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8 مطابخ متميزة بتصميم مودرن

ريم عوض ريم عوض
homify مطبخ
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هل ترغب في تجديد مطبخك وتريد مجموعة من التصميمات والأفكار للمطابخ المودرن العصرية؟ جمعنا لك 8 مطابخ متميزة بتصميم مودرن لتختر منها ما تشاء. نترككم الآن مع التصميمات الرائعة التي نرجو أن تعجبكم.

1- مطبخ أسود

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الأسود ليس من الألوان شائعة الاستخدام ولكن إذا كانت مساحة مطبخك كبيرة يمكنك تطبيقه مع لمسة من الألوان الشيقة كالكراسي الحمراء للبار في هذه الصورة. وحتى لا تضيق المساحة بصريًا كثيرًا بسبب اللون القاتم؛ اختار المصمم ثلاجة بمرآة عاكسة والحائط الجانبي للبار كذلك وهي من الحيل المشهورة لإضافة اتساع للغرف.

2- مساحة كبيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ بألوان هادئة ما بين البيج واللون الخشبي القاتم والعاجي يتباينّ جميعًا مع الحائط الأسود الذي يحد المطبخ كإطار للوحة رائعة. من القطع المميزة في ذلك المطبخ وحدات الإضاءة المتدلية من السقف فوق جزيرة المطبخ لإضاءة أكثر تركيزًا على السطح عند العمل في المطبخ.

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3- مواد مختلفة

Bost Builders | Lake Front French Retreat | Raleigh, NC, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films مطبخ أسمنت Beige
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

اختيار مواد وألوان مختلفة في تصميم المطبخ يضيف له حيوية ملحوظة. ما بين الكراسي الخشبية التقليدية للبار، والرخامة القاتمة المثبتة فوق خزانات ملونة باللون الأخضر الليموني والحائط الحجري والخزانات البيضاء، أنتج تصميم رائع يميل للانتقائي بلمسات عصرية واضحة.

4- جزيرة مربعّة

Küchenarbeitsplatte in Folschviller, BOOR Bäder, Fliesen, Sanitär BOOR Bäder, Fliesen, Sanitär مطبخ جرانيت Black
BOOR Bäder, Fliesen, Sanitär

BOOR Bäder, Fliesen, Sanitär
BOOR Bäder, Fliesen, Sanitär
BOOR Bäder, Fliesen, Sanitär

استخدم المصمم العديد من الحيل لتوفير المساحة بداية من استغلال المساحة الرأسية بوضع الأجهزة فوق بعضها وصولًا للجزيرة الكبيرة المربعّة التي احتوت على حوض المطبخ وبوتجاز مسطح وأسطح للعمل.

5- للمساحات الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل فكرت في أن يكون سطح مطبخك من الستانليس ستيل ويكون الحوض بداخله كقطعة واحدة غير منفصلة؟ وتلائمه مع خزانات من الخشب الرمادي وحائط يتراوح بين الرمادي والأبيض أيضًا لتنتج لوحة تبدو كأنها صورة بالأبيض والأسود بغموض أنيق.

6- أناقة الخشب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب في صناعة المطابخ هو أمر تقليدي جدًا، خاصة لما يضفيه الخشب من أناقة وجمال طبيعي. ولكن مع بعض اللمسات العصرية في وحدات الإضاءة المختلفة ما بين النجف الصغير المتدلي من السقف والإضاءة المثبتة أسفل الأرفف، والمقابض السوداء العريضة يمكنك الحصول على مطبخ خشبي مودرن لا يضاهيه أي مادة أخرى.

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7- المطبخ الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ربما تكون مخاطرة أن تحصل على مطبخ باللون الأبيض خاصة مع زيادة احتمالات انسكاب ولو قطرات بسيطة أثناء إعداد الطعام ولكن مع احتيار الطلاء المناسب والخامة المناسبة يمكنك تنظيفه بسهولة.

8- لون مبهج

Erweiterung Wohnhaus - Verbindungsbau Vorder und Hinterhaus, RÄUME + BAUTEN RÄUME + BAUTEN مطبخ Orange
RÄUME + BAUTEN

RÄUME + BAUTEN
RÄUME + BAUTEN
RÄUME + BAUTEN

هل أنت من محبي الألوان الفاقعة وخاصة النارية كالبرتقالي والأصفر والأحمر مثلا؟ هذا المطبخ لك ولكن تأكد من أن تكون الحوائط فاتحة اللون وحبذا الأبيض حتى لا يكون مزيج الألوان مثير للأعصاب.

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