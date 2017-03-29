15 مطبخ مثالي للمنازل الصغيرة

في تأثيث المنزل العديد من الجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار ولكن ربما أبعاد المساحة تؤثر بقوة كبيرة على المظهر والراحة في المنزل والبيئة.
ومساحة مهمة مثل المطبخ يجب تكون أن مدروسة جيدا للغاية وخاصة المساحات الصغيرة بشكل خاص، هل أنت مستعد لاكتشاف 15 فكرة تظهر لك كيفية التدخل في منزل صغير لإنشاء مطبخ الطعام الذيذ والمريح؟ دعونا نبدأ!
لمساحة أكثر ديناميكية لا تتردد في إدراج هذا العنصر الثمين والشائع جدًا في جميع أنواع المطابخ. هذه الفكرة من البار يمكن تبدو مفيدة بشكل خاص مما يسمح لك بفصل المطبخ عن الغرف الأخرى، مثل غرفة الطعام، وأيضًا توسيع مجال العمل لإعداد الطعام ويكون مكان لتناول الطعام.
تتطلب المساحات الصغيرة للاستمرارية بين البيئات، وسيلة لإغلاقها مع أي أقسام، وفي الوقت نفسه تفصل بينهما من خلال تحديد الأجهزة الدقيقة باستخدام اللون.. ألا تبدو مثيرة للاهتمام!
تحتوي هذه الغرفة على جميع الوظائف الأساسية مثل النوم، والغسل وتناول الطعام، ويستخدم المطبخ محراب صغير في مساحة صغيرة بشكل مفتوح ليحقق وظيفته في أضيق الحدود.
يجب أن يكون الأثاث في المساحات الصغيرة عملي ووظيفي. هذا المطبخ نموذج رائع على شكل حرف T، يتيح حرية الحركة وغسالة صحون مع سهولة الدخول وموقد.
هذه الخطوة مهمة بشكل خاص للشقق الصغيرة حيث إنها لا تستطيع تحمل ترف إضاعة المساحة.
واحدة من مزايا الألوان الخفيفة، والأبيض بشكل خاص، هو تمدد مفهوم المساحات وجعلها تبدو أكبر ومشرقة.
وتستخدم وسيلة أخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة عن طريق وضع جدران من الخزائن لحمل الأشياء والاكسسوارات.
جميع المواد الغذائية التي تحتاج الأماكن لتكون مخزن للسلع، ومع ذلك فإن عمل الخزائن يمكن أن يكون غير مناسب بسبب صغر المساحة.. ويبدو الحل هنا هو استغلال الجدران!
في الشقة الصغيرة فإن تصميم المطبخ مثل الذي تراه في الصورة يمكن حقًا أن يحدث فرقًا يميز المساحة، وعندما لا يتم استخدامه يمكن أن يكون مغلق وذلك بفضل نظام الطي العملي.
تصميم الأثاث حسب الطلب يسمح لك أن تتمتع بكل سنتيمتر واحد في المساحة، وحتى في الزوايا الجانبية.
ببساطة يوضع جنبًا إلى جنب وحدات تخزين هذا المطبخ وفقًا للذوق الذي تفضله.. ليبدو وظيف وعملي.
كما ترون الحجم لا يهم إذا كان لديك التصميم الجيد والمفروشات ذات الجودة العالية.
يقال أنه في وسط أبحاث الفضاء يجب تجنب الانحراف والإسراف.. وهذا الحل هو مثال عظيم على كيفية تقدير البساطة فهي سمات مرغوبة جدا.
حلول المطبخ المفتوح مثالية للمساحات الصغيرة، يمكنك أيضًا البحث عن الخيط المشترك الذي يضفي الاستمرارية والثبات في كل مسافة بالشقة الصغيرة.
ولمزيد من التصميمات إليك 7 مطابخ صغيرة يجب أن تشاهدهم قبل تجديد مطبخك