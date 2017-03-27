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8 ستائر مودرن لمنزل أكثر أناقة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
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تنسيق الغرفة وتصميمها لا يقتصر على ألوان الجدران واختيار الأثاث، بل إن للستائر وألوانها وأشكالها المختلفة تأثير مختلف ورائع على الغرفة، وبتطور تصميمات كل ركن في منزلك، كان للستائر نصيبًا أيضًا من هذا التغيير، حيث تطورت أشكالها وألوانها لتصبح مناسبة لكل ركن بمنزلك، فبعض التصميمات الهادئة تناسب غرفة النوم، وبعضها من الستائر المنقوشة والملونة تمنحك غرفة معيشة مبهجة والبعض يبدو ناعمًا لأجواء مميزة في غرفة السفرة، وهكذا.. 

كما يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 ستائر مودرن تجعل منزلك اكثر أناقة أطلع الاّن عليهم..

1. الشيفون مع الحلقات المستديرة

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

ستائر من الشيفون باللون البينك مع البيضاء الشفافة التي تمتلىء بحلقات الألوان المستديرة.. وتنسدل بنعومة على نافذة كبيرة تملئها من السقف إلى الأرض، مناسبة تمامًا لتفاصيل غرفة مشرقة وجميلة مليئة بالألوان.

2. البنفسجي في طبقات حريرية

En İyi Ev Perdeleri, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

إذا كنت من مُحبي الألوان الجرئية مثل البنفسجي ولا تخشى قتامته فهذه الستارة الأنيقة إليك، بشكلها الحديث الذي يٌعطي حركة وقوة في الغرفة، ويمكنها ان تكون حاجز لأشعة الشمس القوية.. بالإضافة إلى إنها تُبهر ضيوفك بشكلها الجميل ولونها الزاهي.

3. تناغم رائع مع التفاصيل

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

اختيار موفق للستارة جعلها تتأقلم بشكل رائع مع ألوان وديكورات الغرفة.. حيث استخدمت قماش ابيض قطني برسومات رمادية أنيقة زينته وتناغمت مع ألوان الجداران والأرضية.. لذلك فإن اختيار ألوان الستائر أمرًا هامًا للحصول على غرفة أنيقة ومتناسقة.

4. الابتعاد عن التقليدية

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

هل تمتلك في منزلك ستارة من الخوص؟.. إنه الوقت المناسب للبعد عن التقليدية في استخدام الستائر القماشية المختلفة، واللجوء إلى حلول أخرى رائعة كاستخدام الخوص لعمل ستائر مميزة تحمل رسومات أنيقة، وتغير أجواء الغرفة وتُبهر ضيوفك.

5. موجات اللون الأزرق

Lamellenvorhänge, Rollomeister Rollomeister شبابيك و أبوابستائر
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

على شكل موجات جميلة تأتي الخطوط المتعرجة لـ اللون الأزرق لتُعطي شكلًا أنيقًا ومظهر انسيابي جميل، في ستارة قماشية تنسدل على النافذة من السقف إلى الأرضية بطريقة جميلة، وتنقسم إلى جزئين يغطوا النافذة بأكملها.

6. تفاصيل مُبهجة

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette المنزلأقمشة و منسوجات
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

بإمكان الستائر أن تكون مصدر البهجة داخل الغرفة في أي مكان، حيث انها القطعة الأكثر لافتًا للنتباه في الغرفة، ويمكنك اختيارها بألوان مميزة ومُبهجة لتعطي الغرفة رونق خاص وتنشر أجواء من المرح.

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7. قطعة واحدة

CORTINA ROLLER SUNSCREEN AL 5% CON DISEÑO, Bonita Casa Bonita Casa غرفة المعيشة مواد مُصنعة Purple/Violet
Bonita Casa

Bonita Casa
Bonita Casa
Bonita Casa

من الممكن أن تكون الستارة قطعة واحدة منسدلة على النافذة في شكل أكثر استقامة، ويمكن رفعها عن طريق سحب خيوطها من أحد الأطراف، وهذا يتيح فرصة أكبر لرسومات أنيقة وجميلة عليها.. فتبدو غاية في الأناقة والحداثة.

8. نقوش مختلفة

Inkat, Quadria, Splatter, Weave Steel Korla Home المنزلأقمشة و منسوجات
Korla Home

Inkat, Quadria, Splatter, Weave Steel

Korla Home
Korla Home
Korla Home

يمكنك كسر القواعد المعتادة باستخدام ستائر بأكثر من شكل ورسومات مختلفة، فتبدو أنيقة وحديثة ولافتة للنظر.. كما في هذا التصميم المقبل الذي استخدم الأسود مع الأبيض بأكثر من شكل في ثلاث ستائر تنسدل بشكل رائع على النافذة.

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