10 تصميمات تبرز جمال اللون الكريمي

الألوان الفاتحة هي الخيار الطبيعي لمنزلك، ولكن ألا تجد اللون الأبيض نقي وبارد جدًا وكأنك داخل غرفة جراحة؟ إذًا تابع هذا المقال!
في هذا المقال، نتحدث عن اللون الذي تم استخدامه لسنوات عديدة ولكن، مع ظهور اتجاه الحد الأدنى والاستخدام الواسع للون الأبيض المُشرق، تم تركه جانبًا بعض الشيء. ما نتحدث عنه هو لون قشر البيض!
على الرغم من أن هذه النغمة لم تتوقف أبدا عن الحضور في محلات الطلاء، لاستمرار الطلب عليها، إلا أن استخدامها قد تراجع إلى حد ما في السنوات الأخيرة، ولكنها عادت لتتألق من جديد في عامنا هذا، لتحصل على نصيبها الذي تستحقه في حصص الديكور.
نحن لا نُشير إلى التشطيبات بلون قشرة البيضة، ولكن لهذا اللون وضع في موقع وسط بين البني الفاتح والبيج. مع نغمة واضحة جدا، والتي لا تجعل المحيط ثقيل أو مغلق، بل تمنحه مناخ أكثر دفئ.
اليوم اخترنا بعض الصور لتظهر لك كيفية تطبيق هذا اللون في مساحات مختلفة من منزلك بطريقة حديثة. شاهدهم معنا!
لون قشرة البيضة مثالي لمدخل منزلك! حيث يضمن لك ترحيبًا حارًا لكل من يدخل منزلك. الظلال البنية مختلطة مع الأبيض والأصفر، تحول دون انتشار الظلام، ولكن مع كثافة مناسبة لتقديم مساحات مريحة.
الآن نقترح عليكم استخدام هذا اللون في الحمام. كما نرى في هذا التصميم، طليت نصف الجدران بالأبيض، والنصف الأخر بلون قشرة البيض، لتمنحنا أجواء أكثر راحة، وتأثير أكثر اتساعًا. في المقابل، حصلنا على إطلالة مثيرة للاهتمام، وتتمتع بشخصية جريئة قليلًا. كما ألوان الجدار، مع السجاد ذو النقط الزرقاء، مزيج يُشعرك بأجواء البحر والرمل.
في هذا الحمام، يسود الأبيض على الجدران، ولكن مع خزانات بنغمة داكنة قليلًا من لون قشر البيض، لإضفاء لمسة جمالية على الفضاء، وبعض من الشعور المسكر الحلو، حيث يذكرنا هذا اللون كثيرًا بلون الكرميل!
سيطر لون قشرة البيض على كامل الجدران، ولكن ليس مع الطلاء، بل مع ألواح من الرخام. والشيء الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن النقط والخطوط في تلك الألواح، وكذلك الفروق الدقيقة الحساسة، تمنح المام مظهرًا قريبًا للغاية من قشرة البيض الحقيقية، وبالطبع هذا اللون يُضفي أجواء أكثر ترحيبًا تتجاوز برودة ألواح الرخام.
بعد الانتهاء من الحمامات، نتجه إلى استخدام هذا اللون الرئاع في الغرف.
تجمع تلك الغرفة بين ثلاث نغمات في الجدران، لخلق مساحة من الهدوء والراحة. في اللوح الأمامي اللون الأساسي لمقالنا، يقدم نغمة مرنة ومريحة، لتسهيل الغرق في نوم عميق. التناقض اللوني، والخيار الكلاسيكي في الأثاث، يمنح الغرفة أجواء طبيعية، ومزيج يستحق الفوز.
هذا التصميم يتمتع بجرأة بصرية أكبر، على الرغم من أن الاختيار اللوني محايد تمامًا. البني الداكن مع البيج الفاتح ولون قشرة البيض يسمحون بتسليط الضوء على تفاصيل الغرفة، حيث اللوح الأمامي للسرير، والإضاءة المكثفة، المريحة في الوقت ذاته.
لن يكون هناك لون أكثر ملائمة لخلق أجواء مثالية تساعد الطفل على النوم كلون قشرة البيض، بدون ألوان حادة، مع الكسسوارات الملائمة، وسرير للوالدين للراحة في تلك الليالي التي لا يريد فيها الطفل أن ينام وحده. تصميم متكامل ومثالي!
مرة أخرى نرى كيف يصنع هذا اللون أجواء مثالية ولكن تلك المرة في المطبخ! حيث الاقتران مع الأبيض يبدو كخيار طبيعي للفوز.
إذا طلي المطبخ بالأبيض بالكامل، سيبدو حديثًا جدًا، وأيضًا جميلًا، ولكن وجود هذه النغمة يجعله أكثر دفئًا وأكثر نعومة، كما أنها تمنحه أجواء أكثر ألفة، وتحوله إلى مساحة مثالية، ليس فقط لأغراض الطهي، ولكن لجميع أفراد الأسرة للاجتماع معًا!
اقتراح آخر المطبخ، ولكن مع نغمات أقوى، أكثر قتامة ولكنها لا تزال نعمة في الوقت ذاته. تم الجمع بين لون قشرة البيض في الجدران، مع أثاث على الطراز الحديث ولكن بنمط كلاسيكي جدًا، حيث اللون البني الداكن، لدمج الكلاسيكية مع اللمسات العصرية.
أخيرًا نعرض اقتراحًا لاستخدام لون قشرة البيض في غرفة المعيشة، حيث اقترانه مع الألوان المحايدة من البيج، والرمادي، والأثاث الحديث والكلاسيكي؛ لإنشاء نمط انتقائي مريح جدًا. في هذه الحالة، تم استخدام لون قشر البيض لتسليط الضوء على الموقد والحرارة التي تنبعث منه، لإبرازه ببراعه.
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