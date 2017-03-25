6 نماذج لحمام أبيض يبهر ضيوفك

استخدام النجف في الحمامات ليس بالامر المعتاد و لكن في حمام أبيض قد يكون إضافة عناصر كبيرة في الإكسسوارات و منها النجف بالتأكيد أمر محبب و ظاهر بشكل متوازن مع سيادة اللون الابيض في كل الزوايا،

لاحظ الظلال التي رسمتها النجفة على الجدران البيضاء و كمية الضوء الجميلة التي ترسلها على كل منطقة الاستحمام ، شيء أكثر من رائع .