8 غرف نوم على النمط الكلاسيكي بلمسة عصرية أنيقة

بصمات الكلاسيكية تظهر هنا على الباب مع المقبض الذهبي ووحدات الجبس الزخرفية، والباركيه الخشبي الذي وضع بطريقة متعرجة، حيث يتم الجمع بين أفكار المشاريع المختلفة لتصميم أكثر معاصرة أولا وقبل كل شيء، مع صورة على الحائط. تضيء بنهج أبيض خشبي، وأيضًا الغرفة مفتوحة مما يجعلها متجددة الهواء والترحيب.