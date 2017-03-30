12 فكرة تجدد بها ديكور جدران منزلك

تتحكم الميزانيه والمساحة المطلوب تجديدها والديكورات الداخلية في اختيار التصميمات التي ترغب في اختيارها لتجديد ديكور جدران منزلك، فالجدران تغيير من ديكور الغرفة بشكل كامل، لذا كلما شعرت ببعض الرتابة والملل من تصميم منزلك التقليدي قم بتجديد بعض ألوان أو ديكورات الجدران لتحصل على بعض التغييرات المنعشة في منزلك.
هل تبحث عن بعض الأفكار لتزيين جدران منزلك؟ لا تقلق لدينا الكثير من الحلول المبتكرة من خامات مختلفة وألوان وتكلفة تناسب ميزانيتك المحددة.
لذا جمعنا تصميم سيلهمك لإيجاد ما يناسب ذوقك بسهولة وبدون قلق من التكلفة والمجهود فقط اختار ما يتماشى مع نمط منزلك وذوقك.
استخدم الأحجار في تزيين أجزاء من الجدار بطريقة فنية مع تركيب إضاءه سبوت تضيف أجواء ساحرة على غرفتك ليلًا.
تزيين الجدران باللوحات الفنية من الطرق المميزة لمحبي الفنون فتميز منزلك بديكور فريد تمامًا.
تركيب رفوف بإضاءه وتزيينها باكسسوارات وتحف فنية تقدم لك ديكور مميز وأنيق مع ترتيب وتنظيم مقتنياتك.
لا تحتاج لتعقيدات كي تزين الجدران إليك فكرة بسيطة للغاية تحول ديكور الغرفة بأكملها لديكور أنيق وعصري تمامًا بتركيب قطع خشبية متناسقة مع تركيب إضاءه LED حولها.
يحب الصغار والكبار بعض روح المغامرة مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة، لذا ان كنت من محبي التصميمات الغير تقليدية يمكنك طباعة رسومات على الجدران لشخصياتك الكرتونية المفضلة، يمكنك أيضًا اختيار تصميمات تناسب وظائف الغرف المختلفة مثل صورة غابة في غرفة المعيشة وهكذا
يوفر لك ورق الحائط تصميمات متنوعة بكل الألوان والأشكال تناسب الأذواق المختلفة واختيار تصميم هندسي مثل ما نشاهده هنا يضيف عمق وأبعاد مختلفة لجدران الغرفة في ديكور مشوق.
أما إن كنت تبحث عن تصميم عصري بستايل مميز، يمكنك اختيار طلاء 3D يضيف بعض الأبعاد للجدران بأسلوب خاطف للبصر خاصة مع توزيع الإضاءة عليها وتتميز تلك الدهانات بأنها تتوفر بأنواع وأشكال كثيرة مختلفة تساعدك على اختبار تصميم يلائم نمط المنزل العام.
ما رأيك بتخصيص جدار بدون طلاء كديكور مبتكر مع تزيينه ببعض الأدوات الغير مستخدمة بجانب إضاءة مناسبة.
تغطية الجدران بمرايا كبيرة الحجم يساعد على أن تبدو الغرفة بمساحة أكبر من مساحتها الحقيقية.
اختيار إطار مصور كبير يعطي ثيم مميز للغرفة.
تفتح لك ملصقات الجدران أفكار غير منتهية تعتمد على خيالك وابداعك في تصميم منظر مناسب لأجواء الغرفة.
استخدم بعض النباتات الصغيرة لتزيين الجدران بديكورات طبيعية خاصة مع اختيار حاويات أنيقة بألوان تناسب الجدران.