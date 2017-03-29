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شقة صغيرة بتفاصيل أجمل مما تتوقع

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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إلى مُحبي درجات اللون البني.. لون القوة والشخصية الجريئة، يبدو هذا المقال المناسب لهم، إنها شقة الأحلام بتفاصيل أنيقة في مساحة صغيرة مستغلة بشكل رائع.. حيث يبدو هناك انفتاح واضح في التفاصيل، مع إزالة الجدران واستبدالها بديكورات حديثة ومختلفة، الاّن سوف نأخذك في جولة سريعة داخل شقة بتفاصيل أجمل مما تتوقع، وستود مثلها بالتأكيد.

المدخل

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

باب خشبي باللون البني يقودك في طرقة طويلة إلى الداخل، حيث الأرضية الباركيه المنقوشة والمرايا.. والسقف خرساني أبيض بوحدات إضاءة صغيرة مرصعة فالسقف، مع بيوت النور التي تعطي إضاءة خافتة وبسيطة للمكان.

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجدران خرسانية بسيطة مطلية باللون البيج، وباب خشبي أبيض، مع طاولة خشبية أنيقة تحمل الصور والتحف وفوقها اللوحات معلقة على الجدار لتزيينه.

المطبخ

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في مساحة صغيرة تم عمل مطبخ وظيفي صغير، مفتوح على الخارج، ومكون من عدة دواليب بسيطة من الأكليريك الأبيض، وبار صغير يحمل الحوض والموقد ومنطقة عمل صغيرة.. مع وحدات إضاءة خفية وبسيطة تُضيء منطقة العمل وتزيد المطبخ أناقة.

غرفة النوم

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

هذه الغرفة استخدمت اللون البٌني بدرجاته الجميلة في الأرضية والمفروشات وإطار المراّة أعلى السرير، ولأنه لونٍ قوي فكان يحتاج إلى تداخل لون هادىء وبسيط معه مثل اللون الأبيض للسرير والبيج على الجدران والستارة، لتبدو التفاصيل متناغمة وجميلة.

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

أرضية من الباركيه، وجدار من الحجارة البُنية يفصل غرفة النوم عن الجزء الخارجية بطريقة جميلة ويحتوي على رف صغير يحمل مجموعة من الشموع الجميلة لأجواء رومانسية وجميلة.. وطاولة بنية صغيرة بجانب السرير تحمل الزهور.

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

وحدتي إضاءة جميلة على جانبي السرير مع بيوت النور الأنيقة، ووحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف. وستائر قماشية تفصل الحمام عن الغرفة.

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حمام بثلاثية وظيفية

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

حمام أنيق مقسم إلى ثلاث وحدات مختلفة، الأولى تحمل مراّة وطاولة بوحدات تخزين وحوض وجه سيراميكي أنيق، وبالمنتصف منطقة الدش المصممة من سيراميك الفسيفساء الجميل ويحمل دُش معدني ومصرف للمياه، أما الجزء الثالث يحتوي على المرحاض وعلاقة للمناشف.

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

ويفصل الحمام عن غرفة النوم جدار زجاجي كبير وشفاف وفوقه الستائر القماشية لتحقيق الخصوصية بداخله.

انفتاح رائع

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تقسيم مميز للمساحة بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة مع فصلهم بطريقة رائعة عن غرفة النوم.. فالجدران خرسانية مطلية باللون البيج، وبيوت النور تتألق في السقف بطريقة جميلة لإضاءة هادئة.

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

أريكة قماشية بيضاء تحمل وسائد ملونة، مع المرايا المستديرة الصغيرة في لوحة بإطارات ذهبية جميلة معلقة على الجدار لتزيين الغرفة، ونجفة أنيقة بلمبات صفرء.. ومنضدة قهوة صغيرة بسطح زجاجي، وسجادة من الفرو الأبيض الجميل لمزيد من الدفء، مع مجموعة أدراج صغيرة على الجانب لتخزين الأغراض.

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استغلال رائع للجدار الحجري بعمل ركن للتلفزيون مع استخدام السطح اعلاه لوضع بعض التحف للديكور.

غرفة السفرة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

غرفة سفرة بسيطة وأنيقة من منضدة بنية مستطيلة مع كراسي بيضاء تلتف حولها بطريقة بسيطة ووحدات الإضاءة الرائعة تتدلى من السقف أعلاها، مع الستائر الحريرية البيضاء التي تنسدل على النافذة ومراّة كبيرة في الحائط الجانبي لزيادة مساحة الغرفة والتغلب على صغرها.

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