غرفة النوم هي الغرفة الأقرب لقلبنا من بين غرف المنزل، لأنها توفر لنا الراحة والاسترخاء في أي وقت على مدار اليوم وتحديداُ بعد أيام العمل الشاقة. لذا فالاهتمام بنظام هذه الغرفة ونظافتها هو شيء أساسي ليكتمل جمالها، خاصة إذا كانت غرفة النوم صغيرة أو ضيقة المساحة، فالنظام المحكم ضروري للاستمتاع بالهدوء والسكينة.
واليوم تقدم لنا هوميفاي 10 أفكار ذكية لتنظيم غرف النوم الصغيرة، والتى يمكننا اقتباسها وتطبيقها بسهولة في غرفنا، فهيا نبدأ استعراضها..
التخزين أسفل السرير هي فكرة لا تثير الدهشة في حد ذاتها، ولكن طريقتنا المبتكرة هي ما ستحوز إعجابك، والطريقة هي استخدام الأدراج لترتيب وتنظيم الأغراض، مما يسهل الحصول عليها ويوفر عناء حمل المراتب للحصول على المقتنيات المخزنة.
فكرة أخرى لتنظيم الغرفة وهي صنع دولاب حائط حول النافذة، ويتم تزويد هذا الدولاب بما يشبه الأريكة ولكنها تحتوى على أماكن للتخزين أيضاً، وبهذا نستغل الزوايا حول النافذة ونستمتع بالمنظر الخارجي أثناء جلوسنا على الأريكة وقراءة كتاب.
السلال حيلة عملية وسهلة لتنظيم الغرف، ولكن وضع السلال بجانب بعضها البعض على الأرض يشغل حيز من الغرفة، لكن وضعها أعلى بعضها البعض على الحائط يوفر الحيز المشغول ويحافظ على الأرض خالية ورائقة.
في هذه الغرفة المنظمة نجد أثاث مدهش بأفكار فعالة للتخزين، حيث سرير بأدراج تخزين كالسلالم، وبجانبة مكتبة حائط مع مكتب في مساحة مناسبة بدون إهدار للفراغ.
يلفت انتباهنا هذا السرير ذو الارتفاع الكبير، وتحته مكتب ومكتبة رائعة، مما يوفر جلوس مريح خلال النهار أثناء أداء المهام على المكتب وخلال الليل تصعد في الأعلى للاسترخاء، كل هذا في مساحة لا تتعدى نصف مساحة الغرفة الرئيسية.
لنكمل جمال الفكرة السابقة يمكننا صنع تجاويف في أعلى الحائط بجانب السرير لعمل مكتبة عملية تكون في متناول الأيدي إذا أردنا قراءة كتاب بعد الصعود للسرير بدون الحاجة للنزول مرة أخرى للحصول على كتاب.
المنطقة المرتفعة من الحائط عادة ما تترك فارغة ولا تستغل الاستغلال الأمثل، ولكن حان الوقت لوضع حد لهذا السلوك الخاطيء. يمكننا استغلال هذا الجزء في عمل خزانات حائط لتنظيم الملابس والألعاب المختلفة بدون الشعور بازدحام الغرفة.
استخدام سلال الخوص في زوايا وأركان الغرفة فكرة رائعة لتنظيم الأغراض المختلفة مثل الجوارب والأوشحة أو الألعاب، كما أنك لن تحتاج لإخفائها لأنها تعطي مظهر جمالي ولمسة دافئة للمكان.
هل فكرت يوماً في إمكانية وضع سرير أعلى الدولاب؟! لا تتعجب فهذه الفكرة قابلة للتطبيق بل وأثبتت فاعليتها في حسن استغلال المساحة وتنظيم الغرفة. حيث يمكن صنع دولاب ذو ارتفاع متوسط ويمكن تزويدة بمكتب داخلي، وفي النهاية يتم وضع المرتبة المناسبة أعلى الدولاب مع حاجز خشبي للأمان.
ونختم أفكار اليوم لتنظيم الغرف الصغيرة بفكرة بسيطة ولكن مفعولها أكيد، وهي اعتماد اللون الأبيض أو الأوف وايت لجميع الأثاث وحوائط الغرفة مما يشعرنا باتساع المكان ويعزز انتشار وانعكاس الضوء، وبالتالي تظهر الغرفة منظمة وجميلة. ولكن احرص على إضافة الألوان إلى الغرفة، من خلال بعض الإكسسوارات أو ورق الحائط لتتجنب الإصابة بالفتور من كثرة اللون الأبيض.