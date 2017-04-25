10 خطوات سهلة لتجديد منزلك

ماذا يعني مصطلح الديكور الداخلي بالنسبة لك؟ ربما الكلمة تعني لك عمل روتيني ممل وموسم تسوق مُجهد، ربما يجعلك تفكر في مصمم محترف الذي سوف يعطي لك لمسة سحرية في منزلك، مما يجعل كل شيء فيه يقترب للكمال.

أيًا كانت حالة البيئة المحيطة بك في منزلك، يجب إتقان تصميمها حتى تشعربالسلام النفسي والبساطة أنت وعائلتك وضيوفك، التحدي في تزيين منزلك ليست في قدرتك على إتباع أحدث صيحات الديكور لكن في خلق مساحة من الفضاء في منزلك الأصيل تعتبر إنعكاس حقيقي لشخصيتك وما يهمك .

هذه المهارة تجعلك تركز على التفاصيل الكبيرة وكذلك التفاصيل الصغيرة، التي تُكمل الصورة، نحن لدينا بعض النصائح لتنمية مهاراتك في الديكور الداخلي، لإتقان إنشاء المنزل بإنعكاس حقيقي لك .