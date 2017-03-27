8 ستائر مودرن لمنزل أكثر أناقة

تنسيق الغرفة وتصميمها لا يقتصر على ألوان الجدران واختيار الأثاث، بل إن للستائر وألوانها وأشكالها المختلفة تأثير مختلف ورائع على الغرفة، وبتطور تصميمات كل ركن في منزلك، كان للستائر نصيبًا أيضًا من هذا التغيير، حيث تطورت أشكالها وألوانها لتصبح مناسبة لكل ركن بمنزلك، فبعض التصميمات الهادئة تناسب غرفة النوم، وبعضها من الستائر المنقوشة والملونة تمنحك غرفة معيشة مبهجة والبعض يبدو ناعمًا لأجواء مميزة في غرفة السفرة، وهكذا..

كما يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 ستائر مودرن تجعل منزلك اكثر أناقة أطلع الاّن عليهم..