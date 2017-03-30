تجديد منزل مساحته 80 مترمربع بتكلفة بسيطة!

نشاهد معًا تصميمات ملهمة لمنزل مساحته 80 متر مربع تم تجديده بالكامل ليتحول إلى منزل عصري أنيق للغاية وملىء بالدفء والحيوية، ويعتمد على تصميم الغرف المفتوحة كي يقلل من المساحات المهدرة عند بناء جدران فاصلة وتركيب أبواب.
فانضم إلينا لتستمتع بدقة التفاصيل وتستلهم من التصميمات أفكار تلائم منزلك ولا تكلف أموالا باهظة.
قبل أن نبدأ في مشاهدة التجديدات، نشاهد كيف كانت المساحة قبل التحويل فهنا المساحة الاجتماعية بالمنزل والتي تعتمد على نظام الغرف المفتوحة كي توفر في استهلاك المساحات.
فما تشاهده في الصور القادمة ستوضح لك كيف تم التخطيط لتجديد كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في تلك المساحة لتحصل على منزل جديد تمامًا بروح مختلفة.
ما رأيك بالنتيجة؟ هل تصدق أن التصميم الآتي يخص الصورة السابقة؟ لدينا بيئة كاملة جديدة متصلة من مطبخ وغرفة عشاء وغرفة معيشة.
فالمساحات المفتوحة تسمح لكل بتواصل أفراد الأسرة من أي مكان وتساعد على انتشار الضوء الطبيعي في كل أنحاء المنزل.
نلاحظ أيضًا كم أضاف اختيار اللون الأبيض للجدران والأثاث حياة ودفء داخل المنزل..
لدينا ممر صغير يفصل بين المدخل وغرف النوم لم ننساه في عملية التجديد وقمنا بتزيينه ببعض النباتات والديكورات البسيطة مثل وحدات إضاءة أنيقة وبعض الاكسسوارات، كما .أن إعادة الطلاء بالأبيض ساعدت على زيادة إضاءة المنزل خاصة مع وجود إضاءة طبيعية.
كما أشرنا بالسابق قمنا بدمج المطبخ مع غرفة المعيشة، واخترنا تصميم جديد يلائم نمط المنزل العام تتدرج ألوانه بين الرمادي والأبيض ويستغل مساحة المطبخ بأفضل طريقة توفر لك الراحة والعملية.
نلاحظ أيضًا تناغم في توزيع الأثاث بخاماته المختلفة فلدينا كبائن من الخشب تتماشى مع الأرضية الخشبية واختيار ثلاجة بألوان رمادية تناسب الأرضية الخشبية والألوان البيضاء.
من المنظور الآخر لغرفة المعيشة نشاهد ركن عشاء أنيق وفاخر يتمتع بالعصرية واختيار كراسي مريحة، كما تتمتع الغرفة بإضاءة طبيعية تملأ المكان بالنور والحيوية،لما تقدمه الإضاءة الصحيحة على تحسين حالتك المزاجية وكذلك تصميمات الجدران المنظمة مثل مكتبة أنيقة مقسمة لأرفف تساعدك على ترتيب وتنظيم كل مقتنياتك ما يميز ديكور منزلك ويسهل عليك الحصول على ماتريده في أي وقت.
يعبر التصميم الآتي عن نتيجة دمج التقسيمات العصرية والعملية مع خطوط التصميمات الكلاسيكية ويتماشى مع روح المنزل العامة.
في مكان واحد تستطيع تنظيم كل وسائل المالتميديا والكتب في ديكور مهندم.
نختم جولتنا بالاستمتاع بتصميم أنيق وفريد للغاية يجمع بين العصرية والألوان الدافئة، وكما نلاحظ أرضية الحمام مشابهة لأرضيات غرف المنزل من الخشب الخفيف.
أيضًا صممت كبائن التخزين أسفل الحوض من نفس خامة الأرضية الخشب وكذلك جدران منطقة الاستحمام.