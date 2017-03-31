شقة أنيقة بتقسيم ذكي واستغلال للالوان

مدخل المنزل هو البوابة الرئيسية لشعورك بالإبداع و الغيجابية من تصميم منزلك، حاول أن تصممه بشكل يوحي بذلك، لا مانع من استخدام أماكن للانتظار و ضبط الهندام قبل الخروج، و كذلك وضع مرآة لتكتمل الوظيفية الخاصة بالمدخل ، و عليك أيضاً استخدام ألوان هادئة تستقبل أي طاقة سلبية و قلق و توتر و تستبدلها بهدوء و راحة نفسية ، و هو تفسير استخدام اكسسوار من النبات الاخضر في هذا النموذج للغرض ذاته