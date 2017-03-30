الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل كلاسيكي فخم ومميز على النمط التركي

منة اسماعيل منة اسماعيل
BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Loading admin actions …

النمط التركي من أكثر الأنماط التي تشع فخامة ورقي، فاذا كنت محبي التفاصيل الكلاسيكية الراقية  أنصحك بأختيار الثقافة التركية في التصميم المعماري لمنزلك لأنه سيغمرك بالكلاسيكية والفخامة التي تسعى إليها، واليوم نحن في جولة داخل هذا المقال مع منزل كلاسيكي فخم وممميز بتفاصيل أكثر من رائعة على النمط التركي الراقي.

غرفة معيشة راقية

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

البداية هنا مع غرفة المعيشة التي تميزت بتصميمها المميز، اعتمد المصمم على تفاصيل كثير مفعة بالأناقة والكلاسيكية فنجد هنا التصميم الجذاب للسقف الزجاجي مع لمسات الإضاءة المستخدمة سواء من سبوتات السقف أوتلك النجفة الكريستالية في منتصف السقف. اختيار الأثاث كان ملئ بالرقي والأناقة من اختيار ألوان التي امتزجت بين البيج والأورجواني الهادئ وأيضاً اختيار النسيج من القطيفة الناعمة كل تلك التفاصيل بالأضافة إلى طاولة القهوة الزجاجية والحائط المميز للتلفاز أضاف رقي وأناقة على غرفة المعيشة.

نظرة على المدخل

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

هنا نرى نظرة على مدخل المنزل الذي جاء شبيهاً بتفاصيل غرفة المعيشة بدايةً من لمسات اللون الأبيض  للجدران وفي قطع الأثاث وبعض اللمسات الذهبية  على زوايا السقف والجدران لتعزيز النمط الكلاسيكي داخل المدخل.

لمسة تجريدية على الجدران

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في الجهة الآخرى نلاحظ أنه تم استخدام عنصر ديكور مميز وأنيق جداً من خلال رسم على الجدران شجرة كبيرة تتجه فروعها بشكل رائع في غرفة المعيشة.

نظرة على غرفة السفرة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة السفرة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في الإتجاه المقابل للمدخل كانت غرفة السفرة التي استخدم المصمم حائط من الزجاج ليكون فاصل من الشفافية والأناقة كما نرى.

غرفة سفرة جذابة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة السفرة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

استعان المصمم بطاولة مربعة من الخشب الأبيض تحاوضع بعض المقاعد المنجدة بالقماش القطيفة الناعم للمسة من الأناقة والكلاسيكية بشكل راقي جداً، ولأضافة تفاصيل من الأضاءة مفعمة بالكلاسيكية أيضاً وضع المصمم فوق السفرة نجفة كريستالية راقية.

مطبخ بلمسات فخمة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

وهنا المطبخ الذي نرى كيف اعتمد المصمم على لمسات فخمة وأنيقة،تم تصميم المطبخ ليحتوي على عدد كبير من الخزانات سواء الأرضية أو المرتفعة، الخزانات الخشبية باللون الأبيض كانت الخيار الأنسب لأجواء المنزل بشكل عام، كما تم استخدام خزانات مختلفة بواجهة لامعة باللون الأسود لأضاقة تفاصيل من الكلاسيكية والفخامة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

نظرة على مدخل الدرج

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

المنطقة أسف الدرج هي منطقة استراتيجية جداً، لذلك استغلها المصممفي تصميم خزانات مغلقة لتجنب الفوضى ، زين المصمم تلك المنطقة بلمسات من الفخامة والكلاسيكية أيضاً فنجد هنا تلك النجفة الكريستالية المتدلية من السقف مع تصميم أرضيات من السيراميك بنقوشات راقية

الدرج من أعلى

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

على الرغم من أن الكثيرين يتجاهلون تصميم منطقة الدرج، إلا أنها تعتبر من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها. فنلاحظ في هذا التصميم أنه تم تزيين الجدران كاملة بورق الجدران المزخرف، ومن المثير للانتباه أن نرى هذه وحدات الإضاءة الكريستال المتدلية الرائعة، كما أن تصميم درجات السلم الرخامية عمل على تعزيز طابع الرفاهية والرقي.

غرفة النوم في الأعلى

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

 تصميم هذه الغرفة يعتمد على التفاصيل الصغيرة التي أظهرت هذا المظهر المتكامل الهادئ لغرفة النوم الكلاسيكية، نلاحظ أنه تم استخدام ورق الجدران المحفور في مساحة الحائط خلف السرير، وبدلًا من الاتجاه لاقتناء دولاب كبير في الغرفة يأخذ من مساحتها الفعلية، قد تم تصميم غرفة ملابس كبيرة، لتزيين الحائط المقابل لها ببعض الأعمال الفنية المفرغة.

أضاءة رائعة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

الأضاءة كان اختيارها مميز جداً في غرفة المعيشة فنجد هنا سبوتات الأضاءة بشكل حلزوني أنيق على السقف، بطريقة أضافت رقي وأناقة على غرفة النوم.

غؤفة الملابس

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة نوم
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم تصميم غرفة الملابس لتأخذ مساحة كبيرة يمكن الحركة بداخلها بسهولة، تم تقسيمها إلى أرفف خشبية بشكل كامل من السقف إلى الأرض، كما تم استخدام بعض وحدات الإضاءة لتعزيز الرؤية.

منطقة ترفيهية

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في الجهة المقابلة لللسرير كانت منطقة ترفيهية فقد أضاف المصمم شاشة من التليفزيون لتسمح لك بمشاهدة ما تريد في لحظات من الراحة والهدوء.

حمام بتصميم كلاسيكي أنيق

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

يتناسب تصميم الحمام وورق الجدران المستخدمة مع طابع وأجواء المنزل الكلية، فقد تم الاتجاه للحوض الصغير حوله سطح من الرخام، وتم استغلال المسحة أسفله لصنع خزانة خشبية لترتيب الأدوات، وفوق الحوض تم استخدام مرآة ذات إطار ذهبي مزخرف.

شرفة مبهجة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

بالتأكيد ستبهرك هذه الشرفة الرائعة التي قد تم استغلالها وتزيينها واستغلال مساحتها الاستغلال الأمثل. فقد تم استخدام أريكة كبيرة في الزاوية وتم تزيينها ببعض الوسائد الملونة، وعلى الجانب الآخر تم وضع طاولة على الجانب الآخر للاستمتاع ببعض الوجبات في أجواء الطبيعة، كما تم استخدام مظلة متحركة للحماية من ضوء الشمس القوي في ساعات النهار الأولى.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: تناغم الأبيض والخشب في شقة 90 متر

15 مطبخ مثالي للمنازل الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً