تصميمات رائعة لأروقة منزلك

بألوان مبهجة قم بطلاء أبواب منزلك وأضف روح اسكندينافية على منزلك بدورها تنشر البهجة والحيوية في كل أركانه، حاول أن تجعل للمدخل الرئيسي مواد تشطيبية خاصة به كأرضيات مميزة أو جدران بلون مختلف، وحدات الأثاث لا داعي منها طالما لا تُستخدم، كما ترى اكتفى المصمم بقطعتين أو ثلالثة على الاكثر وبألوان مختلفة ومميزة .. تصميم مبهج..