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تجديد منزل مساحته 80 مترمربع بتكلفة بسيطة!

هنادى موسى هنادى موسى
Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress غرفة المعيشة
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نشاهد معًا تصميمات ملهمة لمنزل مساحته 80 متر مربع تم تجديده بالكامل ليتحول إلى منزل عصري أنيق للغاية وملىء بالدفء والحيوية، ويعتمد على تصميم الغرف المفتوحة كي يقلل من المساحات المهدرة عند بناء جدران فاصلة وتركيب أبواب.

فانضم إلينا لتستمتع بدقة التفاصيل وتستلهم من التصميمات أفكار تلائم منزلك ولا تكلف أموالا باهظة.

غرفة المعيشة قبل التجديد

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

قبل أن نبدأ في مشاهدة التجديدات، نشاهد كيف كانت المساحة قبل التحويل فهنا المساحة الاجتماعية بالمنزل والتي تعتمد على نظام الغرف المفتوحة كي توفر في استهلاك المساحات.

فما تشاهده في الصور القادمة ستوضح لك كيف تم التخطيط لتجديد كل التفاصيل الصغيرة  والكبيرة في تلك المساحة لتحصل على منزل جديد تمامًا بروح مختلفة.

تحول كامل بعد التجديد

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress غرفة المعيشة
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

ما رأيك بالنتيجة؟ هل تصدق أن التصميم الآتي يخص الصورة السابقة؟ لدينا بيئة كاملة جديدة متصلة من مطبخ وغرفة عشاء وغرفة معيشة.

فالمساحات المفتوحة تسمح لكل بتواصل أفراد الأسرة من أي مكان وتساعد على انتشار الضوء الطبيعي في كل أنحاء المنزل.

نلاحظ أيضًا كم أضاف اختيار اللون الأبيض للجدران والأثاث حياة ودفء داخل المنزل..

ممر المنزل

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress مطبخ
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

لدينا ممر صغير يفصل بين المدخل وغرف النوم لم ننساه في عملية التجديد وقمنا بتزيينه ببعض النباتات والديكورات البسيطة مثل وحدات إضاءة أنيقة وبعض الاكسسوارات، كما .أن إعادة الطلاء بالأبيض ساعدت على زيادة إضاءة المنزل خاصة مع وجود إضاءة طبيعية.

المطبخ

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress مطبخ
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

كما أشرنا بالسابق قمنا بدمج المطبخ مع غرفة المعيشة، واخترنا تصميم جديد يلائم نمط المنزل العام تتدرج ألوانه بين الرمادي والأبيض ويستغل مساحة المطبخ بأفضل طريقة توفر لك الراحة والعملية.

نلاحظ أيضًا تناغم في توزيع الأثاث بخاماته المختلفة فلدينا كبائن من الخشب تتماشى مع الأرضية الخشبية واختيار ثلاجة بألوان رمادية تناسب الأرضية الخشبية والألوان البيضاء.

المساحة الاجتماعية

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress غرفة المعيشة
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

من المنظور الآخر لغرفة المعيشة نشاهد ركن عشاء أنيق وفاخر يتمتع بالعصرية واختيار كراسي مريحة، كما تتمتع الغرفة بإضاءة طبيعية تملأ المكان بالنور والحيوية،لما تقدمه  الإضاءة الصحيحة على تحسين حالتك المزاجية وكذلك تصميمات الجدران المنظمة مثل مكتبة أنيقة مقسمة لأرفف تساعدك على ترتيب وتنظيم كل مقتنياتك ما يميز ديكور منزلك ويسهل عليك الحصول على ماتريده في أي وقت.

بساطة وكلاسيكية

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress غرفة المعيشة
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

يعبر التصميم الآتي عن نتيجة دمج التقسيمات العصرية والعملية مع خطوط التصميمات الكلاسيكية ويتماشى مع روح المنزل العامة.

في مكان واحد تستطيع تنظيم كل وسائل المالتميديا والكتب في ديكور مهندم.

الحمام

Living Diegaro, Arkinprogress Arkinprogress حمام
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

نختم جولتنا بالاستمتاع بتصميم أنيق وفريد للغاية يجمع بين العصرية والألوان الدافئة، وكما نلاحظ أرضية الحمام مشابهة لأرضيات غرف المنزل من الخشب الخفيف.

أيضًا صممت كبائن التخزين أسفل الحوض من نفس خامة الأرضية الخشب وكذلك جدران منطقة الاستحمام.

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