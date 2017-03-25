تصميمات رائعة لأروقة منزلك

مدخل منزلك وأروقته هم شرايين الحاية بداخله، وكلما اهتممت بها ستجد الفارق واضح جدا بين قبل وبعد التجديد، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة من التصميمات الرائعة والمميزة والتي تناسب أقل ميزانية وأضعف إمكانيات، وعلى احدث موضة وبأفضل ديكورات لأروقة ومداخل منازل قمة في الأناقة والإبداع..
رغم بساطة الفكرة وتقليديتها، إلا أنها تظل ذات رونق وتأثير رائع على أي تصميم، المرايا دون أدنى إضافات قادرة على زيادة مساحة الفراغ وتوزيع أفضل للإضاءة وتأكيد التصميم وترك لمسة من الفخامة والأناقة، فقط قم بإضافة مرايا صغيرة او كبيرة في مدخل منزلك او أروقته وستشعر بالفرق..
بألوان مبهجة قم بطلاء أبواب منزلك وأضف روح اسكندينافية على منزلك بدورها تنشر البهجة والحيوية في كل أركانه، حاول أن تجعل للمدخل الرئيسي مواد تشطيبية خاصة به كأرضيات مميزة أو جدران بلون مختلف، وحدات الأثاث لا داعي منها طالما لا تُستخدم، كما ترى اكتفى المصمم بقطعتين أو ثلالثة على الاكثر وبألوان مختلفة ومميزة .. تصميم مبهج..
يمكنك اختيار وحدات مستقلة بذاتها لتزيين مدخل منزلك، كمرايا ذات تصميم بسيط أو خزانة رائعة للأحذية أو أغراضك الهامة..
لما لا نستغل مثل هذه المساحات المهملة في أروقة المنزل وتحويلها إلى إضافة كمساحة تخزين أو أرفف عملية لتزيين المنزل والحفاظ على نظامه وترتيبه، وبأقل الامكانيات ودون الحاجة لمزيد من الجهد، فقط كل ما هو عليك مجموعة أرفف خشبية منتظمة وحاملات من الحديد للتثبيت..
تظل البساطة تتألق في أي تصميم وتحل الأزمات وتزيل العقبات، حيث أريكة صغيرة وشماعات خشبية تكفي لتزيين مدخلك، ولا تنس أن تختار باب رئيسي لمنزلك ذو تصميم مميز ومبتكر فهو عنوانه..
اختر ألوانك المفضلة لمدخل منزلك وأروقته فهي قادرة على أن تضيف المزيد من الجمال والروعة ومن ثم أضف قطع أثاث مميزة وسهلة التنفيذ لتضيف جمالا من نوع خاص لمنزلك..
يمكنك قراءة 10 نماذج مختلفة لأبواب رائعة