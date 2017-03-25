16 نموذج مبهر لفصل المساحات في منزلك

المساحات الموجودة في المنزل دائماً ما تحتاج تنسيق خاص خاصة لو كانت تلك المساحات يشترك بها أكثر من غرفة و تحتاج لفواصل مادية و معنوية لتفرق كل غرفة عن الأخرى بطريقة ذكية لا تحدث أي خلل أو ضرر في نسق الديكور المتبع في المنزل ..
اليوم هوميفاي سوف يبسط تلك المسألة تماماً، عن طريق تقديم أفكار مبدعة حول طرق تنسيق و فصل المساحات الموجودة بالمنزل سهلة التطبيق تجدونها في السطور القليلة المقبلة ..
من افضل طرق الفصل بين المساحات و عدم حجب الرؤية بينها هي الأعمدة المعدنية و الخشبية على حد سواء و التي تستخدم بطريقة مفرغة حيث يوضع بالتساوي العامود تلو الىخر في المساحة المراد تصميم الفاصل بها و بالتالي ستحصل على شبه جدار مفرغ يحمل الذوق الرفيع و العملية في الوقت ذاته
الجدار الزجاجي يمنع الماء و يقاوم البخار و سهل التنظيف و مناسب للمساحات الصغيرة لأنه لا يحجب الرؤية، من افضل الأماكن التي يستخدم بها هي الحمامات الصغيرة
على شكل مكتبة أو عامود مفرغ، يمكنك تصميم أكثر من تطبيق بواسطة الاخشاب ، فإن لها شكل ساحر و كذلك تمنحك حرية كبيرة في تصميم أكثر من شكل بواسطها سواء رفوف أو تعامدات أو اشكال هندسية كالأرابيسك
يمكنك استخدام الستائر الخشبية في فواصل غرفة معيشتك فهي قليلة المخاطر بالنسبة للأطفال من جهة الكسر أو الارتطام بها، لذا فهي مناسبة للغاية في منزلك العائلي
يمكنك استخدام أعمدة من الخشب او المعدن و تقوم بدهانها بواسطة الطلاء العادي المستخدم للجدران و في تلك الحالة سيكون لديك ميزة تكييف الغرفة كلها بروح تصميم واحدة عليك احسان اختيارها
الفاصل الخشبي ذو الابواب المفصلية المثبتة جميعاً في هيكل واحد يسمى باب أو كورديون و هو لا ياخذ شكل الباب العادي و لكنه يوضع كستار بين المساحات المراد فصلها و من مميزاته حرية الحركة و التنقل و الاستخدام دون أي تثبيت
استخدام الخشب يمنحك حرية كبيرة في التصميم و هو ما أكدت عليه النماذج العديدة السابقة، لاحظ شكل الجدار الخشبي الصغير الذي وضع خلف السفرة ، إنه عملي و أنيق
لاحظ شكل التصميم للجدار الخشبي الممتد بطول الجدار من الأرض للسقف و أحدث روحاً جديدة على الغرفة لأنه له قدرة بفضل تفريغاته أن يتلاعب بالظلال الى جانب الشكل الجمالي للخشب
استخدام الهيكل المعدني في تثبيت الزجاج بداخله بشكل يوحي أنها نوافذ مفرغة خلف السفرة تجعل من الفاصل تحفة فنية في حد ذاتها فضلاً عل قدرة الزجاج على الحفاظ على أي مجال بصري
لو كانت غرفتك تتسم بالطابع العملي أكثر فإن الرفوف تعد الحل العملي الأكثر نجاحاً معك، صمم الرفوف في مكان الفاصل أياً كان تصميمه سواء خشبي أو معدني
لتحقيق فاصل عملي أكثر حاول ان تستغل وجود الاعمدة الخرسانية لتكون هي الفاصل الطبيعي بين المساحات ، لاحظ شكل العامود و الرفوف الخارجة منه
كما نوهنا على إمكانية استغلال الخشب في عمل فواصل ذات معنى فني و ذوقي عالي، يمكنك استخدام الأرابيسك و منحوتات الخشب في فاصل الغرفة الداخلي بكل سهولة بشرط أن توفر له الكمية المناسبة من الضوء ليتألق
لطابع أكثر رسمية يمكنك استخدام فواصل معدنية رقيقة بواسطة الستائر التي تثبت خلف فاصل زجاجي أو بمفردها
لدمج الزجاج و الخشب رؤية عصرية تمثل ديكور و تصميم داخلي على الموضة، لاحظ شكل الخشب المطلي بالأبيض و تطبيقاته المربعة و انعكاس الضوء على السطح الزجاجي الذي يحيط به ، انها لوحة متكاملة و ليست فاصل عادي
الصورة لا تحتاج سوى لبعض التأمل في استخدام الخشب مع الظلال و الشمس و كيفية تأثير كل منهما على الآخر ، تأمل
من أكثر الاستخدامات الغريبة التي قد تواجهها في عالم الفواصل هي استخدام الخيوط البلاستيكية في عمل فواصل بين الغرف، في البداية هي مصممة بشكل ديكوري فهي لا تحمل الحلوق الخشبية و لكنها تصل بينها و الحلوق مثبتة في الاعلى و الأسفل، ثانياً الشكل الجمالي الخارج من تلك الخيوط يكمن في لونها الشفاف و قيامها بعمل الزجاج في الانعكاس، وكذلك قابليتها لاستخدام اكسسوارات و مقابض من الكريستال لتجميل خرافي للمشهد