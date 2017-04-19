15 فكرة مبتكرة ومتطورة لإضاءة جدران المنزل

على الرغم من أن الإضاءة الداخلية تستخدم فقط بعد حلول الظلام، إلا أنه المفترض أن يتم تخطيط التصميمات الداخلية والديكورات بحيث يصبح كل جزء من المنزل مضاء بشكل جيد. وتكمن كفاءة نظام الإضاءة في قدرتها على خلق بيئة مُشرقة وأنيقة ومتطورة، تفخر بها أمام الأصدقاء والأقارب عند زيارتك.

الخبراء والمهنيين، يوصوون بنوع فريد من الإضاءة لكل غرفة، اعتمادًا على الغرض الذي يتم استخدامها له، وأيضًا اعتمادًا على تخطيط الأثاث. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت هناك طرق إبداعية للإضاءة، بما يناسب ميزانيتك والمكان الذي تريد إضاءته.

في مقال اليوم، نقدم لكم 15 فكرة رائعة لإضاءة جدران منازلكم، بعض النظر عن المواد المستخدمة في المفروشات وخامات طلاء أو كسوة الجدران.