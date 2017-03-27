8 ستائر مودرن لمنزل أكثر أناقة

تنسيق الغرفة وتصميمها لا يقتصر على ألوان الجدران واختيار الأثاث، بل إن للستائر وألوانها وأشكالها المختلفة تأثير مختلف ورائع على الغرفة، وبتطور تصميمات كل ركن في منزلك، كان للستائر نصيبًا أيضًا من هذا التغيير، حيث تطورت أشكالها وألوانها لتصبح مناسبة لكل ركن بمنزلك، فبعض التصميمات الهادئة تناسب غرفة النوم، وبعضها من الستائر المنقوشة والملونة تمنحك غرفة معيشة مبهجة والبعض يبدو ناعمًا لأجواء مميزة في غرفة السفرة، وهكذا..
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ستائر من الشيفون باللون البينك مع البيضاء الشفافة التي تمتلىء بحلقات الألوان المستديرة.. وتنسدل بنعومة على نافذة كبيرة تملئها من السقف إلى الأرض، مناسبة تمامًا لتفاصيل غرفة مشرقة وجميلة مليئة بالألوان.
إذا كنت من مُحبي الألوان الجرئية مثل البنفسجي ولا تخشى قتامته فهذه الستارة الأنيقة إليك، بشكلها الحديث الذي يٌعطي حركة وقوة في الغرفة، ويمكنها ان تكون حاجز لأشعة الشمس القوية.. بالإضافة إلى إنها تُبهر ضيوفك بشكلها الجميل ولونها الزاهي.
اختيار موفق للستارة جعلها تتأقلم بشكل رائع مع ألوان وديكورات الغرفة.. حيث استخدمت قماش ابيض قطني برسومات رمادية أنيقة زينته وتناغمت مع ألوان الجداران والأرضية.. لذلك فإن اختيار ألوان الستائر أمرًا هامًا للحصول على غرفة أنيقة ومتناسقة.
هل تمتلك في منزلك ستارة من الخوص؟.. إنه الوقت المناسب للبعد عن التقليدية في استخدام الستائر القماشية المختلفة، واللجوء إلى حلول أخرى رائعة كاستخدام الخوص لعمل ستائر مميزة تحمل رسومات أنيقة، وتغير أجواء الغرفة وتُبهر ضيوفك.
على شكل موجات جميلة تأتي الخطوط المتعرجة لـ اللون الأزرق لتُعطي شكلًا أنيقًا ومظهر انسيابي جميل، في ستارة قماشية تنسدل على النافذة من السقف إلى الأرضية بطريقة جميلة، وتنقسم إلى جزئين يغطوا النافذة بأكملها.
بإمكان الستائر أن تكون مصدر البهجة داخل الغرفة في أي مكان، حيث انها القطعة الأكثر لافتًا للنتباه في الغرفة، ويمكنك اختيارها بألوان مميزة ومُبهجة لتعطي الغرفة رونق خاص وتنشر أجواء من المرح.
من الممكن أن تكون الستارة قطعة واحدة منسدلة على النافذة في شكل أكثر استقامة، ويمكن رفعها عن طريق سحب خيوطها من أحد الأطراف، وهذا يتيح فرصة أكبر لرسومات أنيقة وجميلة عليها.. فتبدو غاية في الأناقة والحداثة.
يمكنك كسر القواعد المعتادة باستخدام ستائر بأكثر من شكل ورسومات مختلفة، فتبدو أنيقة وحديثة ولافتة للنظر.. كما في هذا التصميم المقبل الذي استخدم الأسود مع الأبيض بأكثر من شكل في ثلاث ستائر تنسدل بشكل رائع على النافذة.
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