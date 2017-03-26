17 نصيحة مجانية عن السباكة لن يقولها لك السباك!

من الجيد أن تكون ملماً بالأمور المختلفة المتعلقة بصيانة منزلك، فهناك بعض الأمور التى يمكنك إصلاحها بنفسك بدون الإستعانة بأحد خارج المنزل، كما أن معرفتك بتلك الأمور تمنع استغلالك بواسطة الأشخاص المستغلة، وتجنبك إنفاق الكثير من الأموال بدون طائل أو فائدة. ومن هذه الأمور إصلاحات السباكة أو ما يتعلق بها، فكثيراً ما تتعرض منازلنا إلى تلف في الصنابير أو توصيلات المياه وفي بعض الأحيان يحدث تسرب للمياه.
واليوم تقدم لكم هوميفاي مجموعة من الأسرار التى لن يخبرك بها أحد لأنها تعد بالنسبة للبعض جزء من خفايا مهنتهم، فهيا بنا نستعرض موضوع اليوم 17 نصيحة مجانية عن السباكة لن يقولها لك المحترف.
على عكس ما قد تعتقده أن جميع أنواع الصبانه حول الحوض يجب أن تتم من خلال السباك، يمكنك تجديد الطلاء أو ورق الحائط بنفسك، فأنت لن تحتاج للسباك إلا إذا كان هناك تسرب في المياه أو انسداد كبير في مواسير المياه.
وضع المنظفات القوية في المراحيض قد يؤدي إلى تلف مواسير المياه والتى تحتاج إلى تكاليف كبيرة لتبديلها فضلاً عن كون عملية استبدال امواسير أمر صعب ويتطلب الكثير من التكسير في الحوائط.
تغيير صمام الحمام الرئيسي سهل ويمكك فعله بالمعدات التقليدية، لتعالج بذلك تسرب المياه بدون الاستعانة بأحد وتكبد المصاريف.
حاول إزالة الشعر المتساقط أولا بأول بعد الاستحمام، لأن انسداد المجاري بسبب الشعرلن يتم علاجة بأدوات التنظيف العادية، وسوف يحتاج إلى طلب السباك لإصلاحها.
بالطبع فكرة رمي المناديل في المرحاض مرفوضة تماماً لأنها تؤدي إلى انسداد المواسير بصورة سيئة تستدعي تدخل السباك، ولكن هناك نوع من المناديل القابلة للذوبان والتى قد نظن أنه يمكننا إلقائها في المرحاض، ولكن يجب الانتباه إلى أنها لا تذوب بالسرعة التى نعتقدها، خاصة إذا قمنا بإلقاء كمية كبيرة منها في المرحاض سوف تتسبب في انسداده.
من الأفضل الاتفاق على الدفع مقابل اتمام العمل وليس مقابل الساعة، لتضمن إتمام المهمة بنجاح وسرعة بدون تعطيل ومماطلة.
الأدوات التى تستخدم في استبدال أو إصلاح صندوق الطرد ليست باهظة، لذا يمكنك شرائها بنفسك وتبديلها بسهولة.
لا تقم بتعليق أي شيء على المواسير ولا تقم بالإستناد أو التحميل عليها، لأن ذلك سوف يضعفها ويؤدي إلى كسرها مما يدفعك إلى تغييرها بتكاليف كبيرة.
لا تقم بوضع المنظفات القوية على الأجزاء المعدنية في الحمام، لأن ذلك سيؤدي إلى تلفها بدلاً من تنظيفها.
لأنك إن تركتها مفتوحة قد تتجمد المياه بداخل المواسير وتسبب تمددها وتلفها، مما يؤدي إلى استدعاء السباك لتغييرها.
قم بإصلاح الصنابير التى تقطر مياه فور تلفها وذلك حتى لا تتفاقم مشكلة التسرب وتتكبد خسارة المال والمياه.
لا تختار السباك الذي سيساعدك بصورة عشوائية ولكن اختاره على أساس سمعته المهنية وآراء زبائنه السابقين.
قم بإزالة كافة الأشياء الغير ضرورية في المكان لتتجنب تعطيل السباك أثناء أداء مهامه، وتمنع ضياع الوقت في الترتيب والتنظيف أثناء وجود السباك مما يجعله يستغرق المزيد من الوقت وبالتالي يحتاج لتكلفة أكبر.
من الأفضل استشارة أكثر من خبير في السباكة لمعرفة المشكلة بوضوع وتحديدها قبل البدء في العمل لتجنب الأخطاء أثناء العمل.