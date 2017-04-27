هل ترغب في تجديد مطبخك وتريد مجموعة من التصميمات والأفكار للمطابخ المودرن العصرية؟ جمعنا لك 8 مطابخ متميزة بتصميم مودرن لتختر منها ما تشاء. نترككم الآن مع التصميمات الرائعة التي نرجو أن تعجبكم.
المطبخ الأسود ليس من الألوان شائعة الاستخدام ولكن إذا كانت مساحة مطبخك كبيرة يمكنك تطبيقه مع لمسة من الألوان الشيقة كالكراسي الحمراء للبار في هذه الصورة. وحتى لا تضيق المساحة بصريًا كثيرًا بسبب اللون القاتم؛ اختار المصمم ثلاجة بمرآة عاكسة والحائط الجانبي للبار كذلك وهي من الحيل المشهورة لإضافة اتساع للغرف.
مطبخ بألوان هادئة ما بين البيج واللون الخشبي القاتم والعاجي يتباينّ جميعًا مع الحائط الأسود الذي يحد المطبخ كإطار للوحة رائعة. من القطع المميزة في ذلك المطبخ وحدات الإضاءة المتدلية من السقف فوق جزيرة المطبخ لإضاءة أكثر تركيزًا على السطح عند العمل في المطبخ.
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اختيار مواد وألوان مختلفة في تصميم المطبخ يضيف له حيوية ملحوظة. ما بين الكراسي الخشبية التقليدية للبار، والرخامة القاتمة المثبتة فوق خزانات ملونة باللون الأخضر الليموني والحائط الحجري والخزانات البيضاء، أنتج تصميم رائع يميل للانتقائي بلمسات عصرية واضحة.
استخدم المصمم العديد من الحيل لتوفير المساحة بداية من استغلال المساحة الرأسية بوضع الأجهزة فوق بعضها وصولًا للجزيرة الكبيرة المربعّة التي احتوت على حوض المطبخ وبوتجاز مسطح وأسطح للعمل.
هل فكرت في أن يكون سطح مطبخك من الستانليس ستيل ويكون الحوض بداخله كقطعة واحدة غير منفصلة؟ وتلائمه مع خزانات من الخشب الرمادي وحائط يتراوح بين الرمادي والأبيض أيضًا لتنتج لوحة تبدو كأنها صورة بالأبيض والأسود بغموض أنيق.
استخدام الخشب في صناعة المطابخ هو أمر تقليدي جدًا، خاصة لما يضفيه الخشب من أناقة وجمال طبيعي. ولكن مع بعض اللمسات العصرية في وحدات الإضاءة المختلفة ما بين النجف الصغير المتدلي من السقف والإضاءة المثبتة أسفل الأرفف، والمقابض السوداء العريضة يمكنك الحصول على مطبخ خشبي مودرن لا يضاهيه أي مادة أخرى.
ربما تكون مخاطرة أن تحصل على مطبخ باللون الأبيض خاصة مع زيادة احتمالات انسكاب ولو قطرات بسيطة أثناء إعداد الطعام ولكن مع احتيار الطلاء المناسب والخامة المناسبة يمكنك تنظيفه بسهولة.
هل أنت من محبي الألوان الفاقعة وخاصة النارية كالبرتقالي والأصفر والأحمر مثلا؟ هذا المطبخ لك ولكن تأكد من أن تكون الحوائط فاتحة اللون وحبذا الأبيض حتى لا يكون مزيج الألوان مثير للأعصاب.