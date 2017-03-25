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تصميمات رائعة لأروقة منزلك

آية منير آية منير
homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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مدخل منزلك وأروقته هم شرايين الحاية بداخله، وكلما اهتممت بها ستجد الفارق واضح جدا بين قبل وبعد التجديد، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة من التصميمات الرائعة والمميزة والتي تناسب أقل ميزانية وأضعف إمكانيات، وعلى احدث موضة وبأفضل ديكورات لأروقة ومداخل منازل قمة في الأناقة والإبداع..

المرايا..

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

رغم بساطة الفكرة وتقليديتها، إلا أنها تظل ذات رونق وتأثير رائع على أي تصميم، المرايا دون أدنى إضافات قادرة على زيادة مساحة الفراغ وتوزيع أفضل للإضاءة وتأكيد التصميم وترك لمسة من الفخامة والأناقة، فقط قم بإضافة مرايا صغيرة او كبيرة في مدخل منزلك او أروقته وستشعر بالفرق..

على الطراز الاسكندينافي..

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
sreda

sreda
sreda
sreda

بألوان مبهجة قم بطلاء أبواب منزلك وأضف روح اسكندينافية على منزلك بدورها تنشر البهجة والحيوية في كل أركانه، حاول أن تجعل للمدخل الرئيسي مواد تشطيبية خاصة به كأرضيات مميزة أو جدران بلون مختلف، وحدات الأثاث لا داعي منها طالما لا تُستخدم، كما ترى اكتفى المصمم بقطعتين أو ثلالثة على الاكثر وبألوان مختلفة ومميزة .. تصميم مبهج..

وحدة مستقلة ..

Нюансы белого, CO:interior CO:interior الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

يمكنك اختيار وحدات مستقلة بذاتها لتزيين مدخل منزلك، كمرايا ذات تصميم بسيط أو خزانة رائعة للأحذية أو أغراضك الهامة..

ركن مميز..

Le couloir a une vraie fonction, MON OEIL DANS LA DECO MON OEIL DANS LA DECO الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MON OEIL DANS LA DECO

MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO

لما لا نستغل مثل هذه المساحات المهملة في أروقة المنزل وتحويلها إلى إضافة كمساحة تخزين أو أرفف عملية لتزيين المنزل والحفاظ على نظامه وترتيبه، وبأقل الامكانيات ودون الحاجة لمزيد من الجهد، فقط كل ما هو عليك مجموعة أرفف خشبية منتظمة وحاملات من الحديد للتثبيت..

بساطة وأناقة..

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

تظل البساطة تتألق في أي تصميم وتحل الأزمات وتزيل العقبات، حيث أريكة صغيرة وشماعات خشبية تكفي لتزيين مدخلك، ولا تنس أن تختار باب رئيسي لمنزلك ذو تصميم مميز ومبتكر فهو عنوانه..

تصميم بألون مميزة..

DUPLEX FAMILIAL 145M2 PARIS 11, CLAIRE CLERC DECORATION INTERIEURE CLAIRE CLERC DECORATION INTERIEURE الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب Green
CLAIRE CLERC DECORATION INTERIEURE

CLAIRE CLERC DECORATION INTERIEURE
CLAIRE CLERC DECORATION INTERIEURE
CLAIRE CLERC DECORATION INTERIEURE

اختر ألوانك المفضلة لمدخل منزلك وأروقته فهي قادرة على أن تضيف المزيد من الجمال والروعة ومن ثم أضف قطع أثاث مميزة وسهلة التنفيذ لتضيف جمالا من نوع خاص لمنزلك..

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