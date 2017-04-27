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10 أشياء عليك أن تقوم بها يوميًا لبيت نظيف دائمًا

ريم عوض ريم عوض
Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
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هل تعرف ذلك البيت الذي كلما زرته وجدته مرتب ونظيفًا حتى أنك تتساءل في داخلك عمّا يفعله أصحاب المنزل للحفاظ عليه بهذه الطريقة وتشعر أن منزلك تعمه الفوضى لدرجة أنه لن يصل أبدًا لهذا المستوى؟ لا تقلق! فكل شيء بالتدريج يمكن إصلاحه. في هذا المقال نقدم لكم 10 أشياء يمكنك أن تقوم بها يوميًا كبداية لتحصل على الترتيب والنظافة التي تمنيتها دومًا.

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1- تهوية الغرف

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة المعيشة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

قم بفتح نوافذ المنزل أول شيء في الصباح لتجديد هواء المنزل والحصول على جو منعش والتخلص من الرطوبة والبكتيريا لبيئة أكثر صحة.

2- ترتيب السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اجعل أول مهمة تقوم بها عند النهوض من سريرك هو ترتيبه! وانقل هذه العاجة لجميع أفراد المنزل لتوفير وقتك وجهدك فعندما تقسّم المهمة لتكون مسؤولية كل شخص عند النهوض من سريره فستتغرق أقل من دقيقة.

3- نظّف في الحال

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

قم بإزالة أي فوضى وقت حدوثها ولن توجد فرصة لتراكم المهام عليك وزيادة صعوبة التخلص المنها.

4- البلكونة

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

من أكثر الأماكن عرضة لتراكم الأتربة والملوثات الخارجية هي البلكونة. لا تنسَ أن تقوم بكسنها بشكل يومي لتفادي خروجها عن السيطرة.

5- الأتربة على الأسطح

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تراكم الأتربة على أسطح المنزل من طاولات وأرفف والأرضيات يمكنه أن يسبب لأفراد المنزل مشاكل صحية خطيرة. اجعل من ضمن روتينك اليومي إزالة سريعة للأتربة؛ فكلما قمت بهذه المهمة أولًا بأول تجنبت تلك المشكلة، والوقاية خيرٌ من العلاج.

6- الركن العشوائي

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الحقيقة أنه مهما حاولت أن تبقي كل شيء في مكانه والتخلص من الفوضى ستجد في الغالب أشياء بسيطة متناثرة بين الغرف. قم بتعليق بعض الأرفف أو الخزانات في ركن معين تضع فيها تلك الأشياء العشوائية حتى تصل لهم كلما أردت وتتخلص من فوضى باقي المنزل.

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7- فوضى الأسطح

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

قم بتخصيص من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا للتخلص من الفوضى المتراكمة على كل أسطح المنزل من طاولات وأسطح المطبخ والسفرة وستجد الفوضى أقل ما يمكن بالتدريج.

8- الملابس

Living room homify غرفة المعيشة
homify

Living room

homify
homify
homify

هذه النصيحة مخصصة لغرفة النوم وغرفة الملابس بالتحديد، لا تجعل الملابس التي تخلعها يوميًا تتراكم على كرسي معين في تلك الغرف. ما أن تخرج قطعة ملابس معينة من مكانها قم بإعادتها في الحال أو أرسلها لسلة الغسيل.

9- المخدات

Cosy Home House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

استخدام المخدات بشكل يومي يجعلها تبدة منخفضة بالتدريج، قم بإعادة ملئها كل فترة لتبدو كالجديدة.

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10- فتافيت الطعام

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة والكنب على وجه الخصوص من أكثر الأماكن عرضة لتراكم فتافيت الطعام هنا وهناك. أضف لروتينك اليومي كنسها بالمكنسة وركز على تنظيف الأماكن الضيقة في الكنب التي يمكن أن تدخل فيها تلك البقايا.

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