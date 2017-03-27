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10 نماذج وهمية لأرضيات بيوت تركية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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نأخذكم اليوم في جولة سريعة مخصصة تحديدًا لعشاق اللمسات التركية في الديكور بين 10 نماذج لأرضيات بخامات مختلفة كانت جزءًا من بيوت تركية رائعة عنوانها الفخامة والرقي.. شاهد معنا إطلالة كلًا منها الوهمية التي ستجعلك ترغب في تطبيق إحداها بمنزلك.. بنيدأ جولتنا الآن! 

1- المزج بين الكلاسيكية والعصرية أمر واضح هنا

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الأرضيات الخشبية هي واحدة من اللمسات العصرية في أي منزل خصوصًا بدرجاتها اللونية الدافئة المائلة للبرتقالي كالنموذج المعروض أمامنا هنا. حالة من الانسجام تغمر المكان عنوانها الألوان الفاتحة ما بين الأثاث والجدران والديكورات بشكل عام. 

رغم أن هناك الكثير من العناصر التي تجعل الساحة أقرب للنمط العصري إلا أن الكلاسيكية في الأثاث تجذبه من النمط الأول لتدخله إلى العالم الكلاسيكي. هذا المزج أحدث حالة من التوازن في إطلالة المنزل من الداخل نشعر بها هنا من أول وهلة. 

2- أرضية من الجرانيت

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

خامة الجرانيت بلونها الرمادي وتعرجاتها البسيطة الملحوظة تكسي الأرضية بالكامل.. من إطلالتها تشعر بملمسها الناعم ولمعانها الأخاذ. اللون الرمادي كغيره من الألوان المحايدة نجح هنا في أن يجعل الساحة تبدو أكبر مما هي عليه فعليًا.

أما عن الديكورات والإكسسوارات فهي منمقة ومذهلة تناسق الألوان هو عنوانها واللمسات الخشبية تبرز هنا بفضل الخلفية الهادئة فتنشر الدفء بين أرجاء الساحة المختلفة.

3- حالة من التناغم.. لا تشوبها شائبة!

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة السفرة
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

السجادة برسومها الكلاسيكية المفرطة وألوانها المحايدة تكسب الغرفة فخامة ورقي وكذلك وحدة التلفاز بتصميمها العصري المميز.. أما عن الأرائك فهي مبنطة ومريحة تسع تجمعات عائلية كبيرة ولكن يعيبها لونها الفاتح الذي هو عرضة للاتساخ بسهولة خصوصًا في ظل وجود أطفال.

الوسائد هنا تصنع الفارق بمظهر قطع الأثاث بألوانها المتناسقة مع بقية الديكورات وكذلك طاولة القهوة المربعة المغلفة بشريط أسود يجعلها تشبه وحدة التلفاز والسجادة تمامًا! 

4- ألوان محايدة مهيمنة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الألوان المحايدة هي والبراح وجهان لعملة واحدة.. وهنا انتشرت الأولى بشكل ملفت بين أرجاء المنزل من الأسقف للجدران والأرضيات إلى أن وصلت لقطع الأثاث بالكامل! ربما ينقص هذه الغرفة لمسة زاهية اللون تخرجها من هذا الهدوء والصمت الملحوظ. 

5- تناسق ديكورات منزلك يجعله أنيقًا

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK غرفة المعيشة
GENT İÇ MİMARLIK

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

وسائد في هيئة ورود متفتحة وطاولة خشبية تركية التصميم وأرضية خشبية تزيدهم سحرًا.. هذا هو التناسق في أروع صوره والقادر على تعزيز أناقة منزلك. يمكنك أيضًا هنا أن تختار الجرانيت أو الرخام بدلًا من الخشب في الأرضية ولكن بنفس اللون.

6- كلاسيكية مفرطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة كلاسيكية من الطراز الأول تتكون من أريكة وكرسيين باللون الأرجواني الفاتح وكذلك بوفيه رمادي أنيق بلمسات ناعمة تعلوه مباشرة قطعة إكسسوار في منتهى الشياكة عندما نقترب منها نكتشف أنها مرآة بإطار مزخرف ببريق الفضة.

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7- توافق الأنسجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الستائر، الثريا ، الإكسسوارات، البوفيه، والطاولات.. جميعها لمسات كلاسيكية بحتة تركية الطابع وهذا كفيل بأن يجعلها متمسكة بكل ما هو كلاسيكي. 

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8- جدار من الطوب وإكسسوارات بطابع كلاسيكي

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit غرفة المعيشة
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

استخدام الطوب ككساء لإحدى الجدران بمثابة لمسة جديدة قد يحبها البعض وينبذها فريق آخر! ولكن بشكل عام تطبيق المصمم لها هنا كفيل بأن يجعلك تفضل وجودها في منزلك. الإكسسوارات من تحف ومزهريات وأواني زخرفية إضافات كلاسيكية الطابع تحدث طفرة بمنزلك.

9- البورسلين لساحة لامعة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

أرضية من البورسلين اللامع تفترش الأرضية بالكامل وأثاث فخم سواء المنتمي للمعيشة أو غرفة الطعام ولكن لكل منهما طابع مميز.. أما عن الإضاءة فتوظيفها هنا بشكل رائع أضاف الكثير لإطلالة الساحة.  

10- ألوان مبهجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الألوان إن كانت جزءًا من أي غرفة من غرف منزلك فهي تكون قادرة على بث البهجة بنفسك كما ستساعدك على الاسترخاء بنعومتها وهدوءها.

منزل ملوكي سيحبه الكلاسيكيون!

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