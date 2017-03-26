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17 نصيحة مجانية عن السباكة لن يقولها لك السباك!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Bathroom Inspiration, Bathrooms.com Bathrooms.com حمام دوش وأحواض إستحمام
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من الجيد أن تكون ملماً بالأمور المختلفة المتعلقة بصيانة منزلك، فهناك بعض الأمور التى يمكنك إصلاحها بنفسك بدون الإستعانة بأحد خارج المنزل، كما أن معرفتك بتلك الأمور تمنع استغلالك بواسطة الأشخاص المستغلة، وتجنبك إنفاق الكثير من الأموال بدون طائل أو فائدة. ومن هذه الأمور إصلاحات السباكة أو ما يتعلق بها، فكثيراً ما تتعرض منازلنا إلى تلف في الصنابير أو توصيلات المياه وفي بعض الأحيان يحدث تسرب للمياه.

واليوم تقدم لكم هوميفاي مجموعة من الأسرار التى لن يخبرك بها أحد لأنها تعد بالنسبة للبعض جزء من خفايا مهنتهم، فهيا بنا نستعرض موضوع اليوم 17 نصيحة مجانية عن السباكة لن يقولها لك المحترف.

1- أنت لا تحتاج للسباك في كثير من الأحيان

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

على عكس ما قد تعتقده أن جميع أنواع الصبانه حول الحوض يجب أن تتم من خلال السباك، يمكنك تجديد الطلاء أو ورق الحائط بنفسك، فأنت لن تحتاج للسباك إلا إذا كان هناك تسرب في المياه أو انسداد كبير في مواسير المياه.

2- استبدال الغسالة لن يأخذ منك أكثر من خمس دقائق، لذا فلا توجد حاجة لاستدعاء السباك.

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

3- لا تضع المنظفات القوية في المرحاض

Sanitari Bagno Moderni, bagno chic bagno chic حمامحمامات
bagno chic

bagno chic
bagno chic
bagno chic

وضع المنظفات القوية في المراحيض قد يؤدي إلى تلف مواسير المياه والتى تحتاج إلى تكاليف كبيرة لتبديلها فضلاً عن كون عملية استبدال امواسير أمر صعب ويتطلب الكثير من التكسير في الحوائط.

4- يمكنك تغيير صمام الحمام الرئيسي بنفسك

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

تغيير صمام الحمام الرئيسي سهل ويمكك فعله بالمعدات التقليدية، لتعالج بذلك تسرب المياه بدون الاستعانة بأحد وتكبد المصاريف.

5- أضرار الشعر المتساقط أثناء الاستحمام

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom Bathrooms.com حمام دوش وأحواض إستحمام
Bathrooms.com

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom

Bathrooms.com
Bathrooms.com
Bathrooms.com

حاول إزالة الشعر المتساقط أولا بأول بعد الاستحمام، لأن انسداد المجاري بسبب الشعرلن يتم علاجة بأدوات التنظيف العادية، وسوف يحتاج إلى طلب السباك لإصلاحها.

6- لا تعتمد على المناديل القابلة للذوبان

Künstlerhaus, Neumannstraße in Düsseldorf - Hochwertiger Mieterausbau, insa4 ingenieure sachverständige architekten insa4 ingenieure sachverständige architekten حمامحمامات
insa4 ingenieure sachverständige architekten

insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten

بالطبع فكرة رمي المناديل في المرحاض مرفوضة تماماً لأنها تؤدي إلى انسداد المواسير بصورة سيئة تستدعي تدخل السباك، ولكن هناك نوع من المناديل القابلة للذوبان والتى قد نظن أنه يمكننا إلقائها في المرحاض، ولكن يجب الانتباه إلى أنها لا تذوب بالسرعة التى نعتقدها، خاصة إذا قمنا بإلقاء كمية كبيرة منها في المرحاض سوف تتسبب في انسداده.

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7- الدفع مقابل اتمام العمل وليس مقابل الساعة

Bathroom Temza design and build حماممغاسل
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

من الأفضل الاتفاق على الدفع مقابل اتمام العمل وليس مقابل الساعة، لتضمن إتمام المهمة بنجاح وسرعة بدون تعطيل ومماطلة.

8- إصلاح صندوق الطرد لن يتطلب مجهود

Kenny&Mason Cloakrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason حمامحمامات
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

الأدوات التى تستخدم في استبدال أو إصلاح صندوق الطرد ليست باهظة، لذا يمكنك شرائها بنفسك وتبديلها بسهولة.

9- لا تستدعي السباك أيام الأجازات لأنك سوف تدفع مقابل أكثر من أيام العمل

Modern kitchen sink tap with red splashback Affleck Property Services مطبخ مغاسل وصنابيرالماء Metallic/Silver
Affleck Property Services

Modern kitchen sink tap with red splashback

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

10- ​لا تقم بالتحميل على المواسير

Bitra Hook Rail, Rowen & Wren Rowen & Wren مطبخمخزن
Rowen &amp; Wren

Bitra Hook Rail

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

لا تقم بتعليق أي شيء على المواسير ولا تقم بالإستناد أو التحميل عليها، لأن ذلك سوف يضعفها ويؤدي إلى كسرها مما يدفعك إلى تغييرها بتكاليف كبيرة.

11- انتبه عند إزالة البقع

Fonds sous-marins, Atelier Frederic Gracia Atelier Frederic Gracia حمامحمامات
Atelier Frederic Gracia

Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia

لا تقم بوضع المنظفات القوية على الأجزاء المعدنية في الحمام، لأن ذلك سيؤدي إلى تلفها بدلاً من تنظيفها.

12- أغلق محبس المياه في الحديقة خلال الشتاء

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd حدائقنباتات و زهور
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

لأنك إن تركتها مفتوحة قد تتجمد المياه بداخل المواسير وتسبب تمددها وتلفها، مما يؤدي إلى استدعاء السباك لتغييرها.

13- لا تتجاهل الصنابير التى تسرب المياه

Kitchen Temza design and build مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

قم بإصلاح الصنابير التى تقطر مياه فور تلفها وذلك حتى لا تتفاقم مشكلة التسرب وتتكبد خسارة المال والمياه.

14- معظم السباكين يخبرونك عن المشكلة بدون مقابل

Perrin & Rowe of Mayfair Glenlith Interiors (Scotland) Ltd مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Perrin & Rowe of Mayfair

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

15- تريث عند اختيار السباك

Small utility sink AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Small utility sink

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

لا تختار السباك الذي سيساعدك بصورة عشوائية ولكن اختاره على أساس سمعته المهنية وآراء زبائنه السابقين.

16- نظف المكان من أي أغراض قد تعرقل عمل السباك أثناء الإصلاحاتا

Marble Vanity Unit Ligneous Designs حماممخازن
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

قم بإزالة كافة الأشياء الغير ضرورية في المكان لتتجنب تعطيل السباك أثناء أداء مهامه، وتمنع ضياع الوقت في الترتيب والتنظيف أثناء وجود السباك مما يجعله يستغرق المزيد من الوقت وبالتالي يحتاج لتكلفة أكبر.

17- من الأفضل أن تستشير الخبراء

Paradise Target Tiles حمامديكورات
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

من الأفضل استشارة أكثر من خبير في السباكة لمعرفة المشكلة بوضوع وتحديدها قبل البدء في العمل لتجنب الأخطاء أثناء العمل.

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