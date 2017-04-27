5 افكار لتنظيف البيت

القيام بمهمة التنظيف الشامل للمنزل استعدادًا لفصل الربيع من الممكن تكون فكرة مشجعة للغاية خاصة مع اعتدال الجو والرغبة في الاستمتاع به؛ ولكن عملية التنظيف هذه يمكنها أن تتحول لمهمة لا نهائية إذا لم تقم بتحديد ما تريد فعله وتتشتت بين المهام وتفقد الأولويات. في هذا المقال سنساعدك بقائمة مبسّطة للحصول على بيت نظيف هذا الربيع.
تنظيف النوافذ من أول المهام التي قد تطرأ على ذهنك خاصة مع اتساخه بسبب أمطار الشتاء والرغبة في النظر خارجها للزهور التي تتفتح في الربيع وإدخال ضوء الشمس المبهج.
المهمة: قم بإضافة محلول من المياة و نقطتين سائل غسيل الأطباق في زجاجة بها رشاش (سبراي). تأكد من عدم وضع مقدار أكبر من سائل غسيل الأطباق حتى لا يأتي بنتيجة عكسية ويشكل طبقة بيضاء على النوافذ. بعد رش النوافذ قم بتظيفها باسنفنجة نظيفة ثم جففها بفوطة جافة. إذا كانت بفع النوافذ صعبة يمكنك إضافة الخل أو الأمونيا للمحلول.
متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيف منسوجات أثاث البلكونة من مخدات وقواعد؟ مهما كانت تلك المنسوجات مصنوعة من أفضل الأقمشة التي تتحمل عوامل الجو يجب أن تقوم بتنظيفها مع دخول الربيع لتعيد لها إشراقها وجمالها بعد ما تعرضت له من عوامل الشتاء.
المهمة: لتنظيف مبدئيّ قم بإزالة الغبار أولًا عن الأثاث كله ومنسوجاته بالمكنسة الكهربائية وفوطة. بعد ذلك قم بإذابة بيكربونات الصوديوم أو سائل تنظيف أقمشة مع مقدار من المياة واستخدم اسفنجة تم عصرها قليلًا في تنظيف المخدات والقواعد ثم قم بإعادة نفس العملية باستخدام اسفنجة مبللة بالماء فقط لشطف الصابون. ثم اتركها في شمس فصل الربيع الدافئة لتجفف.
من الأشياء التي تحدث فرقًا واضحًا في شكل المنزل وترتيبه السجاجيد والستائر. يمكنك الاعتماد على نفسك في تنظيفها أو إرسالها للمغسلة.
المهمة: بالنسبة للسجاد يمكنك استخدام نفس الخلطة السابقة ولكن مع التأكد من كنسها بالمكنسة الكهربائية بعد أن تجف تمامًا للتأكد من عدم وجود أي بقايا من بيكربونات الصوديوم. أما الستائر فقم بغسلها على يديك أو على برنامج الغسيل اليدوي في الغسالة إذا كنت تعرف أن هخامتها تتحمل الغسل بالماء ولا تتعين إرسالها للمغسلة للتنظيف الجاف.
تلك الأشياء المصنوعة من الستالنيس ستيل كمقابض الأبواب و الأحواض والحنفيات والخلاطات وحواف النوافذ غالبًا ما نهملها لتفرة طويلة حتى تفقد بريقها، ولكنك ستذهل حقًا من الإحساس الذي سيضفيه لمعانها على الغرف.
المهمة: باستخدام السلك الستانليس ستيل قم بإضافة بعض الخل إلى سائل غسيل الأطباق وبعض المياة ونظف كل شيء مصنوع من الستانليس ستيل في المنزل.
في الربيع غالبًا تتضمن أيامه بعض العزومات والدعوات العائلية على الطعام، استغل هذه الفرصة لتنظيف شامل للمطبخ على وجه الخصوص.
المهمة: قم بإخراج الخزين ومحتويات الثلاجة ومعاينة كل ما هو منتهي الصلاحية لتتخلص منه. ثم نظف الخزانات والثلاجة قبل إعادة الأشياء التي ستستخدمها. قم بالتخلص من جميع الأدوات المكسورة وغير صالحة الاستخدام وقم باستبدالها بالجديد ليرجع مطبخك نظيفًا ومرتبًا.