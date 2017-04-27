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5 افكار لتنظيف البيت

ريم عوض ريم عوض
Häuser in der Wolfsgrube, w. raum Architektur + Innenarchitektur w. raum Architektur + Innenarchitektur بلكونة أو شرفة
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القيام بمهمة التنظيف الشامل للمنزل استعدادًا لفصل الربيع من الممكن تكون فكرة مشجعة للغاية خاصة مع اعتدال الجو والرغبة في الاستمتاع به؛ ولكن عملية التنظيف هذه يمكنها أن تتحول لمهمة لا نهائية إذا لم تقم بتحديد ما تريد فعله وتتشتت بين المهام وتفقد الأولويات. في هذا المقال سنساعدك بقائمة مبسّطة للحصول على بيت نظيف هذا الربيع.

1- النوافذ

Häuser in der Wolfsgrube, w. raum Architektur + Innenarchitektur w. raum Architektur + Innenarchitektur بلكونة أو شرفة
w. raum Architektur + Innenarchitektur

w. raum Architektur + Innenarchitektur
w. raum Architektur + Innenarchitektur
w. raum Architektur + Innenarchitektur

تنظيف النوافذ من أول المهام التي قد تطرأ على ذهنك خاصة مع اتساخه بسبب أمطار الشتاء والرغبة في النظر خارجها للزهور التي تتفتح في الربيع وإدخال ضوء الشمس المبهج.

المهمة: قم بإضافة محلول من المياة و نقطتين سائل غسيل الأطباق في زجاجة بها رشاش (سبراي). تأكد من عدم وضع مقدار أكبر من سائل غسيل الأطباق حتى لا يأتي بنتيجة عكسية ويشكل طبقة بيضاء على النوافذ. بعد رش النوافذ قم بتظيفها باسنفنجة نظيفة ثم جففها بفوطة جافة. إذا كانت بفع النوافذ صعبة يمكنك إضافة الخل أو الأمونيا للمحلول.

PRIVATE RESIDENCE - ISTANBUL, MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS غرفة المعيشة
MERVE KAHRAMAN PRODUCTS &amp; INTERIORS

MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS
MERVE KAHRAMAN PRODUCTS &amp; INTERIORS
MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS

2- البلكونة

Häuser in der Wolfsgrube, w. raum Architektur + Innenarchitektur w. raum Architektur + Innenarchitektur بلكونة أو شرفة
w. raum Architektur + Innenarchitektur

w. raum Architektur + Innenarchitektur
w. raum Architektur + Innenarchitektur
w. raum Architektur + Innenarchitektur

متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيف منسوجات أثاث البلكونة من مخدات وقواعد؟ مهما كانت تلك المنسوجات مصنوعة من أفضل الأقمشة التي تتحمل عوامل الجو يجب أن تقوم بتنظيفها مع دخول الربيع لتعيد لها إشراقها وجمالها بعد ما تعرضت له من عوامل الشتاء. 

المهمة: لتنظيف مبدئيّ قم بإزالة الغبار أولًا عن الأثاث كله ومنسوجاته بالمكنسة الكهربائية وفوطة. بعد ذلك قم بإذابة بيكربونات الصوديوم أو سائل تنظيف أقمشة مع مقدار من المياة واستخدم اسفنجة تم عصرها قليلًا في تنظيف المخدات والقواعد ثم قم بإعادة نفس العملية باستخدام اسفنجة مبللة بالماء فقط لشطف الصابون. ثم اتركها في شمس فصل الربيع الدافئة لتجفف. 

3- الستائر والسجاجيد

Einrichtung Musterwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

من الأشياء التي تحدث فرقًا واضحًا في شكل المنزل وترتيبه السجاجيد والستائر. يمكنك الاعتماد على نفسك في تنظيفها أو إرسالها للمغسلة.

المهمة: بالنسبة للسجاد يمكنك استخدام نفس الخلطة السابقة ولكن مع التأكد من كنسها بالمكنسة الكهربائية بعد أن تجف تمامًا للتأكد من عدم وجود أي بقايا من بيكربونات الصوديوم. أما الستائر فقم بغسلها على يديك أو على برنامج الغسيل اليدوي في الغسالة إذا كنت تعرف أن هخامتها تتحمل الغسل بالماء ولا تتعين إرسالها للمغسلة للتنظيف الجاف.

LOFT - NOMAD NYC, MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS غرفة المعيشة
MERVE KAHRAMAN PRODUCTS &amp; INTERIORS

MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS
MERVE KAHRAMAN PRODUCTS &amp; INTERIORS
MERVE KAHRAMAN PRODUCTS & INTERIORS

4- الستانليس ستيل

Homestaging einer Ferienwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

تلك الأشياء المصنوعة من الستالنيس ستيل كمقابض الأبواب و الأحواض والحنفيات والخلاطات وحواف النوافذ غالبًا ما نهملها لتفرة طويلة حتى تفقد بريقها، ولكنك ستذهل حقًا من الإحساس الذي سيضفيه لمعانها على الغرف.

المهمة: باستخدام السلك الستانليس ستيل قم بإضافة بعض الخل إلى سائل غسيل الأطباق وبعض المياة ونظف كل شيء مصنوع من الستانليس ستيل في المنزل.

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5- المطبخ

iç dekorasyonlarımız, rwiçmimari rwiçmimari مطبخ
rwiçmimari

rwiçmimari
rwiçmimari
rwiçmimari

في الربيع غالبًا تتضمن أيامه بعض العزومات والدعوات العائلية على الطعام، استغل هذه الفرصة لتنظيف شامل للمطبخ على وجه الخصوص.

المهمة: قم بإخراج الخزين ومحتويات الثلاجة ومعاينة كل ما هو منتهي الصلاحية لتتخلص منه. ثم نظف الخزانات والثلاجة قبل إعادة الأشياء التي ستستخدمها. قم بالتخلص من جميع الأدوات المكسورة وغير صالحة الاستخدام وقم باستبدالها بالجديد ليرجع مطبخك نظيفًا ومرتبًا.

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Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
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