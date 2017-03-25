16 نموذج مبهر لفصل المساحات في منزلك

المساحات الموجودة في المنزل دائماً ما تحتاج تنسيق خاص خاصة لو كانت تلك المساحات يشترك بها أكثر من غرفة و تحتاج لفواصل مادية و معنوية لتفرق كل غرفة عن الأخرى بطريقة ذكية لا تحدث أي خلل أو ضرر في نسق الديكور المتبع في المنزل ..

اليوم هوميفاي سوف يبسط تلك المسألة تماماً، عن طريق تقديم أفكار مبدعة حول طرق تنسيق و فصل المساحات الموجودة بالمنزل سهلة التطبيق تجدونها في السطور القليلة المقبلة ..