6 نماذج رائعة لتزيين سقف منزلك

استخدم الجبس في تزيين السقف الخاص بغرفة المعيشة أو أي غرفة أخرى يسمح لك بتشكيل أكثر من شكل جمالي في السقف ، و اكثر من لون أيضاً و تغيير الحدود الطبيعية للسقف و هيئته أيضاً، كل تلك الخواص هي خواص الجبس لأنه يقبل التشكل بأي شكل تريده و لكن لابد من التشكيل المثالي للسقف بما يتماشى مع الروح و النسق العام للغرفة ، لاحظ النجمة الهندسية كيف تكاملت مع شكل السفرة التي أسفلها و غطت سائر مساحتها بنجاح