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15 تصميم لدولاب لغرفة نوم عصرية

ريم عوض ريم عوض
Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
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من أهم عناصر غرفة النوم هو دولابها، الذي بالحصول عليه بتصميم جيد ومريح ومقسم من الداخل بشكل عملي يوفّر عليك الكثير من الوقت للوصول لأغراضك بسرعة وسهولة، ويجبنك الكثير من الفوضى أيضًا لأن لكل شيء مكانه المخصص في الدولاب. في هذا المقال نقدم لكم 15 تصميم لدولاب لغرفة نوم عصرية نرجو أن تنال إعجابكم.

1- مزيج من المواد

REFORMA SOBRADINHO SANTO IRINEU, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

 كل تلك المواد الملساء  المستخدمة في الدولاب يحتاجها التصميم الحداثي، ومن الحيل المميزة لإضافة اتساع لمساحة الغرفة هي إضافة مرآة للدولاب أمام السرير.

2- خشب طبيعي

Proyecto de Residencia Campestre en Acero, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة نوم
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

للحصول على غرفة نوم عملية يجب أن تتأكد من وجود أماكن كافية للتخزين، ومن الجيد استخدام الخشب في كل أثاث الغرفة بدلًا من استخدامه في بعض القطع دونًا عن الأخرى لجعل التصميم متكامل.

3- بعرض الحائط

Departamentos Parview, REC Arquitectura REC Arquitectura غرفة نوم
REC Arquitectura

REC Arquitectura
REC Arquitectura
REC Arquitectura

لا تقلق من أن تجعل الدولاب بعرض الحائط ليوفر لك الكثير من المساحة لتخزين أشيائك وربما استخدام جزء منه كرف للتليفزيون أو كتسريحة إذا لم يكن لديك مكان كافٍ لوضع واحدة منفصلة.

4- رفوف ودولاب

Oficina y Mini Departamentos, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة نوم
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

غرفة النوم الصغيرة تحتاج لمساحة كافية للتخزين أيضًا لهذا لا تهمل تصميم دولابها ويمكنك استغلال جزء من الحائط بجانب الدولاب لإنشاء بعض الرفوف.

5- أبواب عادية

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

في التصميمات الحداثية نجد معظمها دواليب جرّارة ولكن أناقة الأبواب العادية لا تنتهي موضتها إذا طبقت بشكل عصري.

6- دولاب ومكتب

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

لاستغلال المساحة أفضل استغلال يمكنك تصميم الدولاب والمكتب والمكتبة في قطعة أثاث واحدة كهذه الصورة.

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7- دولاب شفاف

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة نوم
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

هل فكرت يومًا في الحصول على دولاب شفاف؟ لا تفعل ذلك إلا إذا كنت مرتب ومنظم جدًا وإلا تحول المنظر لفوضى عارمة!

8- غير متطابق

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' غرفة نوم
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

تطابق الدولاب مع السرير والكومود ليست قاعدة لا يمكن كسرها، ولكن حاول أن تجعل لونه متباينًا ليتكامل مع باقي الغرفة ولا يساهم في تنافر التصميم.

9- الخشب الفاتح

Casa Damian, Arqternativa Arqternativa غرفة نوم خشب معالج Blue
Arqternativa

Arqternativa
Arqternativa
Arqternativa

الخشب الفاتح يتباين بشكل رائع مع الألوان الداكنة والألوان النابضة بالحياة كالفيروزي في هذه الصورة.

10- دولاب تقليدي

Hotel Mesón de Santa Rosa, Tectónico Tectónico غرفة نوم
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

الدولاب تصميمه كلاسيكي في غرفة تصميمها انتقائي ويتباين بشكل أنيق مع الأرضية الخشبية الداكنة.

11- دولاب بزجاج غير شفاف

Casa LB , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos غرفة نوم
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

الزجاج المبهم في هذا التصميم يعطيه مزيدًا من الخفّة والحيوية.

12- دولاب نحيف

Detalles Interiores, JS ARQUITECTURA JS ARQUITECTURA غرفة نوم
JS ARQUITECTURA

JS ARQUITECTURA
JS ARQUITECTURA
JS ARQUITECTURA

قد تلجأ لتصميم دولاب من ضلفة واحدة بسبب ضيق المساحة وربما تستغل أسفل السرير لإضافة المزيد من الخزانات لتكفي حاجتك.

13- دولاب أنتيك

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

هل فكرت أنه ومع أكثر غرف النوم حداثة وعصرية يمكنك إضافة قطعة عتيقة من الأنتيكات تغير شكل الديكور بالكامل؟

14- دولاب للرضع

Habitaciones infantiles, Paola Hernandez Studio Comfort Design Paola Hernandez Studio Comfort Design غرفة نوم
Paola Hernandez Studio Comfort Design

Paola Hernandez Studio Comfort Design
Paola Hernandez Studio Comfort Design
Paola Hernandez Studio Comfort Design

من قال أن الرضيع لا يحتاج لدولاب خاص وربما يكتفي ببعض الأدراج فقط؟ انشئ دولاب صغير وبطول مناسب له يسمح باستخدامه فترة بسيطة بعد تعلمه المشى ليختار ملابسه بنفسه!

15- دولاب في الركن

AVANT ARQ, AVANT ARQ AVANT ARQ غرفة نوم
AVANT ARQ

AVANT ARQ
AVANT ARQ
AVANT ARQ

ليس من الضروري أن يكون الدولاب موازي للحائط بشكل خطي، يمكنك تصميمه في ركن الغرفة عموديًا على حائطين توفيرًا للمساحة.

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