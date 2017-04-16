من أهم عناصر غرفة النوم هو دولابها، الذي بالحصول عليه بتصميم جيد ومريح ومقسم من الداخل بشكل عملي يوفّر عليك الكثير من الوقت للوصول لأغراضك بسرعة وسهولة، ويجبنك الكثير من الفوضى أيضًا لأن لكل شيء مكانه المخصص في الدولاب. في هذا المقال نقدم لكم 15 تصميم لدولاب لغرفة نوم عصرية نرجو أن تنال إعجابكم.