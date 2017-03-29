شقة صغيرة بتفاصيل أجمل مما تتوقع

إلى مُحبي درجات اللون البني.. لون القوة والشخصية الجريئة، يبدو هذا المقال المناسب لهم، إنها شقة الأحلام بتفاصيل أنيقة في مساحة صغيرة مستغلة بشكل رائع.. حيث يبدو هناك انفتاح واضح في التفاصيل، مع إزالة الجدران واستبدالها بديكورات حديثة ومختلفة، الاّن سوف نأخذك في جولة سريعة داخل شقة بتفاصيل أجمل مما تتوقع، وستود مثلها بالتأكيد.