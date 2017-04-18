14 باب خارجي بأفكار جديدة لواجهات أنيقة

المثير للاهتمام في هذا المدخل الرئيسي للمنزل، هو أنه فرصة مثالية لإطلاق العنان لإبداعاتك الزخرفية. حيث استخدام العديد من المواد المتباينة مثل الحجر والخرسانة والخشب والصلب في نفس التصميم، ليس هناك أروع من ذلك. استخدام هذه المواد من أحجام ومستويات مختلفة يؤثر على الإدراك البصري لمنزلك، مما يجعله يبدو أكبر بكثير مما هو عليه حقًا.