الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 فكرة مبتكرة ومتطورة لإضاءة جدران المنزل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
Loading admin actions …

على الرغم من أن الإضاءة الداخلية تستخدم فقط بعد حلول الظلام، إلا أنه المفترض أن يتم تخطيط التصميمات الداخلية والديكورات بحيث يصبح كل جزء من المنزل مضاء بشكل جيد. وتكمن كفاءة نظام الإضاءة في قدرتها على خلق بيئة مُشرقة وأنيقة ومتطورة، تفخر بها أمام الأصدقاء والأقارب عند زيارتك.

الخبراء والمهنيين، يوصوون بنوع فريد من الإضاءة لكل غرفة، اعتمادًا على الغرض الذي يتم استخدامها له، وأيضًا اعتمادًا على تخطيط الأثاث. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت هناك طرق إبداعية للإضاءة، بما يناسب ميزانيتك والمكان الذي تريد إضاءته.

في مقال اليوم، نقدم لكم 15 فكرة رائعة لإضاءة جدران منازلكم، بعض النظر عن المواد المستخدمة في المفروشات وخامات طلاء أو كسوة الجدران.

1. شريط معدني مع عدد من وحدات الإضاءة الصغيرة لجدران حديقة المنزل

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design بلكونة أو شرفة
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

2. المصابيح الأرضية لجدار حجري متألق

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

3. لتسليط الضوء على التصميم الفني للجدار

Casa Ped, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE بلكونة أو شرفة
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

4. إضاءة الفناء الداخلي مثل النادي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

5. ماسات مضيئة توزع الضوء في كافة الاتجاهات

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

6. خطوط مضيئة تغطي السقف كله وتنعكس على الجدران الرخامية

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 . ضوء دافئ لجدار مغطى بالخشب

Dom w szarościach, COCO Pracownia projektowania wnętrz COCO Pracownia projektowania wnętrz غرفة المعيشة
COCO Pracownia projektowania wnętrz

COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz

8. أضواء خفية في أرضية الفناء الخلفي

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura جدران فخار
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

9. الأضواء البيضاء لإبراز الجدار الحجري

homify جدران
homify

homify
homify
homify

10. نوافذ صغيرة للإضاءة الطبيعية

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos جدران
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

11. الأضواء الخفية أسفل خزانة المطبخ

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

12. شريط من النور ما بين السقف والجدران.. تأثير مذهل!

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مطبخ
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

13. كوات مضيئة في جدار السلم وإضاءات أرضية لإبراز الحديقة الخشبية

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

14. مدخل أنيق مع إضاءات خفية تبرز الجدار الحجري المبهر

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

15. مزيج من مصابيح LED وأضواء مُريحة لتعزيز سطوع الجدران المحايدة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لمزيد من أفكار الإضاءة المبتكرة والمُلهمة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 15 فكرة متميزة لإضاءة منزلك

10 أفكار لتجديد غرفة نومك بميزانية صغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً