تجديد منزل مساحته 80 مترمربع بتكلفة بسيطة!

قبل أن نبدأ في مشاهدة التجديدات، نشاهد كيف كانت المساحة قبل التحويل فهنا المساحة الاجتماعية بالمنزل والتي تعتمد على نظام الغرف المفتوحة كي توفر في استهلاك المساحات.

فما تشاهده في الصور القادمة ستوضح لك كيف تم التخطيط لتجديد كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في تلك المساحة لتحصل على منزل جديد تمامًا بروح مختلفة.