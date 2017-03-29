شقة صغيرة بتفاصيل أجمل مما تتوقع

إلى مُحبي درجات اللون البني.. لون القوة والشخصية الجريئة، يبدو هذا المقال المناسب لهم، إنها شقة الأحلام بتفاصيل أنيقة في مساحة صغيرة مستغلة بشكل رائع.. حيث يبدو هناك انفتاح واضح في التفاصيل، مع إزالة الجدران واستبدالها بديكورات حديثة ومختلفة، الاّن سوف نأخذك في جولة سريعة داخل شقة بتفاصيل أجمل مما تتوقع، وستود مثلها بالتأكيد.
باب خشبي باللون البني يقودك في طرقة طويلة إلى الداخل، حيث الأرضية الباركيه المنقوشة والمرايا.. والسقف خرساني أبيض بوحدات إضاءة صغيرة مرصعة فالسقف، مع بيوت النور التي تعطي إضاءة خافتة وبسيطة للمكان.
الجدران خرسانية بسيطة مطلية باللون البيج، وباب خشبي أبيض، مع طاولة خشبية أنيقة تحمل الصور والتحف وفوقها اللوحات معلقة على الجدار لتزيينه.
في مساحة صغيرة تم عمل مطبخ وظيفي صغير، مفتوح على الخارج، ومكون من عدة دواليب بسيطة من الأكليريك الأبيض، وبار صغير يحمل الحوض والموقد ومنطقة عمل صغيرة.. مع وحدات إضاءة خفية وبسيطة تُضيء منطقة العمل وتزيد المطبخ أناقة.
هذه الغرفة استخدمت اللون البٌني بدرجاته الجميلة في الأرضية والمفروشات وإطار المراّة أعلى السرير، ولأنه لونٍ قوي فكان يحتاج إلى تداخل لون هادىء وبسيط معه مثل اللون الأبيض للسرير والبيج على الجدران والستارة، لتبدو التفاصيل متناغمة وجميلة.
أرضية من الباركيه، وجدار من الحجارة البُنية يفصل غرفة النوم عن الجزء الخارجية بطريقة جميلة ويحتوي على رف صغير يحمل مجموعة من الشموع الجميلة لأجواء رومانسية وجميلة.. وطاولة بنية صغيرة بجانب السرير تحمل الزهور.
وحدتي إضاءة جميلة على جانبي السرير مع بيوت النور الأنيقة، ووحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف. وستائر قماشية تفصل الحمام عن الغرفة.
حمام أنيق مقسم إلى ثلاث وحدات مختلفة، الأولى تحمل مراّة وطاولة بوحدات تخزين وحوض وجه سيراميكي أنيق، وبالمنتصف منطقة الدش المصممة من سيراميك الفسيفساء الجميل ويحمل دُش معدني ومصرف للمياه، أما الجزء الثالث يحتوي على المرحاض وعلاقة للمناشف.
ويفصل الحمام عن غرفة النوم جدار زجاجي كبير وشفاف وفوقه الستائر القماشية لتحقيق الخصوصية بداخله.
تقسيم مميز للمساحة بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة مع فصلهم بطريقة رائعة عن غرفة النوم.. فالجدران خرسانية مطلية باللون البيج، وبيوت النور تتألق في السقف بطريقة جميلة لإضاءة هادئة.
أريكة قماشية بيضاء تحمل وسائد ملونة، مع المرايا المستديرة الصغيرة في لوحة بإطارات ذهبية جميلة معلقة على الجدار لتزيين الغرفة، ونجفة أنيقة بلمبات صفرء.. ومنضدة قهوة صغيرة بسطح زجاجي، وسجادة من الفرو الأبيض الجميل لمزيد من الدفء، مع مجموعة أدراج صغيرة على الجانب لتخزين الأغراض.
استغلال رائع للجدار الحجري بعمل ركن للتلفزيون مع استخدام السطح اعلاه لوضع بعض التحف للديكور.
غرفة سفرة بسيطة وأنيقة من منضدة بنية مستطيلة مع كراسي بيضاء تلتف حولها بطريقة بسيطة ووحدات الإضاءة الرائعة تتدلى من السقف أعلاها، مع الستائر الحريرية البيضاء التي تنسدل على النافذة ومراّة كبيرة في الحائط الجانبي لزيادة مساحة الغرفة والتغلب على صغرها.