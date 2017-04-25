الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 خطوات سهلة لتجديد منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا
Loading admin actions …

ماذا يعني مصطلح الديكور الداخلي بالنسبة لك؟ ربما الكلمة تعني لك عمل روتيني ممل وموسم تسوق مُجهد، ربما يجعلك تفكر في مصمم محترف الذي سوف يعطي لك لمسة سحرية في منزلك، مما يجعل كل شيء فيه يقترب للكمال. 

أيًا كانت حالة البيئة المحيطة بك في منزلك، يجب إتقان تصميمها حتى تشعربالسلام النفسي والبساطة أنت وعائلتك وضيوفك، التحدي في تزيين منزلك ليست في قدرتك على إتباع أحدث صيحات الديكور لكن في خلق مساحة من الفضاء في منزلك الأصيل تعتبر إنعكاس حقيقي لشخصيتك وما يهمك . 

هذه المهارة تجعلك  تركز على التفاصيل الكبيرة وكذلك التفاصيل الصغيرة، التي تُكمل الصورة، نحن لدينا بعض النصائح لتنمية مهاراتك في الديكور الداخلي، لإتقان إنشاء المنزل بإنعكاس حقيقي لك .

1- البداية

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

أنه مكان جيد جدًا لتبدأ، مدخل منزلك يعطي الانطباع الأول لذا من الجدير جدًا إعادة النظر في بابك الأمامي إذا كنت ستبدأ حملة لإعادة تزيين منزلك، قبل أي شيء يجب أن تجاوب على سؤال هل هذه المساحة مُرحبة؟. 

نغمات براقة، أشكال دافئة، مصابيح جميلة، ونقطة إتصال مركزية سوف تكون مكونات جيدة جدًا لإنشاء مدخل منزل مٌرحب، إذا كانت الغرف المحيطة بنظام ألوان متماسك، ماتحتاجه في هذا المدخل هو رف للأحذية حتى لا تتراكم الاحذية أمام الباب.   

2- تعلم فن إضافة الأعمال الفنية

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة السفرة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

العمل الفني يضبف قيمة إلى منزلك في الشكل، الأسلوب، الشخصية، والجاذبية، إذا كان لديك عمل فني في الخزانة العلوية أعد تقييمها باختيار نوع العمل الفني إذا كان نحت، رسم، تصوير، خزف، أو حتى زجاج، وجود هذه الأعمال الفنية في منزلك تساعد على تأكيد الجو العام للغرفة،على سبيل المثال الأبيض والأسود في غرفة الطعام. 

3- الاهتمام بالضوء

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

واحد من أفضل الأشياء الشائعة في عملية تجديد منزلنا هي إضافة الضوء، انسى وضع رف للكتب، مزهرية، أو أي جهاز، وانظر إلى حجرتك هل ترى أنها بحاجة إلى ضوء أكثر ام لا؟ هل الضوء يجعلك تشعر بالإجهاد ام النشاط ؟.

أولًا ركز على الضوء الطبيعي يمكنك الاستعنة بستائر خفيفة وشفافة، هل تستطيع إضافة المرآة لتعكس الضوء الداخل من النوافذ؟، يمكنك تحريك قطع الأثاث حتى لا تسمح بدخول الضوء، بعد ذلك اعمل على موازنة الضوء الطبيعي مع الصناعي. 

4- افتح النوافذ

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

الجدران تخلق مساحات حميمية لكنها ممكن أن تجعلها ضيقة، إذا كنت تشعر باستمرار للحاجة إلى تجديد المساحة من خلال تغيير الأعمال الفنية وشراء أرفف تخزين، إنه الوقت المناسب لإلقاء نظرة لتخطيط الفضاء الخاص بك. 

5- لا تنسى لمستك الخاصة

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

منزلك هو مرآة لك ولشخصيتك لذا لابد ألا تضحي بشخصيتك من أجل منزلك، الصورة المثالية لمنزلك يجب أن تحتوي على عناصر كثيرة تجسد شخصيتك وأسلوب حياتك. 

إذا كنت مثلًا تحب الجلوس على الأرض يحب أن تتوافر في غرفة معيشتك بعض الوسائد المخصصة للأرض وطاولة منخفضة تتلائم معها، إذا كنت تحب إعادة التدوير يمكنك صناعة الثريا بخامات مُعاد تدويرها.

إذا كنت تمتلك كرسي أثري توارثته بعد أجيال كثيرة يمكنك وضعه في منطقة مميزة جدًا في الغرفة بعد أن تسلط عليه الضوء، سوف تمتلك بعد ذلك المساحة التي حلمت بها.  

6- الألوان المضيئة لمساحة مشرقة

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

إذا كنت متردد في الدمج بين لونين تذكر أن الألوان المضيئة تجعل المساحات مشرقة دائمًا، ألوان خفيفة يمكن أن تعتمد عليها في طاولة الطعام، كل ما تحتاجه هي ألوان هادئة مثل لون السماء الصافية في الكراسي. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- أي مساحة من الممكن أن تكون مبدعة

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

الإبداع هو الفضيلة التي يمكن أن تحول المشاكل إلى فرص لا توجد مساحة صغيرة جدًا للدرجة التي لا تجعل إمكانية أن تصبح مساحة مبتكرة معدومة، من السهل عليك الاعتياد على الوضع الراهن، إذا كنت ترغب في أضواء في السقف تفتح لك باب التخيل لابد أن تعتمد على أرضية مبهمة، أما هذه النوافذ فهي مُعدة لتكون مستطيلة الشكل، هذه الكتب يجب أن توضع ضمن الأرفف. 

8- أحساس المنزل يوجد في قوامه

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

اتساءل دائمًا لماذا الفضاء الواسع يعطي إحساس بالبرودة؟، المفروشات لديها تأثير كبير على المساحة كلها، الغموض يمكن أن يضيف لك لمسة من الترف، الخيش الذي يغطي المساحة يعطي مظهر ريفي، الألوان المخملية للمسة ناعمة، في النهاية يجب أن تمليء الفضاء الخاص بك بالمنسوجات التي تتلائم مع شخصيتك. 

9- اعطي نظرة خضراء لمنزلك

Casa Reiten, GAP Studio GAP Studio بيت زجاجي
GAP Studio

GAP Studio
GAP Studio
GAP Studio

المنزل لابد أن يكون مليء بالحياة، إذا كنت في مهمة لتجديد منزلك حاول أن تنشأ مساحات خضراء في منزلك بجانب الفناء مثل الحمام والمطبخ يمكنك وضع نباتات بسيطة بهما، يمكنك وضع نباتات الصبار في أوعية حمراء أو برتقالية أو أي لون دافيء ستبدو المساحة رائعة.  

10- فكر ببساطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في أغلب الحالات البساطة هي الأفضل، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها حتى نتخلص من الفوضى التي تسببها، مثل الكتب التي تمت قراءتها، الشموع التي في الغالب لا نستخدمها، حتى الألوان استخدام لون واحد فقط من الممكن أن يجعل المساحة جميلة جدًا وليست مملة كما نرى في الصورة.    

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 11 فكرة لتأمين منزلك باستخدام قضبان الحديد

غرف المعيشة: 7 نماذج تتمتع بمظهر أنيق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً