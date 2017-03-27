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8 غرف نوم على النمط الكلاسيكي بلمسة عصرية أنيقة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Controluce Home Lake's Villa, Alberta Pacific Furniture Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
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أباجورة رومانسية.. والباركيه الخشبي وضع بطريقة متعرجة، وتفاصيل الديكور والأقمشة ثمينة، والستائر محسوسة وأنيقة، والسرير منجد مع مقاعد للاسترخاء، والسجاد فخم.. هنا يظهر سحر النمط الكلاسيكي الذي يأتي في 8 غرف مذهلة من شأنها أن تجعل عقلك ينبهر وسوف تريد تقليدها بمنزلك.. لذلك دعونا نرى الآن الغرف الأقرب إلى أحلام اليقظة.

1. غرفة متطورة

Bedroom 1 - a Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
Alberta Pacific Furniture

Bedroom 1 – a

Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture

زخارف نباتية وألوان ناعمة، وأرضية خشبية ونمط واسعة مع الستائر الممتدة إلى السقف، ومصابيح مع أباجورة صغيرة وسرير مريح جدًا. وهذه هي مكونات الوصفة الكلاسيكية الناجحة والمتناغمة من الأثاث المدهش.

2. تفاصيل الآرت ديكو

La casa delle opportunità, Bologna Home Staging Bologna Home Staging غرفة نوم
Bologna Home Staging

Bologna Home Staging
Bologna Home Staging
Bologna Home Staging

بفضل زخارف الاّ رت ديكو من حديد، يبدو السرير هو النجم الحقيقي في هذه الغرفة ذات الطراز الكلاسيكي الجميل. بجانب أباجورة، مع عاكس الضوء المخروطي التقليدي، الذب يذكرنا بالجو الباريسي، في حين أن الباركيه يعطي دفء لأجواء الغرفة ويعكسه جمال الخشب.

3. الكلاسيكية وأناقة الذوق الحديث

Bedroom, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay غرفة نوم
Shevchenko_Nikolay

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

ونحن الآن في غرفة رائعة تجمع بين الأناقة النموذجية من النمط الكلاسيكي مع الأثاث والاكسسوارات من الذوق الحديث، تماما كما يبدو لأحدث اتجاهات التصميم الداخلي. ونجد طعم حديث الكلاسيكية في اختيار الألوان، من الأكثر حيادية إلى الأكثر حيوية، سواء في السرير أومصابيح السقف الثمينة بدقة.

4. سرير بأربعة أعمدة

"White Without Time", Ernesto Fusco Interior Designer Ernesto Fusco Interior Designer غرفة نوم خشب Beige
Ernesto Fusco Interior Designer

Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer

هذا يناسب الحالمين في كل العصور: سرير مغطى كما هو الحال في معظم التصميمات الحديثة، ويقتصر الهيكل هنا إلى محيط خشبي بسيط دون إثقال الجو مع، الستائر وترك عناصر قوية أخرى في الغرفة مثل مصابيح السقف.

5. الرومانسية والتماثل

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

كشكل من أشكال التطور الكلاسيكي نجد الغرفة كبيرة مع مقعد في النسيج وتجهيز مبطن عند سفح السرير. وتركيز البيئة على التماثل والكمال، وعلى مصباح السرير، وطاولات السرير والأقمشة الجميلة وظلال من الدهانات التي تعطي الجانب الرومانسي للغرفة.

6. مع نهج انتقائي

Luxury Apartment in Rome-Piazza di Spagna, Tania Mariani Architecture & Interiors Tania Mariani Architecture & Interiors غرفة نوم خشب Grey
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors

Tania Mariani Architecture & Interiors
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors
Tania Mariani Architecture & Interiors

تعتمد غرفة النوم القادمة على مزيج فعال من العناصر المعاصرة والكلاسيكية، والمستوحاة من ثقافات مختلفة للحصول على تأثير انتقائي لا تشوبه شائبة.فاللوح الأمامي ديكور يجمع الحلي من المدرسة القديمة صغيرة، مع وسائد شرقية من الحرير الملون مع مدفأة من بصفات ضخمة.

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7. الخشب والأبيض

Appartamento Via Elba - Milano, PADI Costruzioni srl PADI Costruzioni srl غرفة نوم
PADI Costruzioni srl

PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl
PADI Costruzioni srl

بصمات الكلاسيكية تظهر هنا على الباب مع المقبض الذهبي ووحدات الجبس الزخرفية، والباركيه الخشبي الذي وضع بطريقة متعرجة، حيث يتم الجمع بين أفكار المشاريع المختلفة لتصميم أكثر معاصرة أولا وقبل كل شيء، مع صورة على الحائط. تضيء بنهج أبيض خشبي، وأيضًا الغرفة مفتوحة مما يجعلها متجددة الهواء والترحيب.

8. تنظيم رائع

Suíte AG, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

السجاد بسيط، مع الستائر، ومفارش السرير وكسوة الجدار وكل شيء في هذه الغرفة الكبيرة المزينة بطعم التقليدية وملفوفة في لوحة هادئة ودافئة يتضمن العلاقة الحميمة مع الذين يدخلون، لجعله أكثر راحة واسترخاء مع مقاعد البدلاء ووحدة تخزين كبيرة مع المجلات والتلفزيون، والذي خلق الوهم من زاوية مخصصة للاسترخاء، للحصول على لحظة راحة حقيقية.

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