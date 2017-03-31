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شقة أنيقة بتقسيم ذكي واستغلال للالوان

Mohammed Awad Mohammed Awad
Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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المنزل المريح لم يعد حلماً صعب المنال كما كان في السابق، فبعد اليوم سيكون من السهل عليك أن تصمم منزلك وفقاً لأحلامك و تطلعاتك بشكل مبسط للغاية لو فقط التزمت ببعض الخطوات التي سنوضحها في كتاب الأفكار هذا الذي يقدمه لنا هوميفاي أثناء جولته في إحدى المشروعات الرائعة لتصميم منزل عائلي يغلب عليه الطابع الهاديء بطراز مودرن يثير إعجاب الجميع ، المنزل صمم في اسطنبول بواسطة CANAN DELEVI المتخصصون في التصميم الداخلي في تركيا ..

إليكم التفاصيل الساحرة ..

مساحة مشرقة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

أول خطوات حصولك على تصميم مريح يليق بتطلعاتك هي حسن استغلال المساحة المتوفرة لديك في تقسيم و تنسيق الغرف و المتداخلة مثلما يظهر لدينا في ها النموذج، لاحظ المسافة الفاصلة بين السفرة و بين كنب غرفة المعيشة و بين السفرة و الشرفة من الجهة الاخرى، إنه لا يوجد أي فاصل مادي بينهم و لكن المسافة المتروكة هي ما  صنعت الفارق

غرفة معيشة تريح الأعصاب

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

في غرفة المعيشة تحديداً عليك بتوفير مساحة كبيرة لدخول الضوء من النوافذ للغرفة عبر مساحة غير مجروحة بأي قطعة أثاث، عليك مشاهدة النافذة من كل الجهات بوضوح حتى لو كان هناك أي منظر طبيعي بالخارج لا يحرم منه أي من الجالسين على الكنب و المقاعد في الغرفة مما يزيد من تألقها و الشعور بالراحة فيها 

مدخل مثالي

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

مدخل المنزل هو البوابة الرئيسية لشعورك بالإبداع و الغيجابية من تصميم منزلك، حاول أن تصممه بشكل يوحي بذلك، لا مانع من استخدام أماكن للانتظار و ضبط الهندام قبل الخروج، و كذلك وضع مرآة لتكتمل الوظيفية الخاصة بالمدخل ، و عليك أيضاً استخدام ألوان هادئة تستقبل أي طاقة سلبية و قلق و توتر و تستبدلها بهدوء و راحة نفسية ، و هو تفسير استخدام اكسسوار من النبات الاخضر في هذا النموذج للغرض ذاته

حمام رائع

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi حمامديكورات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

الحمام المصمم في هذا المنزل أكثر من رائع بالرغم من ضيق المساحة فإن المصمم قد نجح في تكييف كل قطعة من الادوات الصحية في مكانها الملائم، لاحظ استخدام البانيو بالعرض في نهاية الجدار مع تقديم الحوض و الكابينية على الجهتين و ترك مساحة مناسبة لحرية الحركة في الوسط . مع استخدام مرآة كبيرة تعكس الرؤية و تفتح المجال بصري تماماً من كل جهات الحمام

تفاصيل ساحرة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi حماممغاسل
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

بعض التفاصيل الصغيرة في الحمام قد تجعله يبدو أجمل مثل الحوامل الخاصة بالشموع و العطور و التي تشترى بمبالغ قليلة و لكنها تساعدك على الجانب العملي و الجمالي فإنها تستعمل كاكسسوار و حامل في نفس اللحظة و تغنيك عن استخدام زخارف أخرى أنت في غنى عنها .

الإضاءة رائعة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة نومأسرة نوم
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

الإضاءة في غرفة النوم من أهم الأشياء التي يمكن أن نغفل عنها في تصميمها، لاحظ انتشار الضوء في الجانبين بشكل مدفون خلف ابواب الخزانات الخشبية التي استغلت الحوائط لتثبت فيها بهذا الشكل المودرن الرائع، فأنت بتلك الطريقة سوف تملك أكثر من أداة للتحكم بالضوء بدلاً من استخدام مصدر واحد فقط معتاد في وسط الغرفة .

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غرفة جانبية

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

من بعض المساحات الملائمة لمنزل عائلي التي يبنغي استغلالها لعمل جزء خاص أقل في الرسمية من غرفة المعيشة هي تلك المساحة حيث تعتبر تجهيزاتها أقل سواء في الخامة أو في مستوى الفرش، لاحظ المكتبة البسيطة التي يوجد فوقها التلفاز الصغير و الكنبة القريبة منه و الممر المثالي المتروك في الوسط لحرية الحركة مع عدم استغناء موفق عن الضوء عن طريق النافذة الطولية المجملة للمكان بشكل عام

حمام إضافي

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi حمام دوش وأحواض إستحمام
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

و للخروج من عنصر الرسمية أكثر صممنا حماماً في الداخل مخصص لسكان المنزل و ليس للضيوف كما في الحمام الرئيسي الذي استعرضناه سابقاً ، حيث نلاحظ مساحة مخصصة للاستحمام و حوض وجه منفصل عن وحدة الحوض التي يوجد بها مساحة تخزينية هائلة و ملائمة للحفاظ على الحمام بعيداً عن الفوضى .

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شقة صغيرة مليئة بالألوان المبهجة الدافئة
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