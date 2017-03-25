6 نماذج لحمام أبيض يبهر ضيوفك

بعض الاشياء البسيطة التي قد تجعل حمامنا متألقاً، و ليس هناك أفضل من اللون الابيض الذي يستخدم لزيادة التألق و الحضور في الحمامات، إليكم 6 تصميمات مقدمة من هوميفاي تحمل في كل واحدة منها فكرة مختلفة سوف تلهمك لتنفيذها في حمامك و تناسب مختلف الأذواق من عشاق الأبيض و تكون مثار إعجاب كل ضيوفك بدون أدنى شك..
إليكم الأفكار البيضاء ..
استخدام مرآة كبيرة في حمام أبيض تزيد من الشعور بالبراح و الراحة النفسية فهما أكثر مؤثرين في الحيل المستخدمة للتخلص من أي شعور بضيق المساحة ، و على جانب آخر فإن الزجاج يعمل على عكس الضوء المتفاعل أصلاً مع اللون الابيض و بالتالي يزيد الشعور بالاسترخاء في الحمام ويعطي انطباع بنظافة و ترتيب الحمام على الدوام
استخدام النجف في الحمامات ليس بالامر المعتاد و لكن في حمام أبيض قد يكون إضافة عناصر كبيرة في الإكسسوارات و منها النجف بالتأكيد أمر محبب و ظاهر بشكل متوازن مع سيادة اللون الابيض في كل الزوايا،
لاحظ الظلال التي رسمتها النجفة على الجدران البيضاء و كمية الضوء الجميلة التي ترسلها على كل منطقة الاستحمام ، شيء أكثر من رائع .
الحمام الأبيض يتألق مع وجود ضوء كافي و هواء منعش و متجدد، فلماذا لا تحاول فتح نافذة كبيرة في حمامك بزجاج عاكس ، فهو لن يسمح لمن في الخارج برؤية الحمام من الداخل و لكن العكس صحيح
استخدام وحدة استحمام زجاجية سوف يضمن لك فصل كامل لمكان الاستحمام عن محيط الحمام و سيعمل على زيادة عامل البراح و الحفاظ على المساحة في الحمام دون اغلاق للمجال البصري في الزوايا التي تقع خلف كابينة الاستحمام و هي مناسبة للغاية في الحمامات الصغيرة و تعتبر إحدى أهم الحلول للفصل فيها
الرخام الأبيض ذو العروق الطبيعية يعتبر من اجمل التطبيقات التي يمكن أن تستخدم في حمامك الأبيض، فعروق الرخام السوداء تعطي توازناً رائعاً مع كل مكونات الحمام الأبيض و تغنيك تماماً عن استخدام اكسسوارات اضافية لكسر سيطرة هذا اللون الأبيض
الخزانات البيضاء في الحمام الأبيض مناسبة للغاية خصوصاً لو زادت فيها درجة اللمعان بشكل ملحوظ حتى تتميز عن الجدران و السقف و باقي المكونات، و للتخلي عن تلك المخاطرة بضبط درجة اللمعان يمكنك استخدام أرضيات من الباركية أو أي مكون آخر غامق اللون لتوازن التصميم بشكل أقوى من الاعتماد على اللمعان في الخزانات ..