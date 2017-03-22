أفكار مميزة لأثاث رائع من أيكيا

الكثير منا يسمع عن أيكيا .. ولكن لم يخض تجربة شراء أثاث منه، لذا اليوم إليكم هذا المفال الذي قمنا فيه بجمع مجموع من النصائح لتنجح في شراء رائع مميزة من أيكيا وبأقل التكاليف وبميزانية محدودة، لتجعل أثاث منزلك اكثر فعالية واستخدام، مقال اليوم عن كيفية اختيار أثاث متميز من أيكيا..
الأريكة Klippna من اكثر المنتجات مبيعا، حيث أنها تتميز بخطوط حديقة وعملية في الاستخدام وألوان رائعة في الوسادات الصغيرة، ستلاحظ تصميم مبتكر لأرجل الأريكة ليست بدائة او مستحيلة ولكنها جائت كضلع متكامل لتساعد على ثبات دائم..
ارفف Lack ذات تصميم حديث وأنيق ومتألق، تتناسب مع العديد من الانماط ولها شعبية وتتفاوت درجات الإقبال على طلبها ، قد تنجح في استغلالها بالشكل الأمثل لسبب واحد وهو الحفاظ على استخدامها بشكل عملي وناجح دون إضاعتها في تنظيم أشياء غير مرغوب فيها..
يمكنك استخدام قطع الأثاث التى جاءت من منتجات أيكيا، بشكل مختلف وجديد فقط قم بطلائها وإعادة استخدام بشكل جديد مختلف تماما عما سبق..
أيكيا تقدم سرير كبير بتصميم مختلف، وهو ما يتميز بها أيكيا حيث اسستخدام أثاث مناسب لاحتياجاتنا ووجود مختلف المقاسات والأنواع لتلبية احتياجات كل المستخدمين..
إن كنت ترغب في شراء أثاث من أيكيا، عليك التخلص مما يعيقك في ذلك، وشراء ما تحتاجه فقط، حيث أنه قادر على تحويل مسار اهتماماتك وإضافة مثلا مجموعة من الأرفف العملية ..
تتميز أيكيا بأفكار أصاص مبتكرة يساعد على تنظيم منزلك، لذا فا دائما حاول أن تبحث عن هذه العناصر أثناء شرائك من أيكيا، لتجد ما تبحث عنه مثل ادراج مقسمة بشكل ذكي لتخزين أغراضك في شكل منظم أكثر..
شتجد كل ما تحتاجه بداخل أيكيا بالتأكيد، حيث هناك كل احتياجات من أصغر عنصر لأكبرهم على الإطلاق، والأقل استخداما والأكثرها، فمثلا ستجد مثل المكتبات ’ Kallax ’ بتصميماتها المختلفة .. سواء كانت أرفف عملية أو وحدات تخزين مغلقة ..
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