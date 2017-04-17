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10 أفكار ذكية لتنظيم غرف النوم الصغيرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
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غرفة النوم هي الغرفة الأقرب لقلبنا من بين غرف المنزل، لأنها توفر لنا الراحة والاسترخاء في أي وقت على مدار اليوم وتحديداُ بعد أيام العمل الشاقة. لذا فالاهتمام بنظام هذه الغرفة ونظافتها هو شيء أساسي ليكتمل جمالها، خاصة إذا كانت غرفة النوم صغيرة أو ضيقة المساحة، فالنظام المحكم ضروري للاستمتاع بالهدوء والسكينة.

واليوم تقدم لنا هوميفاي 10 أفكار ذكية لتنظيم غرف النوم الصغيرة، والتى يمكننا اقتباسها وتطبيقها بسهولة في غرفنا، فهيا نبدأ استعراضها..

1- الأدراج أسفل السرير

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

التخزين أسفل السرير هي فكرة لا تثير الدهشة في حد ذاتها، ولكن طريقتنا المبتكرة هي ما ستحوز إعجابك، والطريقة هي استخدام الأدراج لترتيب وتنظيم الأغراض، مما يسهل الحصول عليها ويوفر عناء حمل المراتب للحصول على المقتنيات المخزنة.

2- دولاب حائط حول النافذة

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة نوم
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

فكرة أخرى لتنظيم الغرفة وهي صنع دولاب حائط حول النافذة، ويتم تزويد هذا الدولاب بما يشبه الأريكة ولكنها تحتوى على أماكن للتخزين أيضاً، وبهذا نستغل الزوايا حول النافذة ونستمتع بالمنظر الخارجي أثناء جلوسنا على الأريكة وقراءة كتاب.

3- تثبيت السلال على الحائط

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

السلال حيلة عملية وسهلة لتنظيم الغرف، ولكن وضع السلال بجانب بعضها البعض على الأرض يشغل حيز من الغرفة، لكن وضعها أعلى بعضها البعض على الحائط يوفر الحيز المشغول ويحافظ على الأرض خالية ورائقة.

4- الكل في واحد

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

في هذه الغرفة المنظمة نجد أثاث مدهش بأفكار فعالة للتخزين، حيث سرير بأدراج تخزين كالسلالم، وبجانبة مكتبة حائط مع مكتب في مساحة مناسبة بدون إهدار للفراغ.

5- قطعة واحدة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يلفت انتباهنا هذا السرير ذو الارتفاع الكبير، وتحته مكتب ومكتبة رائعة، مما يوفر جلوس مريح خلال النهار أثناء أداء المهام على المكتب وخلال الليل تصعد في الأعلى للاسترخاء، كل هذا في مساحة لا تتعدى نصف مساحة الغرفة الرئيسية.

6- مكتبة في الحائط خلف السرير

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté غرفة نوم
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

 لنكمل جمال الفكرة السابقة يمكننا صنع تجاويف في أعلى الحائط بجانب السرير لعمل مكتبة عملية تكون في متناول الأيدي إذا أردنا قراءة كتاب بعد الصعود للسرير بدون الحاجة للنزول مرة أخرى للحصول على كتاب.

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7- استغلال الحوائط

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة الاطفال
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

المنطقة المرتفعة من الحائط عادة ما تترك فارغة ولا تستغل الاستغلال الأمثل، ولكن حان الوقت لوضع حد لهذا السلوك الخاطيء. يمكننا استغلال هذا الجزء في عمل خزانات حائط لتنظيم الملابس والألعاب المختلفة بدون الشعور بازدحام الغرفة.

8- سلال الخوص

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدام سلال الخوص في زوايا وأركان الغرفة فكرة رائعة لتنظيم الأغراض المختلفة مثل الجوارب والأوشحة أو الألعاب، كما أنك لن تحتاج لإخفائها لأنها تعطي مظهر جمالي ولمسة دافئة للمكان.

9- سرير أعلى الدولاب

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

هل فكرت يوماً في إمكانية وضع سرير أعلى الدولاب؟! لا تتعجب فهذه الفكرة قابلة للتطبيق بل وأثبتت فاعليتها في حسن استغلال المساحة وتنظيم الغرفة. حيث يمكن صنع دولاب ذو ارتفاع متوسط ويمكن تزويدة بمكتب داخلي، وفي النهاية يتم وضع المرتبة المناسبة أعلى الدولاب مع حاجز خشبي للأمان.

10- وفي النهاية اعتمد على اللون الأبيض

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

ونختم أفكار اليوم لتنظيم الغرف الصغيرة بفكرة بسيطة ولكن مفعولها أكيد، وهي اعتماد اللون الأبيض أو الأوف وايت لجميع الأثاث وحوائط الغرفة مما يشعرنا باتساع المكان ويعزز انتشار وانعكاس الضوء، وبالتالي تظهر الغرفة منظمة وجميلة. ولكن احرص على إضافة الألوان إلى الغرفة، من خلال بعض الإكسسوارات أو ورق الحائط لتتجنب الإصابة بالفتور من كثرة اللون الأبيض.

10 أفكار للتخزين تجعل غرف النوم الصغيرة تبدو أكبر!

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