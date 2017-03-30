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12 فكرة تجدد بها ديكور جدران منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
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تتحكم الميزانيه والمساحة المطلوب تجديدها والديكورات الداخلية في اختيار التصميمات التي ترغب في اختيارها لتجديد ديكور جدران منزلك، فالجدران تغيير من ديكور الغرفة بشكل كامل، لذا كلما شعرت ببعض الرتابة والملل من تصميم منزلك التقليدي قم بتجديد بعض ألوان أو ديكورات الجدران لتحصل على بعض التغييرات المنعشة في منزلك.

هل تبحث عن بعض الأفكار لتزيين جدران منزلك؟ لا تقلق لدينا الكثير من الحلول المبتكرة من خامات مختلفة وألوان وتكلفة تناسب ميزانيتك المحددة.

لذا جمعنا تصميم سيلهمك لإيجاد ما يناسب ذوقك بسهولة وبدون قلق من التكلفة والمجهود فقط اختار ما يتماشى مع نمط منزلك وذوقك.

1- تطعيم الجدران ببعض الأحجار

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

استخدم الأحجار في تزيين أجزاء من الجدار بطريقة فنية مع تركيب إضاءه سبوت تضيف أجواء ساحرة على غرفتك ليلًا.

2- لوحات فنية في الممرات

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

تزيين الجدران باللوحات الفنية من الطرق المميزة لمحبي الفنون فتميز منزلك بديكور فريد تمامًا.

3- رفوف أنيقة وديكور فني

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

تركيب رفوف بإضاءه وتزيينها باكسسوارات وتحف فنية تقدم لك ديكور مميز وأنيق مع ترتيب وتنظيم مقتنياتك.

4- اكسسوارات بسيطة للجدران

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل أبلكاش Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

لا تحتاج لتعقيدات كي تزين الجدران إليك فكرة بسيطة للغاية تحول ديكور الغرفة بأكملها لديكور أنيق وعصري تمامًا بتركيب قطع خشبية متناسقة مع تركيب إضاءه LED حولها.

5- رسومات الأبطال الخارقين لغرف الصغار والكبار

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم مواد مُصنعة Metallic/Silver
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

يحب الصغار والكبار بعض روح المغامرة مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة، لذا ان كنت من محبي التصميمات الغير تقليدية يمكنك طباعة رسومات على الجدران لشخصياتك الكرتونية المفضلة، يمكنك أيضًا اختيار تصميمات تناسب وظائف الغرف المختلفة مثل صورة غابة في غرفة المعيشة وهكذا

6- أنيق ومميز

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب White
homify

homify
homify
homify

يوفر لك ورق الحائط تصميمات متنوعة بكل الألوان والأشكال تناسب الأذواق المختلفة واختيار تصميم هندسي مثل ما نشاهده هنا يضيف عمق وأبعاد مختلفة لجدران الغرفة في ديكور مشوق.

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7- طلاء 3D

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

أما إن كنت تبحث عن تصميم عصري بستايل مميز، يمكنك اختيار طلاء 3D يضيف بعض الأبعاد للجدران بأسلوب خاطف للبصر خاصة مع توزيع الإضاءة عليها وتتميز تلك الدهانات بأنها تتوفر بأنواع وأشكال كثيرة مختلفة تساعدك على اختبار تصميم يلائم نمط المنزل العام.

8- العودة إلى الأساسيات

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

ما رأيك بتخصيص جدار بدون طلاء كديكور مبتكر مع تزيينه ببعض الأدوات الغير مستخدمة بجانب إضاءة مناسبة.

9- إضافة بعض المرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

تغطية الجدران بمرايا كبيرة الحجم يساعد على أن تبدو الغرفة بمساحة أكبر من مساحتها الحقيقية.

10- ديكور بسيط ومؤثر

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

اختيار إطار مصور كبير يعطي ثيم مميز للغرفة.

11- ابتكر مع الملصقات

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

تفتح لك ملصقات الجدران أفكار غير منتهية تعتمد على خيالك وابداعك في تصميم منظر مناسب لأجواء الغرفة.

12- لمسات من الطبيعة

Design végétal, Adventive Adventive تصميم مساحات داخلية
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

استخدم بعض النباتات الصغيرة لتزيين الجدران بديكورات طبيعية خاصة مع اختيار حاويات أنيقة بألوان تناسب الجدران.

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قواعد لأختيار ألوان منزلك
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