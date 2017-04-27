10 أشياء عليك أن تقوم بها يوميًا لبيت نظيف دائمًا

هل تعرف ذلك البيت الذي كلما زرته وجدته مرتب ونظيفًا حتى أنك تتساءل في داخلك عمّا يفعله أصحاب المنزل للحفاظ عليه بهذه الطريقة وتشعر أن منزلك تعمه الفوضى لدرجة أنه لن يصل أبدًا لهذا المستوى؟ لا تقلق! فكل شيء بالتدريج يمكن إصلاحه. في هذا المقال نقدم لكم 10 أشياء يمكنك أن تقوم بها يوميًا كبداية لتحصل على الترتيب والنظافة التي تمنيتها دومًا.
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قم بفتح نوافذ المنزل أول شيء في الصباح لتجديد هواء المنزل والحصول على جو منعش والتخلص من الرطوبة والبكتيريا لبيئة أكثر صحة.
اجعل أول مهمة تقوم بها عند النهوض من سريرك هو ترتيبه! وانقل هذه العاجة لجميع أفراد المنزل لتوفير وقتك وجهدك فعندما تقسّم المهمة لتكون مسؤولية كل شخص عند النهوض من سريره فستتغرق أقل من دقيقة.
قم بإزالة أي فوضى وقت حدوثها ولن توجد فرصة لتراكم المهام عليك وزيادة صعوبة التخلص المنها.
من أكثر الأماكن عرضة لتراكم الأتربة والملوثات الخارجية هي البلكونة. لا تنسَ أن تقوم بكسنها بشكل يومي لتفادي خروجها عن السيطرة.
تراكم الأتربة على أسطح المنزل من طاولات وأرفف والأرضيات يمكنه أن يسبب لأفراد المنزل مشاكل صحية خطيرة. اجعل من ضمن روتينك اليومي إزالة سريعة للأتربة؛ فكلما قمت بهذه المهمة أولًا بأول تجنبت تلك المشكلة، والوقاية خيرٌ من العلاج.
الحقيقة أنه مهما حاولت أن تبقي كل شيء في مكانه والتخلص من الفوضى ستجد في الغالب أشياء بسيطة متناثرة بين الغرف. قم بتعليق بعض الأرفف أو الخزانات في ركن معين تضع فيها تلك الأشياء العشوائية حتى تصل لهم كلما أردت وتتخلص من فوضى باقي المنزل.
قم بتخصيص من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا للتخلص من الفوضى المتراكمة على كل أسطح المنزل من طاولات وأسطح المطبخ والسفرة وستجد الفوضى أقل ما يمكن بالتدريج.
هذه النصيحة مخصصة لغرفة النوم وغرفة الملابس بالتحديد، لا تجعل الملابس التي تخلعها يوميًا تتراكم على كرسي معين في تلك الغرف. ما أن تخرج قطعة ملابس معينة من مكانها قم بإعادتها في الحال أو أرسلها لسلة الغسيل.
استخدام المخدات بشكل يومي يجعلها تبدة منخفضة بالتدريج، قم بإعادة ملئها كل فترة لتبدو كالجديدة.
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غرفة المعيشة والكنب على وجه الخصوص من أكثر الأماكن عرضة لتراكم فتافيت الطعام هنا وهناك. أضف لروتينك اليومي كنسها بالمكنسة وركز على تنظيف الأماكن الضيقة في الكنب التي يمكن أن تدخل فيها تلك البقايا.