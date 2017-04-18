الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غسالة الملابس: 10 أماكن يمكنها أن تكون مقرًا لها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
Loading admin actions …

غسالة الملابس هي واحدة من العناصر الهامة بل والأساسية في أي منزل على وجه الأرض. اختيار مقرأ مناسبًا لها بالمنزل هو أمر حير الكثيرين؛ لأنه لم يعد الحمام وحده هو مكانها الرئيسي كما كان الحال في قديم الأزل. 

لذا.. اليوم نقدم لكم حلولًا واقتراحات رائعة لأماكن يمكنها أن تستوعب غسالة الملابس بمنتهى السلاسة لدرجة أنها قد تكون مدموجة مع المجال الحيوي للمنزل وديكوراته المختلفة وكأنها قطعة إكسسوار تزين الساحة! ارصدها معنا الآن في هذا المقال في جولة سريعة وخفيفة.

1- أن تكون على مقربة من مصرف كبير أيً كان مكانها سواء في المطبخ أو الحمام أو حتى في غرفة وحدها

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

2- كثيرون هم من يلجأون للمطبخ كمقرًا لغسالة الملابس ولك في حال إن كان الحمام لا يتمتع بمساحة كبيرة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

3- في الحمام أسفل الحوض مباشرة بدلًا من الوحدة التخزينية التي عادة ما تكون ملحقة به.. نلاحظ هنا أن جدران الحمام مطلية بمواد مقاومة للرطوبة والعفن وهو أمر شديد الأهمية عليك وضعه في الحسبان عند تصميم الحمام والمطبخ

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

4- في ركن وحدها تكثر به الأرفف والتي تتسم بالعملية حيث تستغل في وضع منظفات الملابس وغيرها من المنتجات مما يضمن لك بقعة نظيفة ومرتبة

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

5- داخل خزانة مغلقة ومجزأة بمنتهى الذكاء والعملية

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

6- طاولة الكي أمر لا غنى عنه في أي بيت ويفضل بشكل عام أن تكون على مقربة من ركن الغسيل كأن تكون مثبتة بالجدار كهذا النموذج تمامًا لتجفيف الملابس في الحال!

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- وجود حامل أو منشفة في الحمام بجانب الغسالة تحديدًا هو خيار ممتاز لتجفيف ملابسك سريعًا

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

8- مساحة عملية 100% لأرفف معدنية بعضها مستغل لتجفيف الملابس والبعض الآخر في رص المنظفات وأرفف ثالثة لطي الملابس

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

9- الرفوف مرة أخرى في ساحة وحدها منظمة ومفتوحة على منطقة الغسيل.. كل شيء يسوده النظام ويمكن الوصول إليه بسهولة

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

اقرأ أيضًا: 5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها 2

10- غسالات ملابس مدموجات مع غرفة معيشة كبيرة تستوعبهما وكأنهما إكسسوارات تزينها

homify غرفة الملابس Beige
homify

homify
homify
homify
10 حيل تجعل منزلك صحيًا وتغير حياتك إلى الأفضل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً