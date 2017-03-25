منزل عائلي ملهم ملئ بالأفكار

اليوم سوف يقوم هوميفاي بإهدائنا جولة ليست كأي جولة و منزل مصمم بطريقة مختلفة عن أي منزل آخر، جولة استثنائية مع تصميم عصري راقي أقل ما يقال عنه أنه هكذا ينبغي أن تصمم منازل الأحلام بكل بساطة، منزل عائلي به متسع للجميع و مناطق للتأمل و أخرى للمشاركة و كثير للخصوصية ، و سنلاحظ حسن استخدام الضوء و الأثاث و تطويع المفروشات و الالوان و كل المؤثرات في لوحة واحدة تستحق التأمل و المشاهدة ..
إليكم التفاصيل
في بداية دخولنا لهذا المنزل الرائع نلاحظ علامة فارقة في شخصيته التصميمية تتلخص في الروح الخفيفة للألوان سواء في الضوء أو في الأرضيات و الجدران، الألوان خفيفة تجمعت بين الأبيض و مشتقاته بين الاغمقاق و الفواتحو المثير أيضاً في التصميم هو استغلال السقف بشكل كبير ليكون مصدراً للجمال عن طريق الفتحات التي تم فتحها فيه بشكل موجي بواسطة الجبس المعلق
الإضاءة من أكثر الأشياء المؤثرة في المنزل بشكل عام، و ساعد عليها الفراغات التي أحدثت في السقف، , و طريقة اختيار النجف المصمم بالكريستال ليكون مبهراً لأقصى درجة ممكنة
من الاشياء التي يمكن أن نحكي عنها كثيراً السفرة، حيث التصميم المثالي المستغل لكل الأجواء المحيطة ، حيث فتجت بانوراما و شرفة كبيرة أمام السفرة و التي صممت بشكل طولي في كل المساحة الممكنة فيها ليكون كل من يتناول الطعام على السفرة يشاهد أجمل منظر طبيعي بالخارج
استخدمت في المنزل اكسسوارات مميزة في النجف و شاهدنا البهرجة الكبيرة للنجف الكريستال في غرفة المعيشة و مدخل المنزل و ها هنا السفرة هي أيضاً لها نسق مختلف في اختيار النجف و اتحد معها المطبخ في ذلك الامر، حيث يبدو لنا وجود اللون الخشبي في النجف ليتماشى مع السفرة الضخمة و الكراسي الموجودة فيها و قد أحدث التوازن المطلوب مع المحيط الأبيض و البهرجة الكبيرة التي سوف نشاهدها في المطبخ
المطبخ مبهج لاقصى درجة و مثير في تفاصيله، الأضواء التي زينت الجزيرة الرخامية البيضاء من أروح ما يكون و طريقة اختيار النجف و الجدران عصرية لأقصى درجة و تنسيق اللون البني و الأبيض مثالي
و في داخل المطبخ نلاحظ كسر كامل للهيمنة البيضاء بواسطة الرخام الأسود و الجدران اللامعة التي صممت من بلاط السيراميك الفاخر و الذي ازداد جمالاً بواسطة الأضواء الذهبية المسلطة عليه من كل الجهات
هذا المنزل سنواجه فيه أكثر من 3 غرف نوم لأنه منزل لعائلة كبيرة كما نوهنا و تصميم كل غرفة يختلف عن الأخرى، فهنا مثلاً يتضح أن تلك غرفة الأبناء في سن الشباب حيث الحياة الصاخبة و ديكور مثالي مزخرف بالأضواء و مهييء بسرير لا يوجد فيه تفاصيل
في تلك الغرفة اختلاف كامل عن الغرفة الاخرى حيث استخدام الجلد لزيادة الحس الرسمي و الاناقة في الغرفة، تخيل جدار كامل من الجلد مبطن بالأسفنج، إنه نظام عزل كامل للصوت و بالتالي خصوصية كامل في الغرفة
غرفة الأطفال استخدم فيها الضوء في كل التفاصيل و فروع النور المبهجة في كل الجهات، الألوان الصحوة الحالمة مثل الازرق و اتحاده مع الأبيض في شكل بديع يشبه السحاب و السماء الزرقاء و الأضواء ذات اللون الذهبي المشابه للشمس المشرقة، غرفة أكثر من رائعة
غرفة نوم ثالثة للكبار في هذا المنزل تميزت بالوسائد المتعددة على السرير و النمط المفرغ لتزيين الجدران باختلاف كامل عن الجرآة و العصرية التي تميزت بها سائر الغرف الأخرى
أما بالنسبة للحمامات الموجودة في المنزل فهما حمامان صمما بنفس الطريقة والشكل و الالوان اهتم فيهما المصمم بالتقسيم الجيد للمساحة الصغيرة بواسطة الفواصل الزجاجية كما أن الاهتمام كان ظاهراً بالتخزين فكلاهما قد احتوى على وحدة للحوض مناسبة و ذات لون أبيض