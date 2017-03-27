8 غرف نوم على النمط الكلاسيكي بلمسة عصرية أنيقة

أباجورة رومانسية.. والباركيه الخشبي وضع بطريقة متعرجة، وتفاصيل الديكور والأقمشة ثمينة، والستائر محسوسة وأنيقة، والسرير منجد مع مقاعد للاسترخاء، والسجاد فخم.. هنا يظهر سحر النمط الكلاسيكي الذي يأتي في 8 غرف مذهلة من شأنها أن تجعل عقلك ينبهر وسوف تريد تقليدها بمنزلك.. لذلك دعونا نرى الآن الغرف الأقرب إلى أحلام اليقظة.
زخارف نباتية وألوان ناعمة، وأرضية خشبية ونمط واسعة مع الستائر الممتدة إلى السقف، ومصابيح مع أباجورة صغيرة وسرير مريح جدًا. وهذه هي مكونات الوصفة الكلاسيكية الناجحة والمتناغمة من الأثاث المدهش.
بفضل زخارف الاّ رت ديكو من حديد، يبدو السرير هو النجم الحقيقي في هذه الغرفة ذات الطراز الكلاسيكي الجميل. بجانب أباجورة، مع عاكس الضوء المخروطي التقليدي، الذب يذكرنا بالجو الباريسي، في حين أن الباركيه يعطي دفء لأجواء الغرفة ويعكسه جمال الخشب.
ونحن الآن في غرفة رائعة تجمع بين الأناقة النموذجية من النمط الكلاسيكي مع الأثاث والاكسسوارات من الذوق الحديث، تماما كما يبدو لأحدث اتجاهات التصميم الداخلي. ونجد طعم حديث الكلاسيكية في اختيار الألوان، من الأكثر حيادية إلى الأكثر حيوية، سواء في السرير أومصابيح السقف الثمينة بدقة.
هذا يناسب الحالمين في كل العصور: سرير مغطى كما هو الحال في معظم التصميمات الحديثة، ويقتصر الهيكل هنا إلى محيط خشبي بسيط دون إثقال الجو مع، الستائر وترك عناصر قوية أخرى في الغرفة مثل مصابيح السقف.
كشكل من أشكال التطور الكلاسيكي نجد الغرفة كبيرة مع مقعد في النسيج وتجهيز مبطن عند سفح السرير. وتركيز البيئة على التماثل والكمال، وعلى مصباح السرير، وطاولات السرير والأقمشة الجميلة وظلال من الدهانات التي تعطي الجانب الرومانسي للغرفة.
تعتمد غرفة النوم القادمة على مزيج فعال من العناصر المعاصرة والكلاسيكية، والمستوحاة من ثقافات مختلفة للحصول على تأثير انتقائي لا تشوبه شائبة.فاللوح الأمامي ديكور يجمع الحلي من المدرسة القديمة صغيرة، مع وسائد شرقية من الحرير الملون مع مدفأة من بصفات ضخمة.
بصمات الكلاسيكية تظهر هنا على الباب مع المقبض الذهبي ووحدات الجبس الزخرفية، والباركيه الخشبي الذي وضع بطريقة متعرجة، حيث يتم الجمع بين أفكار المشاريع المختلفة لتصميم أكثر معاصرة أولا وقبل كل شيء، مع صورة على الحائط. تضيء بنهج أبيض خشبي، وأيضًا الغرفة مفتوحة مما يجعلها متجددة الهواء والترحيب.
السجاد بسيط، مع الستائر، ومفارش السرير وكسوة الجدار وكل شيء في هذه الغرفة الكبيرة المزينة بطعم التقليدية وملفوفة في لوحة هادئة ودافئة يتضمن العلاقة الحميمة مع الذين يدخلون، لجعله أكثر راحة واسترخاء مع مقاعد البدلاء ووحدة تخزين كبيرة مع المجلات والتلفزيون، والذي خلق الوهم من زاوية مخصصة للاسترخاء، للحصول على لحظة راحة حقيقية.
ولمزيد من التصميمات إليك 10 غرف نوم بألوان وديكورات مُبهرة