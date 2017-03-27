10 نماذج وهمية لأرضيات بيوت تركية

نأخذكم اليوم في جولة سريعة مخصصة تحديدًا لعشاق اللمسات التركية في الديكور بين 10 نماذج لأرضيات بخامات مختلفة كانت جزءًا من بيوت تركية رائعة عنوانها الفخامة والرقي.. شاهد معنا إطلالة كلًا منها الوهمية التي ستجعلك ترغب في تطبيق إحداها بمنزلك.. بنيدأ جولتنا الآن!
الأرضيات الخشبية هي واحدة من اللمسات العصرية في أي منزل خصوصًا بدرجاتها اللونية الدافئة المائلة للبرتقالي كالنموذج المعروض أمامنا هنا. حالة من الانسجام تغمر المكان عنوانها الألوان الفاتحة ما بين الأثاث والجدران والديكورات بشكل عام.
رغم أن هناك الكثير من العناصر التي تجعل الساحة أقرب للنمط العصري إلا أن الكلاسيكية في الأثاث تجذبه من النمط الأول لتدخله إلى العالم الكلاسيكي. هذا المزج أحدث حالة من التوازن في إطلالة المنزل من الداخل نشعر بها هنا من أول وهلة.
خامة الجرانيت بلونها الرمادي وتعرجاتها البسيطة الملحوظة تكسي الأرضية بالكامل.. من إطلالتها تشعر بملمسها الناعم ولمعانها الأخاذ. اللون الرمادي كغيره من الألوان المحايدة نجح هنا في أن يجعل الساحة تبدو أكبر مما هي عليه فعليًا.
أما عن الديكورات والإكسسوارات فهي منمقة ومذهلة تناسق الألوان هو عنوانها واللمسات الخشبية تبرز هنا بفضل الخلفية الهادئة فتنشر الدفء بين أرجاء الساحة المختلفة.
السجادة برسومها الكلاسيكية المفرطة وألوانها المحايدة تكسب الغرفة فخامة ورقي وكذلك وحدة التلفاز بتصميمها العصري المميز.. أما عن الأرائك فهي مبنطة ومريحة تسع تجمعات عائلية كبيرة ولكن يعيبها لونها الفاتح الذي هو عرضة للاتساخ بسهولة خصوصًا في ظل وجود أطفال.
الوسائد هنا تصنع الفارق بمظهر قطع الأثاث بألوانها المتناسقة مع بقية الديكورات وكذلك طاولة القهوة المربعة المغلفة بشريط أسود يجعلها تشبه وحدة التلفاز والسجادة تمامًا!
الألوان المحايدة هي والبراح وجهان لعملة واحدة.. وهنا انتشرت الأولى بشكل ملفت بين أرجاء المنزل من الأسقف للجدران والأرضيات إلى أن وصلت لقطع الأثاث بالكامل! ربما ينقص هذه الغرفة لمسة زاهية اللون تخرجها من هذا الهدوء والصمت الملحوظ.
وسائد في هيئة ورود متفتحة وطاولة خشبية تركية التصميم وأرضية خشبية تزيدهم سحرًا.. هذا هو التناسق في أروع صوره والقادر على تعزيز أناقة منزلك. يمكنك أيضًا هنا أن تختار الجرانيت أو الرخام بدلًا من الخشب في الأرضية ولكن بنفس اللون.
غرفة معيشة كلاسيكية من الطراز الأول تتكون من أريكة وكرسيين باللون الأرجواني الفاتح وكذلك بوفيه رمادي أنيق بلمسات ناعمة تعلوه مباشرة قطعة إكسسوار في منتهى
الشياكة عندما نقترب منها نكتشف أنها مرآة بإطار مزخرف ببريق الفضة.
الستائر، الثريا ، الإكسسوارات، البوفيه، والطاولات.. جميعها لمسات كلاسيكية بحتة تركية الطابع وهذا كفيل بأن يجعلها متمسكة بكل ما هو كلاسيكي.
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استخدام الطوب ككساء لإحدى الجدران بمثابة لمسة جديدة قد يحبها البعض وينبذها فريق آخر! ولكن بشكل عام تطبيق المصمم لها هنا كفيل بأن يجعلك تفضل وجودها في منزلك. الإكسسوارات من تحف ومزهريات وأواني زخرفية إضافات كلاسيكية الطابع تحدث طفرة بمنزلك.
أرضية من البورسلين اللامع تفترش الأرضية بالكامل وأثاث فخم سواء المنتمي للمعيشة أو غرفة الطعام ولكن لكل منهما طابع مميز.. أما عن الإضاءة فتوظيفها هنا بشكل رائع أضاف الكثير لإطلالة الساحة.