرآة بعرض الحائط! استخدم المصمم سجادة بيضاء بسيطة للتقليل من حدة الألوان اللامعة في باقي الغرفة ولتتباين مع لون الأرضية الخشبية ولون الأثاث الأزرق في نفس الوقت.
في هذه الصورة يظهر لنا بوفيه غرفة السفرة يعمل كفاصل بين السفرة وغرفة المعيشة، وتظهر أيضًا الساعة الفريدة من نوعها ويتبين حجم النافذة الكبيرة التي وُفق المصمم في تركها بستائر شيفونية شفافة لتظهر ما وراءها من إطلالة طبيعية رائعة للبحر الأبيض المتوسط. في الصورة القادمة نذهب لنرى النافذة عن قرب.
غرفة السفرة تزيد من هيبة التصميم الذي اهتم في المصمم بالتحف والقطع المميزة حيث الكراسي ذات الأكسسوارات الغامضة التي تبدو كأن كل من يجلس هنا قد وقع أسيرًا!
هل هناك أفضل من استغلال تلك المساحة أمام النافذة لوضع كرسيين وطاولة قهوة صغيرة للاستمتاع بتاك الإطلالة الرائعة أثناء تناول مشروب في أي وقت من اليوم؟ لا أعتقد!
في هذه الصورة تظهر أكثر اللمسات الحداثية في طاولة القهوة المعدنية وظهر الكرسي الغريب!
أن تطبخ بجانب إطلالة رائعة كهذه يعني أنك ستخترع أفضل الوصفات بلا شك! المطبخ واسع ويه جزيرة في المنتصف وكراسي لتناول الوجبات والمشروبات.
استغل المصمم هذه المنطقة من المطبخ بشكل رائع حيث صنع غرفة معيشة صغيرة بوضع أثاث من الخوص لشرب القهوة والتسامر وكسر اللون الأبيض الممتد في المطبخ بمخدات فيروزية تتماشى مع لون البحر الرائع الذي تطل عليه من النافذة.
بعد كل ما رأيناه من فخامة في تصميم المنزل في الصور السابقة، لا نعتقد أبدًا أن المصمم سيهمل غرفة النوم ظنًا منه أن المنطقة الظاهرة للزوّار كافية خاصة مع تلك الإطلالات الرائعة. تصميم الغرفة مريح للغاية وألوانها الهادئة تساعد على جودة نوم أفضل.