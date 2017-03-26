منزل يجمع بين الكلاسيكية والحداثة

هل يمكننا الجمع بين الجمع بين النمط الكلاسيكي الفخم والنمط المعاصر العملي؟ يجيبنا على هذا السؤال الخبراء في isa-de-luca الذين قاموا بتصميم منزل كبير ورائع في برشلونة، حيث قاموا بالجمع بين القطع الأثرية العتيقة والإكسسوارات الحديثة لنحصل بذلك على منزل ساحر، يجمع بين الكلاسيكية والتطور الذي يلائم العصر.

واليوم سوف تأخذنا هوميفاي إلى جولة بهذا المنزل الملهم لنستمد منه الأفكار الجديدة والعملية التى تصلح لتزيين منازلنا، فهيا بنا نبدأ جولتنا في منزل أسباني يجمع بين الكلاسيكية والحداثة…