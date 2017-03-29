15 مطبخ مثالي للمنازل الصغيرة

في تأثيث المنزل العديد من الجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار ولكن ربما أبعاد المساحة تؤثر بقوة كبيرة على المظهر والراحة في المنزل والبيئة.

ومساحة مهمة مثل المطبخ يجب تكون أن مدروسة جيدا للغاية وخاصة المساحات الصغيرة بشكل خاص، هل أنت مستعد لاكتشاف 15 فكرة تظهر لك كيفية التدخل في منزل صغير لإنشاء مطبخ الطعام الذيذ والمريح؟ دعونا نبدأ!