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أفكار مميزة لأثاث رائع من أيكيا

آية منير آية منير
КРАСКИ ЖИЗНИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной مطبخ
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الكثير منا يسمع عن أيكيا .. ولكن لم يخض تجربة شراء أثاث منه، لذا اليوم إليكم هذا المفال الذي قمنا فيه بجمع مجموع من النصائح لتنجح في شراء رائع مميزة من أيكيا وبأقل التكاليف وبميزانية محدودة، لتجعل أثاث منزلك اكثر فعالية واستخدام، مقال اليوم عن كيفية اختيار أثاث متميز من أيكيا.. 

1. كرسي poäng ..

Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. غرفة نوم
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

كرسي poäng هو من أكثر قطع الأثاث انتشارا في كتالوج أيكيا والأكثر مبيعا في منتجاتها، صُمم بذكاء ليناسب عدة فراغات كالمعيشة والنوم ، لذا فإذا قررت الاستعانة به، فعليك استخدام أقمشة مخالفة لغطاء السرير، فقط بطانية بلون يتناسب مع التصميم ..

2. الأريكة Klippna

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

الأريكة Klippna من اكثر المنتجات مبيعا، حيث أنها تتميز بخطوط حديقة وعملية في الاستخدام وألوان رائعة في الوسادات الصغيرة، ستلاحظ تصميم مبتكر لأرجل الأريكة ليست بدائة او مستحيلة ولكنها جائت كضلع متكامل لتساعد على ثبات دائم..

3. أرفف Lack ..

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion مكتب عمل أو دراسة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

ارفف Lack ذات تصميم حديث وأنيق ومتألق، تتناسب مع العديد من الانماط ولها شعبية وتتفاوت درجات الإقبال على طلبها ، قد تنجح في استغلالها بالشكل الأمثل لسبب واحد وهو الحفاظ على استخدامها بشكل عملي وناجح دون إضاعتها في تنظيم أشياء غير مرغوب فيها..

4. إعادة تدوير..

SiSi dąb natur, Swarzędz Home Swarzędz Home غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني خشب
Swarzędz Home

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

يمكنك استخدام قطع الأثاث التى جاءت من منتجات أيكيا، بشكل مختلف وجديد فقط قم بطلائها وإعادة استخدام بشكل جديد مختلف تماما عما سبق..

5. أيكيا .. تقدم سرير كبير..

Apartamento em São Bento, Interiores com alma Interiores com alma غرفة نوم
Interiores com alma

Interiores com alma
Interiores com alma
Interiores com alma

أيكيا تقدم سرير كبير بتصميم مختلف، وهو ما يتميز بها أيكيا حيث اسستخدام أثاث مناسب لاحتياجاتنا ووجود مختلف المقاسات والأنواع لتلبية احتياجات كل المستخدمين..

6. على ذوقك الخاص ..

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إن كنت ترغب في شراء أثاث من أيكيا، عليك التخلص مما يعيقك في ذلك، وشراء ما تحتاجه فقط، حيث أنه قادر على تحويل مسار اهتماماتك وإضافة مثلا مجموعة من الأرفف العملية ..

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7. أفكار مبتكرة..

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

تتميز أيكيا بأفكار أصاص مبتكرة يساعد على تنظيم منزلك، لذا فا دائما حاول أن تبحث عن هذه العناصر أثناء شرائك من أيكيا، لتجد ما تبحث عنه مثل ادراج مقسمة بشكل ذكي لتخزين أغراضك في شكل منظم أكثر..

8. مكتبات أنيقة..

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

شتجد كل ما تحتاجه بداخل أيكيا بالتأكيد، حيث هناك كل احتياجات من أصغر عنصر لأكبرهم على الإطلاق، والأقل استخداما والأكثرها، فمثلا ستجد مثل المكتبات ’ Kallax ’  بتصميماتها المختلفة .. سواء كانت أرفف عملية أو وحدات تخزين مغلقة ..

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