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منزل ملوكي سيحبه الكلاسيكيون!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
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منزل ملوكي مذهل في هيئة قصر صغير تفاصيله المبهرة ما بين اللمسات المذهبة والرخامية تزيده فخامة وسحرًا.. أما الديكورات وتناسقها فهي تكمل روعة التصميم. لنبدأ معًا جولتنا في هذا المنزل الذي مما لا شك فيه سيحبه الكلاسيكيون! 

المدخل.. مثير للاهتمام!

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

مدخل مثير للاهتمام به العديد من اللمسات التي تجعله جاذبًا للانتباه. الألوان المحايدة هي السمة الأساسية التي تميزه والديكورات الفخمة هي المكون الرئيسي لكل غرفة من غرفه. الخزانة التي نلمحها في الصدارة والتي تخصص لأكثر من غرض تخزيني والسجادة الدائرية المزركشة بألوانها البنية المختلفة والسقف بتفاصيله الهندسية المبهرة.. لمسات جميعها جعلت المدخل تحفة معمارية.

غرفة النوم الأولى: بحس ملوكي

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

غرفة النوم الأولى بهذا القصر الصغير تتألق بفضل العديد من اللمسات الفاخرة من فرش قيم تزينه الزخارف والنقوش والإكسسوار المذهب وغيرها من التفاصيل الجاذبة للأنظار، ولا يمكن أن نغفل عنصر الإضاءة الذي ترك بصمته في تزيين السقف بشكل خاص والغرفة بشكل عام.

الجانب الآخر من الغرفة.. وجلسة كلاسيكي

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

الجانب الآخر من الغرفة ينقل لنا تفاصيل أروع لم تكن واضحة بما يكفي في الصورة الأولى.. أولها الجلسة الكلاسيكية المكونة من أريكة ومقعد باللون البني ولمسات مذهبة، ولوحة رائعة تعتليهم مباشرة وأباليك على طرفيها وأخيرًا التسريحة بمرآتها المزخرفة. 

غرفة النوم الثانية: تجمع كل وسائل الراحة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

غرفة نوم ملوكي تجمع كل وسائل الراحة والاسترخاء.. ديكوراتها فاخرة إلى أبعد حد، وتصميم سريرها الدائري راقي وفندقي حيث يرتفع عن مستوى الأرض بدرجتين دائريتين، أمامه طاولة رخامية مذهلة تقوم بدور وحدة التلفاز فتقف على بعد خطوات من السرير.  

المنزل يتحول لمنتجع سياحي!

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مسبح
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

يزود هذا المنزل كما سبق وأشارنا بالعديد من وسائل الراحة والاستجمام على رأسها تلك الساحة الكبيرة المخصصة لحمام سباحة رائع مياهه خضراء نقية تكسبه الإضاءة سحرًا لا ينتهي.

جلسة مريحة للتمديد والاسترخاء على طرف المسبح

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مسبح
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

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السفرة والمعيشة في ساحة مشتركة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

ساحة مشتركة تجمع السفرة والمعيشة بتفاصيلهم الديكورية الفاخرة ومع ذلك إلا ان كل واحدة منهما تميزها لمسات تختلف عن الأخرى. السفرة كما نرى هنا هي مستديرة بسطح زجاجي يحيط به مقاعد باللون البترولي او الأزرق الداكن يدنوها مباشرة سجادة نسخة طبق الأصل من السجادة التي تزين مدخل المنزل.

أما عن المعيشة فهي كلاسيكية بحتة تتكون من أثاث فخم وضخم عبارة عن أريكتين ومقعد باللون الأبيض يزينهم بشدة الأرضية البورسلين اللامعة.  

السفرة عن قرب وسقف مزركش!

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة السفرة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

السفرة عن قرب مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فمائدتها بلمساتها المذهبة وستائرها الأنيقة وسقفها المزركش حتى الثريا الفخمة التي تتدلى من السقف بكريستالاتها المتعددة.. هي إضافات جعلتها فندقية وكأنها جزءًا من مطعم شهير وفاخر! 

الحمام: مدهش!

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

الأعمدة الرخامية التي تصنع ساحة دائرية بتوزيعها الذكي وحوض الاستحمام المستدير المرصع بالرخام هو الىخر والتفاصيل التي نلمحها على الجدران وتسير مع الأعمدة بنفس الشكل والتصميم.. حتى الإضاءة فهي واحدة في كافة الجدران مما يجعل الحمام مدهش بأقل تقدير!

المطبخ.. في ختام الجولة

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

نختتم جولتنا بهذا المنزل الفخم مع المطبخ والذي لا يقل فخامة عن أي بقعة من بقاع هذا القصر الصغير.. الوحدات التخزينية بتصميمها الرائع ومائدة الجزيرة التي تحتل منطقة الوسط والأرضية الرخامية ذات العروق المتعددة.. لمسات لا تليق إلا بمنزل ملوكي كهذا!

منزل يجمع بين الكلاسيكية والحداثة

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