منزل ملوكي سيحبه الكلاسيكيون!

ساحة مشتركة تجمع السفرة والمعيشة بتفاصيلهم الديكورية الفاخرة ومع ذلك إلا ان كل واحدة منهما تميزها لمسات تختلف عن الأخرى. السفرة كما نرى هنا هي مستديرة بسطح زجاجي يحيط به مقاعد باللون البترولي او الأزرق الداكن يدنوها مباشرة سجادة نسخة طبق الأصل من السجادة التي تزين مدخل المنزل.

أما عن المعيشة فهي كلاسيكية بحتة تتكون من أثاث فخم وضخم عبارة عن أريكتين ومقعد باللون الأبيض يزينهم بشدة الأرضية البورسلين اللامعة.