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14 باب خارجي بأفكار جديدة لواجهات أنيقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa 906, Objetos DAC Objetos DAC الممر الحديث، المدخل و الدرج
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واجهة منزلك هي اللمسة التي تمثلك وتعبر عن شخصيتك.. فإن كنت من عشاق الكلاسيكية سيظهر ذلك بوضوح على تفاصيل بوابة المنزل بالمدخل الرئيسي وإن كنت من محبي النمط التبسيطي فستكون البساطة الممزوجة بالأناقة هي السمة الأساسية لمدخلك وهكذا.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 14 نموذج لـ أبواب خارجية كلًا منها يميزه أفكار جديدة في تصميمه لتحظى في النهاية على واجهات أنيقة وجميلة.. دعونا نبدأ الآن!

1- كلاسيكي وأنيق

Fenster & Haustüren aus Kunststoff und Aluminium in Ottensheim montiert von Fenster-Schmidinger, Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen شبابيك ألمنيوم/ زنك White
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen

Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأسلوب الكلاسيكي الهادئ والأنيق، فهذا الباب هو أفضل خيار لكم. باب خشبي جميل مطلي باللون الأبيض مع جزء صغير بالمنتصف تمامًا بخامة الزجاج يسمح بتخلل الضوء الطبيعي إلى الداخل، ويجعل هيئة المدخل الرئيسي للمنز حقًا مبهرة. لاحظ أيضًا هذا الإطار المحيط بالباب والذي يزيد تصميمه جمالًا وفخامة مع لمسة عصرية بمقبض من الصلب.

2- باب خشبي بضلفة إضافية تتمتع بلمسة بيضاء مستوحاه من فن الأرابيسك تتناغم بتصميمها مع الجدار الحجري الذي تتخلله هو الآخر نقوش بيضاء مفرغة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

3- مينيمالي.. خشبي وبسيط

緑ヶ丘の家, ａｉ建築アトリエ ａｉ建築アトリエ شبابيك
ａｉ建築アトリエ

ａｉ建築アトリエ
ａｉ建築アトリエ
ａｉ建築アトリエ

عندما تتبع النمط المينيمالي/التبسيطي في الديكور بأي بقعة من منزلك حتى وإن كان باب مدخله الرئيسي فأنت بذلك تكون من عاشقي البساطة التي لا تتخل عن الأناقة. هنا تحقق هذا الدمج الرائع بين البساطة والأناقة في تصميم المدخل من حيث الباب ذاته وكذلك الأرضية والجدران والإكسسوارات التي تحيط به.

4- الخشب الصلب ونقوش إسلامية بدرجات اللون البني

Bangalore Villas, Spaces and Design Spaces and Design شبابيك
Spaces and Design

Spaces and Design
Spaces and Design
Spaces and Design

5- تألق بروح الطبيعة!

Vivienda en San Salvador de Jujuy, Carlos Iriarte arquitectura Carlos Iriarte arquitectura شبابيك
Carlos Iriarte arquitectura

Carlos Iriarte arquitectura
Carlos Iriarte arquitectura
Carlos Iriarte arquitectura

الباب هنا لا يقوم فقط على المواد التي تم بناؤها، بل أنه يؤخذ في الاعتبار أيضًا التفاصيل الأخرى التي تعزز جماله. تم بناء هذا الباب المزدوج بشكل رائع حيث جمع بين الخشب المتين ولمسات زجاجية على طرفيه تزينها ورود تنقلنا إلى الطبيعة بألوانها الساحرة، فضلًا عن قدرته على تمرير الضوء للداخل وهذه نقطة أخرى شديدة الأهمية.

6- مزورات حديدية وخضرة تكسب المدخل حيوية

Rehabilitación en Comunidad Propietarios _ Zona Ensanche_Valencia, estudio de interiorismo pilar Gimeno estudio de interiorismo pilar Gimeno منازل حديد Grey
estudio de interiorismo pilar Gimeno

estudio de interiorismo pilar Gimeno
estudio de interiorismo pilar Gimeno
estudio de interiorismo pilar Gimeno

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7- المزيد من العطاء الإبداعي

Casa 906, Objetos DAC Objetos DAC الممر الحديث، المدخل و الدرج
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

باب بتصميم ديناميكي للغاية أبدع فيه نخبة من المصممين المحترفين. مزيج من الخشب والفولاذ والزجاج الملون يكسب مدخل المنزل إطلالة رائعة جدًا وسط هيمنة الألوان المحايدة في الديكور داخل هذا البيت.

8- زجاج مصنفر ومدخل مهيب

Residencia en el campo, Belén Sueiro Belén Sueiro منازل
Belén Sueiro

Belén Sueiro
Belén Sueiro
Belén Sueiro

9- مدخل بلدي بتفاصيل مثيرة للاهتمام

自地自建, 勝暉建築工程行 勝暉建築工程行 شبابيك
勝暉建築工程行

勝暉建築工程行
勝暉建築工程行
勝暉建築工程行

المثير للاهتمام في هذا المدخل الرئيسي للمنزل، هو أنه فرصة مثالية لإطلاق العنان لإبداعاتك الزخرفية. حيث استخدام العديد من المواد المتباينة مثل الحجر والخرسانة والخشب والصلب في نفس التصميم، ليس هناك أروع من ذلك. استخدام هذه المواد من أحجام ومستويات مختلفة يؤثر على الإدراك البصري لمنزلك، مما يجعله يبدو أكبر بكثير مما هو عليه حقًا.

10- معرض صغير

ファザードを意識しました, DIOMANO設計 DIOMANO設計 منازل خشب Wood effect
DIOMANO設計

DIOMANO設計
DIOMANO設計
DIOMANO設計

11- بوابة خشبية كبيرة ورصيف حجري

REFORMA INTEGRAL VILLA "EL PRESIDENTE", Rudeco Construcciones Rudeco Construcciones جدران
Rudeco Construcciones

Rudeco Construcciones
Rudeco Construcciones
Rudeco Construcciones

12- خطوط مستقيمة ونقوش

APT DE COBERTURA NA PRAIA DO SUL, Mariana Chalhoub Mariana Chalhoub غرفة المعيشة
Mariana Chalhoub

Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub

13- حديقة داخلية للترحيب بالضيوف

TOAR Ingenieria Y Diseño, TOAR INGENIERIA Y DISEÑO TOAR INGENIERIA Y DISEÑO الممر الحديث، المدخل و الدرج
TOAR INGENIERIA Y DISEÑO

TOAR INGENIERIA Y DISEÑO
TOAR INGENIERIA Y DISEÑO
TOAR INGENIERIA Y DISEÑO

14- خشب مفرغ كأوراق الشجر وزجاج مصنفر يملأ الفراغ

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

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