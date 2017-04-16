من أهم عناصر غرفة النوم هو دولابها، الذي بالحصول عليه بتصميم جيد ومريح ومقسم من الداخل بشكل عملي يوفّر عليك الكثير من الوقت للوصول لأغراضك بسرعة وسهولة، ويجبنك الكثير من الفوضى أيضًا لأن لكل شيء مكانه المخصص في الدولاب. في هذا المقال نقدم لكم 15 تصميم لدولاب لغرفة نوم عصرية نرجو أن تنال إعجابكم.
كل تلك المواد الملساء المستخدمة في الدولاب يحتاجها التصميم الحداثي، ومن الحيل المميزة لإضافة اتساع لمساحة الغرفة هي إضافة مرآة للدولاب أمام السرير.
للحصول على غرفة نوم عملية يجب أن تتأكد من وجود أماكن كافية للتخزين، ومن الجيد استخدام الخشب في كل أثاث الغرفة بدلًا من استخدامه في بعض القطع دونًا عن الأخرى لجعل التصميم متكامل.
لا تقلق من أن تجعل الدولاب بعرض الحائط ليوفر لك الكثير من المساحة لتخزين أشيائك وربما استخدام جزء منه كرف للتليفزيون أو كتسريحة إذا لم يكن لديك مكان كافٍ لوضع واحدة منفصلة.
غرفة النوم الصغيرة تحتاج لمساحة كافية للتخزين أيضًا لهذا لا تهمل تصميم دولابها ويمكنك استغلال جزء من الحائط بجانب الدولاب لإنشاء بعض الرفوف.
في التصميمات الحداثية نجد معظمها دواليب جرّارة ولكن أناقة الأبواب العادية لا تنتهي موضتها إذا طبقت بشكل عصري.
لاستغلال المساحة أفضل استغلال يمكنك تصميم الدولاب والمكتب والمكتبة في قطعة أثاث واحدة كهذه الصورة.
هل فكرت يومًا في الحصول على دولاب شفاف؟ لا تفعل ذلك إلا إذا كنت مرتب ومنظم جدًا وإلا تحول المنظر لفوضى عارمة!
تطابق الدولاب مع السرير والكومود ليست قاعدة لا يمكن كسرها، ولكن حاول أن تجعل لونه متباينًا ليتكامل مع باقي الغرفة ولا يساهم في تنافر التصميم.
الخشب الفاتح يتباين بشكل رائع مع الألوان الداكنة والألوان النابضة بالحياة كالفيروزي في هذه الصورة.
الدولاب تصميمه كلاسيكي في غرفة تصميمها انتقائي ويتباين بشكل أنيق مع الأرضية الخشبية الداكنة.
الزجاج المبهم في هذا التصميم يعطيه مزيدًا من الخفّة والحيوية.
قد تلجأ لتصميم دولاب من ضلفة واحدة بسبب ضيق المساحة وربما تستغل أسفل السرير لإضافة المزيد من الخزانات لتكفي حاجتك.
هل فكرت أنه ومع أكثر غرف النوم حداثة وعصرية يمكنك إضافة قطعة عتيقة من الأنتيكات تغير شكل الديكور بالكامل؟
من قال أن الرضيع لا يحتاج لدولاب خاص وربما يكتفي ببعض الأدراج فقط؟ انشئ دولاب صغير وبطول مناسب له يسمح باستخدامه فترة بسيطة بعد تعلمه المشى ليختار ملابسه بنفسه!