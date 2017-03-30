منزل كلاسيكي فخم ومميز على النمط التركي

على الرغم من أن الكثيرين يتجاهلون تصميم منطقة الدرج، إلا أنها تعتبر من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها. فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تزيين الجدران كاملة بورق الجدران المزخرف، ومن المثير للانتباه أن نرى هذه وحدات الإضاءة الكريستال المتدلية الرائعة، كما أن تصميم درجات السلم الرخامية عمل على تعزيز طابع الرفاهية والرقي.