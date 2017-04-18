14 باب خارجي بأفكار جديدة لواجهات أنيقة

واجهة منزلك هي اللمسة التي تمثلك وتعبر عن شخصيتك.. فإن كنت من عشاق الكلاسيكية سيظهر ذلك بوضوح على تفاصيل بوابة المنزل بالمدخل الرئيسي وإن كنت من محبي النمط التبسيطي فستكون البساطة الممزوجة بالأناقة هي السمة الأساسية لمدخلك وهكذا.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 14 نموذج لـ أبواب خارجية كلًا منها يميزه أفكار جديدة في تصميمه لتحظى في النهاية على واجهات أنيقة وجميلة.. دعونا نبدأ الآن!
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأسلوب الكلاسيكي الهادئ والأنيق، فهذا الباب هو أفضل خيار لكم. باب خشبي جميل مطلي باللون الأبيض مع جزء صغير بالمنتصف تمامًا بخامة الزجاج يسمح بتخلل الضوء الطبيعي إلى الداخل، ويجعل هيئة المدخل الرئيسي للمنز حقًا مبهرة. لاحظ أيضًا هذا الإطار المحيط بالباب والذي يزيد تصميمه جمالًا وفخامة مع لمسة عصرية بمقبض من الصلب.
عندما تتبع النمط المينيمالي/التبسيطي في الديكور بأي بقعة من منزلك حتى وإن كان باب مدخله الرئيسي فأنت بذلك تكون من عاشقي البساطة التي لا تتخل عن الأناقة. هنا تحقق هذا الدمج الرائع بين البساطة والأناقة في تصميم المدخل من حيث الباب ذاته وكذلك الأرضية والجدران والإكسسوارات التي تحيط به.
الباب هنا لا يقوم فقط على المواد التي تم بناؤها، بل أنه يؤخذ في الاعتبار أيضًا التفاصيل الأخرى التي تعزز جماله. تم بناء هذا الباب المزدوج بشكل رائع حيث جمع بين الخشب المتين ولمسات زجاجية على طرفيه تزينها ورود تنقلنا إلى الطبيعة بألوانها الساحرة، فضلًا عن قدرته على تمرير الضوء للداخل وهذه نقطة أخرى شديدة الأهمية.
باب بتصميم ديناميكي للغاية أبدع فيه نخبة من المصممين المحترفين. مزيج من الخشب والفولاذ والزجاج الملون يكسب مدخل المنزل إطلالة رائعة جدًا وسط هيمنة الألوان المحايدة في الديكور داخل هذا البيت.
المثير للاهتمام في هذا المدخل الرئيسي للمنزل، هو أنه فرصة مثالية لإطلاق العنان لإبداعاتك الزخرفية. حيث استخدام العديد من المواد المتباينة مثل الحجر والخرسانة والخشب والصلب في نفس التصميم، ليس هناك أروع من ذلك. استخدام هذه المواد من أحجام ومستويات مختلفة يؤثر على الإدراك البصري لمنزلك، مما يجعله يبدو أكبر بكثير مما هو عليه حقًا.
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