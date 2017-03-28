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9 أبواب ستنقل منزلك لمستوى آخر

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
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الزجاج مادة بإمكانيات لا نهائية ويستخدم بطرق مختلفة، ويمر بعدة عمليات لتحسين خصائصه وتحديثه ليستخدم على نطاق أوسع، يمكن أن يستخدم في واجهات المنازل، الأبواب، النوافذ، أو حتى في المنزل بأكلمه، ولكن في هذا الموضوع سنركز على استخدام الزجاج في التصميم الداخلي للمنزل، والذي يكثر استخدامه في الديكورات الحديثة، دعنا نعرض لك أفكار لتسع أبواب زجاجية يمكن أن تعتمد عليها في التصميم الداخلي لمنزلك.  

كلاسيكي

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

باب كلاسيكي من الزجاج الشفاف مع الهيكل الخشبي الأبيض، هذا الاندماج بين الخشب والزجاج خلق نتيجة فريدة وحققت التكامل بين الداخل والخارج.  

زجاج بلوري

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

في منطقة الاستحمام يمكننا الاعتماد على الزجاج البلوري ليعمل كجدار عازل بين هذه المنطقة وباقي أجزاء الحمام حتى يحافظ على خصوصيتها، دون الشعور بأنهما منطقتين منعزلتين . 

زجاج مطلي

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

يفضل استخدام الزجاج المطلي في مساحات العمل في منازلنا مثل غرفة المطبخ لأنه يضمن لك سهولة تنظيفه بالإضافة إلى لمعانه وسطوعه كما نرى في هذه الصورة . 

عصري ومتخصص

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

قُطعت هذه الأبواب بطريقة متطورة جدًا جعلت المساحة تبدو معاصرة للغاية ولا يعتمد على هذه الطريقة في التصميم سوى مجموعة قليلة من الخبراء المتخصصين

باب جرار

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

باب منزلق كلاسيكي ولكنه يحمل مفاجأة بداخله فالجزء الخشبي به على شكل سبورة يمكنك ترك رسالة عليه.  

باب مزدوج

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

باب مزدوج يستخدم كثيرًا في المساحات الفاصلة بين المطبخ وباقي الغرف، فيمكنك غلقه متى شئت لعزل المطبخ عن باقي المساحات أو فتحه، الجزء العلوي منه يحتوى على شبابيك زجاج حتى ترى ما يحدث في المطبخ وفي نفس الوقت يحافظ على خصوصيته . 

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اللمسات الحديثة

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

زوج من الأبواب الزجاجية ذات إطار من الصلب المقاوم للصدأ للفصل بين غرفتين إذا رغبنا في ذلك أو تركها مفتوحة للشعور بالاستمرارية تعطي لمسة حديثة جدًا للمساحة . 

جو محايد

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design أبواب منزلقة
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

استخدام زوجين من الأبواب الزجاجية بحيث يكونا الزوجين عبارة عن مرايا في منطقة تمشيط الشعر ووضع المكياج يسمح لنا رؤية تسريحة شعرنا من كافة الجهات. 

مواد جديدة

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

استخدام مواد جديدة للأبواب مثل النسيج على الأبواب مثل غيارات الوسائد وهي بمثابة قالب صنعتها لنا التكنولوجيا الحديثة لمزيد من الإبداع . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 تصميمات عملية وأنيقة للأحواض الزجاجية

شقة على طريقة القصور
هل تفضل الأبواب الزجاجية أم الخشبية ؟ ولماذا؟

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