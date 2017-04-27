5 افكار لتنظيف البيت

تنظيف النوافذ من أول المهام التي قد تطرأ على ذهنك خاصة مع اتساخه بسبب أمطار الشتاء والرغبة في النظر خارجها للزهور التي تتفتح في الربيع وإدخال ضوء الشمس المبهج.

المهمة: قم بإضافة محلول من المياة و نقطتين سائل غسيل الأطباق في زجاجة بها رشاش (سبراي). تأكد من عدم وضع مقدار أكبر من سائل غسيل الأطباق حتى لا يأتي بنتيجة عكسية ويشكل طبقة بيضاء على النوافذ. بعد رش النوافذ قم بتظيفها باسنفنجة نظيفة ثم جففها بفوطة جافة. إذا كانت بفع النوافذ صعبة يمكنك إضافة الخل أو الأمونيا للمحلول.