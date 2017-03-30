منزل كلاسيكي فخم ومميز على النمط التركي

النمط التركي من أكثر الأنماط التي تشع فخامة ورقي، فاذا كنت محبي التفاصيل الكلاسيكية الراقية أنصحك بأختيار الثقافة التركية في التصميم المعماري لمنزلك لأنه سيغمرك بالكلاسيكية والفخامة التي تسعى إليها، واليوم نحن في جولة داخل هذا المقال مع منزل كلاسيكي فخم وممميز بتفاصيل أكثر من رائعة على النمط التركي الراقي.
البداية هنا مع غرفة المعيشة التي تميزت بتصميمها المميز، اعتمد المصمم على تفاصيل كثير مفعة بالأناقة والكلاسيكية فنجد هنا التصميم الجذاب للسقف الزجاجي مع لمسات الإضاءة المستخدمة سواء من سبوتات السقف أوتلك النجفة الكريستالية في منتصف السقف. اختيار الأثاث كان ملئ بالرقي والأناقة من اختيار ألوان التي امتزجت بين البيج والأورجواني الهادئ وأيضاً اختيار النسيج من القطيفة الناعمة كل تلك التفاصيل بالأضافة إلى طاولة القهوة الزجاجية والحائط المميز للتلفاز أضاف رقي وأناقة على غرفة المعيشة.
هنا نرى نظرة على مدخل المنزل الذي جاء شبيهاً بتفاصيل غرفة المعيشة بدايةً من لمسات اللون الأبيض للجدران وفي قطع الأثاث وبعض اللمسات الذهبية على زوايا السقف والجدران لتعزيز النمط الكلاسيكي داخل المدخل.
في الجهة الآخرى نلاحظ أنه تم استخدام عنصر ديكور مميز وأنيق جداً من خلال رسم على الجدران شجرة كبيرة تتجه فروعها بشكل رائع في غرفة المعيشة.
في الإتجاه المقابل للمدخل كانت غرفة السفرة التي استخدم المصمم حائط من الزجاج ليكون فاصل من الشفافية والأناقة كما نرى.
استعان المصمم بطاولة مربعة من الخشب الأبيض تحاوضع بعض المقاعد المنجدة بالقماش القطيفة الناعم للمسة من الأناقة والكلاسيكية بشكل راقي جداً، ولأضافة تفاصيل من الأضاءة مفعمة بالكلاسيكية أيضاً وضع المصمم فوق السفرة نجفة كريستالية راقية.
وهنا المطبخ الذي نرى كيف اعتمد المصمم على لمسات فخمة وأنيقة،تم تصميم المطبخ ليحتوي على عدد كبير من الخزانات سواء الأرضية أو المرتفعة، الخزانات الخشبية باللون الأبيض كانت الخيار الأنسب لأجواء المنزل بشكل عام، كما تم استخدام خزانات مختلفة بواجهة لامعة باللون الأسود لأضاقة تفاصيل من الكلاسيكية والفخامة.
المنطقة أسف الدرج هي منطقة استراتيجية جداً، لذلك استغلها المصممفي تصميم خزانات مغلقة لتجنب الفوضى ، زين المصمم تلك المنطقة بلمسات من الفخامة والكلاسيكية أيضاً فنجد هنا تلك النجفة الكريستالية المتدلية من السقف مع تصميم أرضيات من السيراميك بنقوشات راقية
على الرغم من أن الكثيرين يتجاهلون تصميم منطقة الدرج، إلا أنها تعتبر من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها. فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تزيين الجدران كاملة بورق الجدران المزخرف، ومن المثير للانتباه أن نرى هذه وحدات الإضاءة الكريستال المتدلية الرائعة، كما أن تصميم درجات السلم الرخامية عمل على تعزيز طابع الرفاهية والرقي.
تصميم هذه الغرفة يعتمد على التفاصيل الصغيرة التي أظهرت هذا المظهر المتكامل الهادئ لغرفة النوم الكلاسيكية، نلاحظ أنه تم استخدام ورق الجدران المحفور في مساحة الحائط خلف السرير، وبدلًا من الاتجاه لاقتناء دولاب كبير في الغرفة يأخذ من مساحتها الفعلية، قد تم تصميم غرفة ملابس كبيرة، لتزيين الحائط المقابل لها ببعض الأعمال الفنية المفرغة.
الأضاءة كان اختيارها مميز جداً في غرفة المعيشة فنجد هنا سبوتات الأضاءة بشكل حلزوني أنيق على السقف، بطريقة أضافت رقي وأناقة على غرفة النوم.
تم تصميم غرفة الملابس لتأخذ مساحة كبيرة يمكن الحركة بداخلها بسهولة، تم تقسيمها إلى أرفف خشبية بشكل كامل من السقف إلى الأرض، كما تم استخدام بعض وحدات الإضاءة لتعزيز الرؤية.
في الجهة المقابلة لللسرير كانت منطقة ترفيهية فقد أضاف المصمم شاشة من التليفزيون لتسمح لك بمشاهدة ما تريد في لحظات من الراحة والهدوء.
يتناسب تصميم الحمام وورق الجدران المستخدمة مع طابع وأجواء المنزل الكلية، فقد تم الاتجاه للحوض الصغير حوله سطح من الرخام، وتم استغلال المسحة أسفله لصنع خزانة خشبية لترتيب الأدوات، وفوق الحوض تم استخدام مرآة ذات إطار ذهبي مزخرف.
بالتأكيد ستبهرك هذه الشرفة الرائعة التي قد تم استغلالها وتزيينها واستغلال مساحتها الاستغلال الأمثل. فقد تم استخدام أريكة كبيرة في الزاوية وتم تزيينها ببعض الوسائد الملونة، وعلى الجانب الآخر تم وضع طاولة على الجانب الآخر للاستمتاع ببعض الوجبات في أجواء الطبيعة، كما تم استخدام مظلة متحركة للحماية من ضوء الشمس القوي في ساعات النهار الأولى.
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