10 نماذج وهمية لأرضيات بيوت تركية

الأرضيات الخشبية هي واحدة من اللمسات العصرية في أي منزل خصوصًا بدرجاتها اللونية الدافئة المائلة للبرتقالي كالنموذج المعروض أمامنا هنا. حالة من الانسجام تغمر المكان عنوانها الألوان الفاتحة ما بين الأثاث والجدران والديكورات بشكل عام.

رغم أن هناك الكثير من العناصر التي تجعل الساحة أقرب للنمط العصري إلا أن الكلاسيكية في الأثاث تجذبه من النمط الأول لتدخله إلى العالم الكلاسيكي. هذا المزج أحدث حالة من التوازن في إطلالة المنزل من الداخل نشعر بها هنا من أول وهلة.