8 مطابخ متميزة بتصميم مودرن

استخدام الخشب في صناعة المطابخ هو أمر تقليدي جدًا، خاصة لما يضفيه الخشب من أناقة وجمال طبيعي. ولكن مع بعض اللمسات العصرية في وحدات الإضاءة المختلفة ما بين النجف الصغير المتدلي من السقف والإضاءة المثبتة أسفل الأرفف، والمقابض السوداء العريضة يمكنك الحصول على مطبخ خشبي مودرن لا يضاهيه أي مادة أخرى.