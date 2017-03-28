9 أبواب ستنقل منزلك لمستوى آخر

الزجاج مادة بإمكانيات لا نهائية ويستخدم بطرق مختلفة، ويمر بعدة عمليات لتحسين خصائصه وتحديثه ليستخدم على نطاق أوسع، يمكن أن يستخدم في واجهات المنازل، الأبواب، النوافذ، أو حتى في المنزل بأكلمه، ولكن في هذا الموضوع سنركز على استخدام الزجاج في التصميم الداخلي للمنزل، والذي يكثر استخدامه في الديكورات الحديثة، دعنا نعرض لك أفكار لتسع أبواب زجاجية يمكن أن تعتمد عليها في التصميم الداخلي لمنزلك.
باب كلاسيكي من الزجاج الشفاف مع الهيكل الخشبي الأبيض، هذا الاندماج بين الخشب والزجاج خلق نتيجة فريدة وحققت التكامل بين الداخل والخارج.
في منطقة الاستحمام يمكننا الاعتماد على الزجاج البلوري ليعمل كجدار عازل بين هذه المنطقة وباقي أجزاء الحمام حتى يحافظ على خصوصيتها، دون الشعور بأنهما منطقتين منعزلتين .
يفضل استخدام الزجاج المطلي في مساحات العمل في منازلنا مثل غرفة المطبخ لأنه يضمن لك سهولة تنظيفه بالإضافة إلى لمعانه وسطوعه كما نرى في هذه الصورة .
قُطعت هذه الأبواب بطريقة متطورة جدًا جعلت المساحة تبدو معاصرة للغاية ولا يعتمد على هذه الطريقة في التصميم سوى مجموعة قليلة من الخبراء المتخصصين .
باب منزلق كلاسيكي ولكنه يحمل مفاجأة بداخله فالجزء الخشبي به على شكل سبورة يمكنك ترك رسالة عليه.
باب مزدوج يستخدم كثيرًا في المساحات الفاصلة بين المطبخ وباقي الغرف، فيمكنك غلقه متى شئت لعزل المطبخ عن باقي المساحات أو فتحه، الجزء العلوي منه يحتوى على شبابيك زجاج حتى ترى ما يحدث في المطبخ وفي نفس الوقت يحافظ على خصوصيته .
زوج من الأبواب الزجاجية ذات إطار من الصلب المقاوم للصدأ للفصل بين غرفتين إذا رغبنا في ذلك أو تركها مفتوحة للشعور بالاستمرارية تعطي لمسة حديثة جدًا للمساحة .
استخدام زوجين من الأبواب الزجاجية بحيث يكونا الزوجين عبارة عن مرايا في منطقة تمشيط الشعر ووضع المكياج يسمح لنا رؤية تسريحة شعرنا من كافة الجهات.
استخدام مواد جديدة للأبواب مثل النسيج على الأبواب مثل غيارات الوسائد وهي بمثابة قالب صنعتها لنا التكنولوجيا الحديثة لمزيد من الإبداع .
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