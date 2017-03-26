منزل يجمع بين الكلاسيكية والحداثة

هل يمكننا الجمع بين الجمع بين النمط الكلاسيكي الفخم والنمط المعاصر العملي؟ يجيبنا على هذا السؤال الخبراء في isa-de-luca الذين قاموا بتصميم منزل كبير ورائع في برشلونة، حيث قاموا بالجمع بين القطع الأثرية العتيقة والإكسسوارات الحديثة لنحصل بذلك على منزل ساحر، يجمع بين الكلاسيكية والتطور الذي يلائم العصر.
واليوم سوف تأخذنا هوميفاي إلى جولة بهذا المنزل الملهم لنستمد منه الأفكار الجديدة والعملية التى تصلح لتزيين منازلنا، فهيا بنا نبدأ جولتنا في منزل أسباني يجمع بين الكلاسيكية والحداثة…
إذا كان لديك ثريا سقف قديمة بتصميم كلاسيكي يمكنك إعادة استخدامها من خلال طلائها بلون أبيض عصري. وفي الصورة نرى غرفة النوم باللون الأبيض مع لمسات من الأزرق المنعش، وتم تزيين السقف بواسطة ثريا عتيقة تم تجديدها باللون الأبيض، مما ساعد في خلق أجواء من الأناقة والخروج عن المألوف في الغرفة.
الكلاسيكية والحداثة اجتمعت بصورة مبهرة في غرفة المعيشة أيضاً، فنجد أثاث السفرة وأثاث المعيشة قد ظهروا بأسلوب حداثي واضح، وتم إضافة لمسة تقليدية للفراغ من خلال السجاد الكلاسيكي ذو الرسومات والزخارف العتيقة، مما أكسب المكان نفحات شرقية فاخرة لن نحصل عليها من الأسلوب الحداثي بمفرده.
نلقي الآن نظرة على المدخل وصالة الإستقبال، لنجد جميع الحوائط باللون الأبيض، مع أرضيات خشبية دافئة ولمسات الطبيعة في جميع الأرجاء مما ساعد في إعطاء المكان شخصية ساحرة بفضل أسلوب الزن الظاهر في النباتات والأخشاب والبساطة والذي يشجع على السلام والاسترخاء الداخلي، وأيضاً بفضل أسلوب الشابي شيك الذي ينم عن الأناقة والتميز والواضح في اختيار الخزانة العتيقة للمدخل.
فضل الخبراء اعتماد أسلوب تبسيطي راقي في التصميم الداخلي للمطبخ، وذلك لقدرته على تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الجمال والعملية بدون تكلف ومبالغة. ويأتي المطبخ بلون أبيض يدل على النظافة والثقة، مع لمسات من الأخشاب التى تكسر برودة وفتور الأبيض بدفئها المعهود. ونلاحظ توفر العديد من الخزانات مع سطح عمل كبير المساحة يساعد في سهولة تحضير الطعام، مما يجعل المطبخ بيئة رائعة ومنظمة.
نختم جولتنا في هذا المنزل الملهم بزيارة غرفة نوم الأطفال، حيث نجد سرير الطفلة الصغيرة باللون البينك مع ستائر شفافة رقيقة لتزيينه، وأيضاً يحوز إعجابنا ورق الحائط بأشكال الفراشات الوردية، وسجاد الغرفة الناعم لتدليل أقدام الطفلة أثناء السير في الغرفة.
ويظهر الاهتمام بالإضاء الجيدة من خلال النافذة الكبيرة ذات الستائر البيضاء الشفافة التى تسمح بمرور النور الطبيعي، وأيضاً ثريا السقف متعددة المصابيح لإضاءة مبهرة بعد غياب الشمس.
يوجد في الجهة الأخرى مكتب كبير يشتمل على عدد من الأدراج لتوفير مساحة مناسبة للدراسة، بالإضافة إلى عدد من رفوف الحائط التى تساعد في نظام المكان بدون شغل حيز كبير من الفراغ كما تعطي مظهر جمالي للحائط أفضل من تركه فارغاً.