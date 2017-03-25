منزل عائلي ملهم ملئ بالأفكار

استخدمت في المنزل اكسسوارات مميزة في النجف و شاهدنا البهرجة الكبيرة للنجف الكريستال في غرفة المعيشة و مدخل المنزل و ها هنا السفرة هي أيضاً لها نسق مختلف في اختيار النجف و اتحد معها المطبخ في ذلك الامر، حيث يبدو لنا وجود اللون الخشبي في النجف ليتماشى مع السفرة الضخمة و الكراسي الموجودة فيها و قد أحدث التوازن المطلوب مع المحيط الأبيض و البهرجة الكبيرة التي سوف نشاهدها في المطبخ