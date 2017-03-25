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منزل عائلي ملهم ملئ بالأفكار

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة خشب Brown
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اليوم سوف يقوم هوميفاي بإهدائنا جولة ليست كأي جولة و منزل مصمم بطريقة مختلفة عن أي منزل آخر، جولة استثنائية مع تصميم عصري راقي أقل ما يقال عنه أنه هكذا ينبغي أن تصمم منازل الأحلام بكل بساطة، منزل عائلي به متسع للجميع و مناطق للتأمل و أخرى للمشاركة و كثير للخصوصية ، و سنلاحظ حسن استخدام الضوء و الأثاث و تطويع المفروشات و الالوان و كل المؤثرات في لوحة واحدة تستحق التأمل و المشاهدة ..

إليكم التفاصيل

غرفة معيشة مودرن

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في بداية دخولنا لهذا المنزل الرائع نلاحظ علامة فارقة في شخصيته التصميمية تتلخص في الروح الخفيفة للألوان سواء في الضوء أو في الأرضيات و الجدران، الألوان خفيفة تجمعت بين الأبيض و مشتقاته بين الاغمقاق و الفواتحو المثير أيضاً في التصميم هو استغلال السقف بشكل كبير ليكون مصدراً للجمال عن طريق الفتحات التي تم فتحها فيه بشكل موجي بواسطة الجبس المعلق

اضاءة كما ينبغي

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الإضاءة من أكثر الأشياء المؤثرة في المنزل بشكل عام، و ساعد عليها الفراغات التي أحدثت في السقف، , و طريقة اختيار النجف المصمم بالكريستال ليكون مبهراً لأقصى درجة ممكنة

سفرة بانوراما

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة خشب Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

من الاشياء التي يمكن أن نحكي عنها كثيراً السفرة، حيث التصميم المثالي المستغل لكل الأجواء المحيطة ، حيث فتجت بانوراما و شرفة كبيرة أمام السفرة و التي صممت بشكل طولي في كل المساحة الممكنة فيها ليكون كل من يتناول الطعام على السفرة يشاهد أجمل منظر طبيعي بالخارج

اكسسوارات النجف

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

استخدمت في المنزل اكسسوارات مميزة في النجف و شاهدنا البهرجة الكبيرة للنجف الكريستال في غرفة المعيشة و مدخل المنزل و ها هنا السفرة هي أيضاً لها نسق مختلف في اختيار النجف و اتحد معها المطبخ في ذلك الامر، حيث يبدو لنا وجود اللون الخشبي في النجف ليتماشى مع السفرة الضخمة و الكراسي الموجودة فيها و قد أحدث التوازن المطلوب مع المحيط الأبيض و البهرجة الكبيرة التي سوف نشاهدها في المطبخ 

المطبخ مثير

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة ذهب/فضة Amber/Gold
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

المطبخ مبهج لاقصى درجة و مثير في تفاصيله، الأضواء التي زينت الجزيرة الرخامية البيضاء من أروح ما يكون و طريقة اختيار النجف و الجدران عصرية لأقصى درجة و تنسيق اللون البني و الأبيض مثالي 

شيء خيالي

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ ذهب/فضة Grey
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

و في داخل المطبخ نلاحظ كسر كامل للهيمنة البيضاء بواسطة الرخام الأسود و الجدران اللامعة التي صممت من بلاط السيراميك الفاخر و الذي ازداد جمالاً بواسطة الأضواء الذهبية المسلطة عليه من كل الجهات 

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غرفة نوم صاخبة

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم خشب Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذا المنزل سنواجه فيه أكثر من 3 غرف نوم لأنه منزل لعائلة كبيرة كما نوهنا و تصميم كل غرفة يختلف عن الأخرى، فهنا مثلاً يتضح أن تلك غرفة الأبناء في سن الشباب حيث الحياة الصاخبة و ديكور مثالي مزخرف بالأضواء و مهييء بسرير لا يوجد فيه تفاصيل 

لاحظ في تلك الغرفة طريقة استخدام المرآة في أبواب الدولاب الجرارة لتعطي انعكاس كبير لمجال الرؤية و تضاعف مساحة الغرفة معنوياً

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم خشب Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة نوم انيقة للغاية

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم Black
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في تلك الغرفة اختلاف كامل عن الغرفة الاخرى حيث استخدام الجلد لزيادة الحس الرسمي و الاناقة في الغرفة، تخيل جدار كامل من الجلد مبطن بالأسفنج، إنه نظام عزل كامل للصوت و بالتالي خصوصية كامل في الغرفة 

استخدم هنا نفس نسق المرايات الذي استخدم في الغرفة السابقة كاسلوب متبع من قبل المصمم للتغلب على أي شعور بضيق المساحة التي تم توفيرها للغرف الخارجية أكثر من غرف النوم

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم Black
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة الأطفال مبهجة

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال Blue
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة الأطفال استخدم فيها الضوء في كل التفاصيل و فروع النور المبهجة في كل الجهات، الألوان الصحوة الحالمة مثل الازرق و اتحاده مع الأبيض في شكل بديع يشبه السحاب و السماء الزرقاء و الأضواء ذات اللون الذهبي المشابه للشمس المشرقة، غرفة أكثر من رائعة 

الغرفة من أجمل ما يكون سواء في اختيار ألوانها أو في توفير الضوء المناسب لها و لكن الأمر الذي يستحق التأمل هو استخدام ملصقات تعليمية على الجدران لتجمع بين الجمال و المنفعة

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال Blue
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرف نوم بلا نهاية

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة نوم ثالثة للكبار في هذا المنزل تميزت بالوسائد المتعددة على السرير و النمط المفرغ لتزيين الجدران باختلاف كامل عن الجرآة و العصرية التي تميزت بها سائر الغرف الأخرى

المرايات أيضاً في تلك الغرفة تتكرر

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

حمام هاديء

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام رخام Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أما بالنسبة للحمامات الموجودة في المنزل فهما حمامان صمما بنفس الطريقة والشكل و الالوان اهتم فيهما المصمم بالتقسيم الجيد للمساحة الصغيرة بواسطة الفواصل الزجاجية كما أن الاهتمام كان ظاهراً بالتخزين فكلاهما قد احتوى على وحدة للحوض مناسبة و ذات لون أبيض

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