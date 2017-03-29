10 تصميمات تبرز جمال اللون الكريمي

الألوان الفاتحة هي الخيار الطبيعي لمنزلك، ولكن ألا تجد اللون الأبيض نقي وبارد جدًا وكأنك داخل غرفة جراحة؟ إذًا تابع هذا المقال!

في هذا المقال، نتحدث عن اللون الذي تم استخدامه لسنوات عديدة ولكن، مع ظهور اتجاه الحد الأدنى والاستخدام الواسع للون الأبيض المُشرق، تم تركه جانبًا بعض الشيء. ما نتحدث عنه هو لون قشر البيض!

على الرغم من أن هذه النغمة لم تتوقف أبدا عن الحضور في محلات الطلاء، لاستمرار الطلب عليها، إلا أن استخدامها قد تراجع إلى حد ما في السنوات الأخيرة، ولكنها عادت لتتألق من جديد في عامنا هذا، لتحصل على نصيبها الذي تستحقه في حصص الديكور.

نحن لا نُشير إلى التشطيبات بلون قشرة البيضة، ولكن لهذا اللون وضع في موقع وسط بين البني الفاتح والبيج. مع نغمة واضحة جدا، والتي لا تجعل المحيط ثقيل أو مغلق، بل تمنحه مناخ أكثر دفئ.

اليوم اخترنا بعض الصور لتظهر لك كيفية تطبيق هذا اللون في مساحات مختلفة من منزلك بطريقة حديثة. شاهدهم معنا!