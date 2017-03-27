منزل ملوكي سيحبه الكلاسيكيون!

منزل ملوكي مذهل في هيئة قصر صغير تفاصيله المبهرة ما بين اللمسات المذهبة والرخامية تزيده فخامة وسحرًا.. أما الديكورات وتناسقها فهي تكمل روعة التصميم. لنبدأ معًا جولتنا في هذا المنزل الذي مما لا شك فيه سيحبه الكلاسيكيون!
مدخل مثير للاهتمام به العديد من اللمسات التي تجعله جاذبًا للانتباه. الألوان المحايدة هي السمة الأساسية التي تميزه والديكورات الفخمة هي المكون الرئيسي لكل غرفة من غرفه. الخزانة التي نلمحها في الصدارة والتي تخصص لأكثر من غرض تخزيني والسجادة الدائرية المزركشة بألوانها البنية المختلفة والسقف بتفاصيله الهندسية المبهرة.. لمسات جميعها جعلت المدخل تحفة معمارية.
غرفة النوم الأولى بهذا القصر الصغير تتألق بفضل العديد من اللمسات الفاخرة من فرش قيم تزينه الزخارف والنقوش والإكسسوار المذهب وغيرها من التفاصيل الجاذبة للأنظار، ولا يمكن أن نغفل عنصر الإضاءة الذي ترك بصمته في تزيين السقف بشكل خاص والغرفة بشكل عام.
الجانب الآخر من الغرفة ينقل لنا تفاصيل أروع لم تكن واضحة بما يكفي في الصورة الأولى.. أولها الجلسة الكلاسيكية المكونة من أريكة ومقعد باللون البني ولمسات مذهبة، ولوحة رائعة تعتليهم مباشرة وأباليك على طرفيها وأخيرًا
التسريحة بمرآتها المزخرفة.
غرفة نوم ملوكي تجمع كل وسائل الراحة والاسترخاء.. ديكوراتها فاخرة إلى أبعد حد، وتصميم سريرها الدائري راقي وفندقي حيث يرتفع عن مستوى الأرض بدرجتين دائريتين، أمامه طاولة رخامية مذهلة تقوم بدور وحدة التلفاز فتقف على بعد خطوات من السرير.
يزود هذا المنزل كما سبق وأشارنا بالعديد من وسائل الراحة والاستجمام على رأسها تلك الساحة الكبيرة المخصصة لحمام سباحة رائع مياهه خضراء نقية تكسبه الإضاءة سحرًا لا ينتهي.
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ساحة مشتركة تجمع السفرة والمعيشة بتفاصيلهم الديكورية الفاخرة ومع ذلك إلا ان كل واحدة منهما تميزها لمسات تختلف عن الأخرى. السفرة كما نرى هنا هي مستديرة بسطح زجاجي يحيط به مقاعد باللون
البترولي او الأزرق الداكن يدنوها مباشرة سجادة نسخة طبق الأصل من السجادة التي تزين مدخل المنزل.
أما عن المعيشة فهي كلاسيكية بحتة تتكون من أثاث فخم وضخم عبارة عن أريكتين ومقعد باللون الأبيض يزينهم بشدة الأرضية البورسلين اللامعة.
السفرة عن قرب مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فمائدتها بلمساتها المذهبة وستائرها الأنيقة وسقفها المزركش حتى الثريا الفخمة التي تتدلى من السقف بكريستالاتها المتعددة.. هي إضافات جعلتها فندقية وكأنها جزءًا من مطعم شهير وفاخر!
الأعمدة الرخامية التي تصنع ساحة دائرية بتوزيعها الذكي وحوض الاستحمام المستدير المرصع بالرخام هو الىخر والتفاصيل التي نلمحها على الجدران وتسير مع الأعمدة بنفس الشكل والتصميم.. حتى الإضاءة فهي واحدة في كافة الجدران مما يجعل الحمام مدهش بأقل تقدير!
نختتم جولتنا بهذا المنزل الفخم مع المطبخ والذي لا يقل فخامة عن أي بقعة من بقاع هذا القصر الصغير.. الوحدات التخزينية بتصميمها الرائع ومائدة الجزيرة التي تحتل منطقة الوسط والأرضية الرخامية ذات العروق المتعددة.. لمسات لا تليق إلا بمنزل ملوكي كهذا!