10 خطوات سهلة لتجديد منزلك

ماذا يعني مصطلح الديكور الداخلي بالنسبة لك؟ ربما الكلمة تعني لك عمل روتيني ممل وموسم تسوق مُجهد، ربما يجعلك تفكر في مصمم محترف الذي سوف يعطي لك لمسة سحرية في منزلك، مما يجعل كل شيء فيه يقترب للكمال.
أيًا كانت حالة البيئة المحيطة بك في منزلك، يجب إتقان تصميمها حتى تشعربالسلام النفسي والبساطة أنت وعائلتك وضيوفك، التحدي في تزيين منزلك ليست في قدرتك على إتباع أحدث صيحات الديكور لكن في خلق مساحة من الفضاء في منزلك الأصيل تعتبر إنعكاس حقيقي لشخصيتك وما يهمك .
هذه المهارة تجعلك تركز على التفاصيل الكبيرة وكذلك التفاصيل الصغيرة، التي تُكمل الصورة، نحن لدينا بعض النصائح لتنمية مهاراتك في الديكور الداخلي، لإتقان إنشاء المنزل بإنعكاس حقيقي لك .
أنه مكان جيد جدًا لتبدأ، مدخل منزلك يعطي الانطباع الأول لذا من الجدير جدًا إعادة النظر في بابك الأمامي إذا كنت ستبدأ حملة لإعادة تزيين منزلك، قبل أي شيء يجب أن تجاوب على سؤال هل هذه المساحة مُرحبة؟.
نغمات براقة، أشكال دافئة، مصابيح جميلة، ونقطة إتصال مركزية سوف تكون مكونات جيدة جدًا لإنشاء مدخل منزل مٌرحب، إذا كانت الغرف المحيطة بنظام ألوان متماسك، ماتحتاجه في هذا المدخل هو رف للأحذية حتى لا تتراكم الاحذية أمام الباب.
العمل الفني يضبف قيمة إلى منزلك في الشكل، الأسلوب، الشخصية، والجاذبية، إذا كان لديك عمل فني في الخزانة العلوية أعد تقييمها باختيار نوع العمل الفني إذا كان نحت، رسم، تصوير، خزف، أو حتى زجاج، وجود هذه الأعمال الفنية في منزلك تساعد على تأكيد الجو العام للغرفة،على سبيل المثال الأبيض والأسود في غرفة الطعام.
واحد من أفضل الأشياء الشائعة في عملية تجديد منزلنا هي إضافة الضوء، انسى وضع رف للكتب، مزهرية، أو أي جهاز، وانظر إلى حجرتك هل ترى أنها بحاجة إلى ضوء أكثر ام لا؟ هل الضوء يجعلك تشعر بالإجهاد ام النشاط ؟.
أولًا ركز على الضوء الطبيعي يمكنك الاستعنة بستائر خفيفة وشفافة، هل تستطيع إضافة المرآة لتعكس الضوء الداخل من النوافذ؟، يمكنك تحريك قطع الأثاث حتى لا تسمح بدخول الضوء، بعد ذلك اعمل على موازنة الضوء الطبيعي مع الصناعي.
الجدران تخلق مساحات حميمية لكنها ممكن أن تجعلها ضيقة، إذا كنت تشعر باستمرار للحاجة إلى تجديد المساحة من خلال تغيير الأعمال الفنية وشراء أرفف تخزين، إنه الوقت المناسب لإلقاء نظرة لتخطيط الفضاء الخاص بك.
منزلك هو مرآة لك ولشخصيتك لذا لابد ألا تضحي بشخصيتك من أجل منزلك، الصورة المثالية لمنزلك يجب أن تحتوي على عناصر كثيرة تجسد شخصيتك وأسلوب حياتك.
إذا كنت مثلًا تحب الجلوس على الأرض يحب أن تتوافر في غرفة معيشتك بعض الوسائد المخصصة للأرض وطاولة منخفضة تتلائم معها، إذا كنت تحب إعادة التدوير يمكنك صناعة الثريا بخامات مُعاد تدويرها.
إذا كنت تمتلك كرسي أثري توارثته بعد أجيال كثيرة يمكنك وضعه في منطقة مميزة جدًا في الغرفة بعد أن تسلط عليه الضوء، سوف تمتلك بعد ذلك المساحة التي حلمت بها.
إذا كنت متردد في الدمج بين لونين تذكر أن الألوان المضيئة تجعل المساحات مشرقة دائمًا، ألوان خفيفة يمكن أن تعتمد عليها في طاولة الطعام، كل ما تحتاجه هي ألوان هادئة مثل لون السماء الصافية في الكراسي.
الإبداع هو الفضيلة التي يمكن أن تحول المشاكل إلى فرص لا توجد مساحة صغيرة جدًا للدرجة التي لا تجعل إمكانية أن تصبح مساحة مبتكرة معدومة، من السهل عليك الاعتياد على الوضع الراهن، إذا كنت ترغب في أضواء في السقف تفتح لك باب التخيل لابد أن تعتمد على أرضية مبهمة، أما هذه النوافذ فهي مُعدة لتكون مستطيلة الشكل، هذه الكتب يجب أن توضع ضمن الأرفف.
اتساءل دائمًا لماذا الفضاء الواسع يعطي إحساس بالبرودة؟، المفروشات لديها تأثير كبير على المساحة كلها، الغموض يمكن أن يضيف لك لمسة من الترف، الخيش الذي يغطي المساحة يعطي مظهر ريفي، الألوان المخملية للمسة ناعمة، في النهاية يجب أن تمليء الفضاء الخاص بك بالمنسوجات التي تتلائم مع شخصيتك.
المنزل لابد أن يكون مليء بالحياة، إذا كنت في مهمة لتجديد منزلك حاول أن تنشأ مساحات خضراء في منزلك بجانب الفناء مثل الحمام والمطبخ يمكنك وضع نباتات بسيطة بهما، يمكنك وضع نباتات الصبار في أوعية حمراء أو برتقالية أو أي لون دافيء ستبدو المساحة رائعة.
في أغلب الحالات البساطة هي الأفضل، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها حتى نتخلص من الفوضى التي تسببها، مثل الكتب التي تمت قراءتها، الشموع التي في الغالب لا نستخدمها، حتى الألوان استخدام لون واحد فقط من الممكن أن يجعل المساحة جميلة جدًا وليست مملة كما نرى في الصورة.
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