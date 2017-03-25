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6 نماذج رائعة لتزيين سقف منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Living room, dining room, EL Mazen For Finishes and Trims EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
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استخدام الزخرفة و الديكور الملائم للسقف يعتبر من أهم العوامل التي تزيد من قيمة التصميم بشكل عام داخل المنزل و ربما تكون عامل سلبي تؤثر بطريقة غير مرغوبة في تقبلك لديكور منزلك لو زادت عن اللازم ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة رائعة من تصميمات كان فيها السقف عامل مؤثر بالإيجاب في ديكور الغرف التي استخدم فيها ..

إليكم التفاصيل

1- زخرفة بالجبس

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

استخدم الجبس في تزيين السقف الخاص بغرفة المعيشة أو أي غرفة أخرى يسمح لك بتشكيل أكثر من شكل جمالي في السقف ، و اكثر من لون أيضاً و تغيير الحدود الطبيعية للسقف و هيئته أيضاً، كل تلك الخواص هي خواص الجبس لأنه يقبل التشكل بأي شكل تريده و لكن لابد من التشكيل المثالي للسقف بما يتماشى مع الروح و النسق العام للغرفة ، لاحظ النجمة الهندسية كيف تكاملت مع شكل السفرة التي أسفلها و غطت سائر مساحتها بنجاح

2- الأخشاب

Mr. Mohamed Appartment, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشة
Etihad Constructio &amp; Decor

Mr. Mohamed Appartment

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

الأخشاب يمكن أن تزين السقوف ، و لكن بطريقة بسيطة ، فلو كان السقف من الخرسانة فإن استخدام الخشب في الأطراف يكون مؤثراً خصوصاً بجانبه العملي حيث يسمح بدفن أكثر من لمبة بداخله و يعطي شكل جمالي مثالي لو تم طلائه بألوان معاكسة للسقف

3- اللمبات

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

التزيين يكون أقوى بواسطة اللمبات خصوصاً النجف الكلاسيكي كبير الحجم حيث يغطي مساحة واسعة من السقف مما يسمح له لعب دور كبير في تغيير شكل الغرفة بالكامل و ليس السقف فقط

4- الفراغات

sample, triangle triangle غرفة المعيشة White
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

تعتبر الفراغات من الأشكال الحداثية لتزيين السقف، و يمكن أن تصمم بواسطة السقف المعلق سواء الخشبي أو من الجبس و كلاهما مواد رخيصة التكاليف و سهلة التنفيذ و تقبل التشكل بأي وضعية كانت . لذا فهي جميلة و عملية أيضاً و موفرة مادياً

5- التخصيص و الألوان

معمل تحاليل طبية العجمى الاسكندرية, design house design house جدران
design house

معمل تحاليل طبية العجمى الاسكندرية

design house
design house
design house

الألوان قد تلعب دوراً كبيراً في تغيير نسق غرفة و تقسيمها عن طريق اختيار لونين متضادين بين الغرفة الاكبر و الغرفة المراد إبرازها و تخصيصها، لاحظ استخدام اللون الابيض في السقف في كل الغرفة و تخصيص اللون الازرق في الركن الخاص بالكمبيوتر فقط لجعله مميزاً

6- بيوت النور

تشطيب شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مع شركة كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة غرفة نوم
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

تشطيب شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مع شركة كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

استخدام بيوت النور في الفراغات فضلاً عن استخدام المصابيح الليد يعطي السقف شكلاً حالماً و داعياً للتأمل، خصوصاً في فترات الليل، فبيوت النور تعمل على جعل كل المنحنيات بارزة و ظاهرة بشكل قوي و المصابيح تساعد على إضاءة لا توصف للغرفة 

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