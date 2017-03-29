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15 مطبخ مثالي للمنازل الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخرفوف وأدراج
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في تأثيث المنزل العديد من الجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار ولكن ربما أبعاد المساحة تؤثر بقوة كبيرة على المظهر والراحة في المنزل والبيئة. 

ومساحة مهمة مثل المطبخ يجب تكون أن مدروسة جيدا للغاية وخاصة المساحات الصغيرة بشكل خاص، هل أنت مستعد لاكتشاف 15 فكرة تظهر لك كيفية التدخل في منزل صغير لإنشاء مطبخ الطعام الذيذ والمريح؟ دعونا نبدأ!

1. مطبخ مع بار صغير

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

لمساحة أكثر ديناميكية لا تتردد في إدراج هذا العنصر الثمين والشائع جدًا في جميع أنواع المطابخ. هذه الفكرة من البار يمكن تبدو مفيدة بشكل خاص مما يسمح لك بفصل المطبخ عن الغرف الأخرى، مثل غرفة الطعام، وأيضًا توسيع مجال العمل لإعداد الطعام ويكون مكان لتناول الطعام.

2. تقسيم المساحة الألوان

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver مطبخ Grey
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

تتطلب المساحات الصغيرة للاستمرارية بين البيئات، وسيلة لإغلاقها مع أي أقسام، وفي الوقت نفسه تفصل بينهما من خلال تحديد الأجهزة الدقيقة باستخدام اللون.. ألا تبدو مثيرة للاهتمام!

3. تكيف المطبخ مع المساحة

Kitchenette homify مطبخ
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

تحتوي هذه الغرفة على جميع الوظائف الأساسية مثل النوم، والغسل وتناول الطعام، ويستخدم المطبخ محراب صغير في مساحة صغيرة بشكل مفتوح ليحقق وظيفته في أضيق الحدود.

4.بار على شكل حرف T

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يجب أن يكون الأثاث في المساحات الصغيرة عملي ووظيفي. هذا المطبخ نموذج رائع على شكل حرف T، يتيح حرية الحركة وغسالة صحون مع سهولة الدخول وموقد.

5. الاستفادة من كل ركن

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة السفرةطاولات
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

هذه الخطوة مهمة بشكل خاص للشقق الصغيرة حيث إنها لا تستطيع تحمل ترف إضاعة المساحة.

6. السعة والسطوع

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard مطبخألواح المطبخ
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

واحدة من مزايا الألوان الخفيفة، والأبيض بشكل خاص، هو تمدد مفهوم المساحات وجعلها تبدو أكبر ومشرقة.

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7. الاستفادة من الفضاء في الجزء العلوي

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté مطبخ
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

وتستخدم وسيلة أخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة عن طريق وضع جدران من الخزائن لحمل الأشياء والاكسسوارات.

8. سهل!

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

الفكرة هنا مثالية للمساحات الصغيرة لأنها تخلق بيئة متسقة وتتيح الاسترخاء.

9. استغلال الجدران

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

جميع المواد الغذائية التي تحتاج الأماكن لتكون مخزن للسلع، ومع ذلك فإن عمل الخزائن يمكن أن يكون غير مناسب بسبب صغر المساحة.. ويبدو الحل هنا هو استغلال الجدران!

10. المطبخ غريب الأطوار والممارسة

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC مطبخطاولات وكراسي
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

في الشقة الصغيرة فإن تصميم المطبخ مثل الذي تراه في الصورة يمكن حقًا أن يحدث فرقًا يميز المساحة، وعندما لا يتم استخدامه يمكن أن يكون مغلق وذلك بفضل نظام الطي العملي.

11. حلول استغلال الزوايا

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design مطبخ
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

تصميم الأثاث حسب الطلب يسمح لك أن تتمتع بكل سنتيمتر واحد في المساحة، وحتى في الزوايا الجانبية.

12. مطبخ بسيط

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal مطبخ
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

ببساطة يوضع جنبًا إلى جنب وحدات تخزين هذا المطبخ وفقًا للذوق الذي تفضله.. ليبدو وظيف وعملي.

13. مطبخ صغير لكن جميل

Woodlands Grove, PARKdesigned Architects PARKdesigned Architects مطبخ
PARKdesigned Architects

Woodlands Grove

PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects

كما ترون الحجم لا يهم إذا كان لديك التصميم الجيد والمفروشات ذات الجودة العالية.

14. أثاث منفصل

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

 يقال أنه في وسط أبحاث الفضاء يجب تجنب الانحراف والإسراف.. وهذا الحل هو مثال عظيم على كيفية تقدير البساطة فهي سمات مرغوبة جدا.

15. مطبخ مفتوح

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) مطبخ
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

حلول المطبخ المفتوح مثالية للمساحات الصغيرة، يمكنك أيضًا البحث عن الخيط المشترك الذي يضفي الاستمرارية والثبات في كل مسافة بالشقة الصغيرة.

ولمزيد من التصميمات إليك 7 مطابخ صغيرة يجب أن تشاهدهم قبل تجديد مطبخك

شقة رائعة وعملية ستبهرك!
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