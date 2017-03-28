9 أبواب ستنقل منزلك لمستوى آخر

الزجاج مادة بإمكانيات لا نهائية ويستخدم بطرق مختلفة، ويمر بعدة عمليات لتحسين خصائصه وتحديثه ليستخدم على نطاق أوسع، يمكن أن يستخدم في واجهات المنازل، الأبواب، النوافذ، أو حتى في المنزل بأكلمه، ولكن في هذا الموضوع سنركز على استخدام الزجاج في التصميم الداخلي للمنزل، والذي يكثر استخدامه في الديكورات الحديثة، دعنا نعرض لك أفكار لتسع أبواب زجاجية يمكن أن تعتمد عليها في التصميم الداخلي لمنزلك.