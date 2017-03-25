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16 نموذج مبهر لفصل المساحات في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
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المساحات الموجودة في المنزل دائماً ما تحتاج تنسيق خاص خاصة لو كانت تلك المساحات يشترك بها أكثر من غرفة و تحتاج لفواصل مادية و معنوية لتفرق كل غرفة عن الأخرى بطريقة ذكية لا تحدث أي خلل أو ضرر في نسق الديكور المتبع في المنزل ..

اليوم هوميفاي سوف يبسط تلك المسألة تماماً، عن طريق تقديم أفكار مبدعة حول طرق تنسيق و فصل المساحات الموجودة بالمنزل سهلة التطبيق تجدونها في السطور القليلة المقبلة ..

1- أعمدة

Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

من افضل طرق الفصل بين المساحات و عدم حجب الرؤية بينها هي الأعمدة المعدنية و الخشبية على حد سواء و التي تستخدم بطريقة مفرغة حيث يوضع بالتساوي العامود تلو الىخر في المساحة المراد تصميم الفاصل بها و بالتالي ستحصل على شبه جدار مفرغ يحمل الذوق الرفيع و العملية في الوقت ذاته

2- الفواصل الزجاجية

Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

الجدار الزجاجي يمنع الماء و يقاوم البخار و سهل التنظيف و مناسب للمساحات الصغيرة لأنه لا يحجب الرؤية، من افضل الأماكن التي يستخدم بها هي الحمامات الصغيرة 

3- فواصل خشبية

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة المعيشة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

على شكل مكتبة أو عامود مفرغ، يمكنك تصميم أكثر من تطبيق بواسطة الاخشاب ، فإن لها شكل ساحر و كذلك تمنحك حرية كبيرة في تصميم أكثر من شكل بواسطها سواء رفوف أو تعامدات أو اشكال هندسية كالأرابيسك

4- ستائر خشبية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام الستائر الخشبية في فواصل غرفة معيشتك فهي قليلة المخاطر بالنسبة للأطفال من جهة الكسر أو الارتطام بها، لذا فهي مناسبة للغاية في منزلك العائلي

5- الأعمدة المدهونة

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يمكنك استخدام أعمدة من الخشب او المعدن و تقوم بدهانها بواسطة الطلاء العادي المستخدم للجدران و في تلك الحالة سيكون لديك ميزة تكييف الغرفة كلها بروح تصميم واحدة عليك احسان اختيارها

6- فاصل أوكورديون

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة المعيشة
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

الفاصل الخشبي ذو الابواب المفصلية المثبتة جميعاً في هيكل واحد يسمى باب أو كورديون و هو لا ياخذ شكل الباب العادي و لكنه يوضع كستار بين المساحات المراد فصلها و من مميزاته حرية الحركة و التنقل و الاستخدام دون أي تثبيت 

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7- نصف جدار

INTERIOR SHOWROOM, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة أبلكاش Wood effect
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

استخدام الخشب يمنحك حرية كبيرة في التصميم و هو ما أكدت عليه النماذج العديدة السابقة، لاحظ شكل الجدار الخشبي الصغير الذي  وضع خلف السفرة ، إنه عملي و أنيق 

8- فواصل خشبية بطول الجدار

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

لاحظ شكل التصميم للجدار الخشبي الممتد بطول الجدار من الأرض للسقف و أحدث روحاً جديدة على الغرفة لأنه له قدرة بفضل تفريغاته أن يتلاعب بالظلال الى جانب الشكل الجمالي للخشب 

9- شبابيك زجاجية

ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

استخدام الهيكل المعدني في تثبيت الزجاج بداخله بشكل يوحي أنها نوافذ مفرغة خلف السفرة تجعل من الفاصل تحفة فنية في حد ذاتها فضلاً عل قدرة الزجاج على الحفاظ على أي مجال بصري 

10 – رفوف

K2, Kriptonite Kriptonite غرفة المعيشةرفوف
Kriptonite

K2

Kriptonite
Kriptonite
Kriptonite

لو كانت غرفتك تتسم بالطابع العملي أكثر فإن الرفوف تعد الحل العملي الأكثر نجاحاً معك، صمم الرفوف في مكان الفاصل أياً كان تصميمه سواء خشبي أو معدني 

11- رفوف خشبية و استغلال للأعمدة الخرسانية

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

لتحقيق فاصل عملي أكثر حاول ان تستغل وجود الاعمدة الخرسانية لتكون هي الفاصل الطبيعي بين المساحات ، لاحظ شكل العامود و الرفوف الخارجة منه

12- فنون

Fotografías, Diamond Creaciones Diamond Creaciones الممر والمدخل
Diamond Creaciones

Diamond Creaciones
Diamond Creaciones
Diamond Creaciones

كما نوهنا على إمكانية استغلال الخشب في عمل فواصل ذات معنى فني و ذوقي عالي، يمكنك استخدام الأرابيسك و منحوتات الخشب في فاصل الغرفة الداخلي بكل سهولة بشرط أن توفر له الكمية المناسبة من الضوء ليتألق

13- ستائر معدنية

Departamento RK, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

لطابع أكثر رسمية يمكنك استخدام فواصل معدنية رقيقة بواسطة الستائر التي تثبت خلف فاصل زجاجي أو بمفردها 

14- زجاج و خشب

APTO. J & C, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto غرفة المعيشة Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

لدمج الزجاج و الخشب رؤية عصرية تمثل ديكور و تصميم داخلي على الموضة، لاحظ شكل الخشب المطلي بالأبيض و تطبيقاته المربعة و انعكاس الضوء على السطح الزجاجي الذي يحيط به ، انها لوحة متكاملة و ليست فاصل عادي

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15- الخشب في الهواء الطلق

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

الصورة لا تحتاج سوى لبعض التأمل في استخدام الخشب مع الظلال و الشمس و كيفية تأثير كل منهما على الآخر ، تأمل

16- خيوط

Casa Colinas, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

من أكثر الاستخدامات الغريبة التي قد تواجهها في عالم الفواصل هي استخدام الخيوط البلاستيكية في عمل فواصل بين الغرف، في البداية هي مصممة بشكل ديكوري فهي لا تحمل الحلوق الخشبية و لكنها تصل بينها و الحلوق مثبتة في الاعلى و الأسفل، ثانياً الشكل الجمالي الخارج من تلك الخيوط يكمن في لونها الشفاف و قيامها بعمل الزجاج في الانعكاس، وكذلك قابليتها لاستخدام اكسسوارات و مقابض من الكريستال لتجميل خرافي للمشهد 

شقة عصرية أنيقة في مساحة 60 متر مربع فقط
فواصل و تنسيق يليق بمنزلك

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