6 نماذج رائعة لتزيين سقف منزلك

استخدام الزخرفة و الديكور الملائم للسقف يعتبر من أهم العوامل التي تزيد من قيمة التصميم بشكل عام داخل المنزل و ربما تكون عامل سلبي تؤثر بطريقة غير مرغوبة في تقبلك لديكور منزلك لو زادت عن اللازم ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة رائعة من تصميمات كان فيها السقف عامل مؤثر بالإيجاب في ديكور الغرف التي استخدم فيها ..
إليكم التفاصيل
استخدم الجبس في تزيين السقف الخاص بغرفة المعيشة أو أي غرفة أخرى يسمح لك بتشكيل أكثر من شكل جمالي في السقف ، و اكثر من لون أيضاً و تغيير الحدود الطبيعية للسقف و هيئته أيضاً، كل تلك الخواص هي خواص الجبس لأنه يقبل التشكل بأي شكل تريده و لكن لابد من التشكيل المثالي للسقف بما يتماشى مع الروح و النسق العام للغرفة ، لاحظ النجمة الهندسية كيف تكاملت مع شكل السفرة التي أسفلها و غطت سائر مساحتها بنجاح
الأخشاب يمكن أن تزين السقوف ، و لكن بطريقة بسيطة ، فلو كان السقف من الخرسانة فإن استخدام الخشب في الأطراف يكون مؤثراً خصوصاً بجانبه العملي حيث يسمح بدفن أكثر من لمبة بداخله و يعطي شكل جمالي مثالي لو تم طلائه بألوان معاكسة للسقف
التزيين يكون أقوى بواسطة اللمبات خصوصاً النجف الكلاسيكي كبير الحجم حيث يغطي مساحة واسعة من السقف مما يسمح له لعب دور كبير في تغيير شكل الغرفة بالكامل و ليس السقف فقط
تعتبر الفراغات من الأشكال الحداثية لتزيين السقف، و يمكن أن تصمم بواسطة السقف المعلق سواء الخشبي أو من الجبس و كلاهما مواد رخيصة التكاليف و سهلة التنفيذ و تقبل التشكل بأي وضعية كانت . لذا فهي جميلة و عملية أيضاً و موفرة مادياً
الألوان قد تلعب دوراً كبيراً في تغيير نسق غرفة و تقسيمها عن طريق اختيار لونين متضادين بين الغرفة الاكبر و الغرفة المراد إبرازها و تخصيصها، لاحظ استخدام اللون الابيض في السقف في كل الغرفة و تخصيص اللون الازرق في الركن الخاص بالكمبيوتر فقط لجعله مميزاً
استخدام بيوت النور في الفراغات فضلاً عن استخدام المصابيح الليد يعطي السقف شكلاً حالماً و داعياً للتأمل، خصوصاً في فترات الليل، فبيوت النور تعمل على جعل كل المنحنيات بارزة و ظاهرة بشكل قوي و المصابيح تساعد على إضاءة لا توصف للغرفة