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6 نماذج لحمام أبيض يبهر ضيوفك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa حمام
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بعض الاشياء البسيطة التي قد تجعل حمامنا متألقاً، و ليس هناك أفضل من اللون الابيض الذي يستخدم لزيادة التألق و الحضور في الحمامات، إليكم 6 تصميمات مقدمة من هوميفاي تحمل في كل واحدة منها فكرة مختلفة سوف تلهمك لتنفيذها في حمامك و تناسب مختلف الأذواق من عشاق الأبيض  و تكون مثار إعجاب كل ضيوفك بدون أدنى شك..

إليكم الأفكار البيضاء ..

1- حمام أبيض بمرآة كبيرة

ÁTICO IVORRA, Molins Design Molins Design حمام
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

استخدام مرآة كبيرة في حمام أبيض تزيد من الشعور بالبراح و الراحة النفسية فهما أكثر مؤثرين في الحيل المستخدمة للتخلص من أي شعور بضيق المساحة ، و على جانب آخر فإن الزجاج يعمل على عكس الضوء المتفاعل أصلاً مع اللون الابيض و بالتالي يزيد الشعور بالاسترخاء في الحمام ويعطي انطباع بنظافة و ترتيب الحمام على الدوام

2- حمام أبيض بنجفة

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدام النجف في الحمامات ليس بالامر المعتاد و لكن في حمام أبيض قد يكون إضافة عناصر كبيرة في الإكسسوارات و منها النجف بالتأكيد أمر محبب و ظاهر بشكل متوازن مع سيادة اللون الابيض في كل  الزوايا، 

لاحظ الظلال التي رسمتها النجفة على الجدران البيضاء و كمية الضوء الجميلة التي ترسلها على كل منطقة الاستحمام ، شيء أكثر من رائع .

3- نافذة

haus GTO, BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR حمام
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

الحمام الأبيض يتألق مع وجود ضوء كافي و هواء منعش و متجدد، فلماذا لا تحاول فتح نافذة كبيرة في حمامك بزجاج عاكس ، فهو لن يسمح لمن في الخارج برؤية الحمام من الداخل و لكن العكس صحيح 

4- كابينة زجاجية

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa حمام
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

استخدام وحدة استحمام زجاجية سوف يضمن لك فصل كامل لمكان الاستحمام عن محيط الحمام و سيعمل على زيادة عامل البراح و الحفاظ على المساحة في الحمام دون اغلاق للمجال البصري في الزوايا التي تقع خلف كابينة الاستحمام و هي مناسبة للغاية في الحمامات الصغيرة و تعتبر إحدى أهم الحلول للفصل فيها 

5- أبيض رخامي

​Casa prefabbricata BH2 , Benedini & Partners Benedini & Partners حمام
Benedini &amp; Partners

Benedini & Partners
Benedini &amp; Partners
Benedini & Partners

الرخام الأبيض ذو العروق الطبيعية يعتبر من اجمل التطبيقات التي يمكن أن تستخدم في حمامك الأبيض، فعروق الرخام السوداء تعطي توازناً رائعاً مع كل مكونات الحمام الأبيض و تغنيك تماماً عن استخدام اكسسوارات اضافية لكسر سيطرة هذا اللون الأبيض 

6- خزانات بيضاء

Moradia em Braga, NOZ-MOSCADA INTERIORES NOZ-MOSCADA INTERIORES حمام
NOZ-MOSCADA INTERIORES

NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES
NOZ-MOSCADA INTERIORES

الخزانات البيضاء في الحمام الأبيض مناسبة للغاية خصوصاً لو زادت فيها درجة اللمعان بشكل ملحوظ حتى تتميز عن الجدران و السقف و باقي المكونات، و للتخلي عن تلك المخاطرة بضبط درجة اللمعان يمكنك استخدام أرضيات من الباركية أو أي مكون آخر غامق اللون لتوازن التصميم بشكل أقوى من الاعتماد على اللمعان في الخزانات ..

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