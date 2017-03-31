شقة أنيقة بتقسيم ذكي واستغلال للالوان

المنزل المريح لم يعد حلماً صعب المنال كما كان في السابق، فبعد اليوم سيكون من السهل عليك أن تصمم منزلك وفقاً لأحلامك و تطلعاتك بشكل مبسط للغاية لو فقط التزمت ببعض الخطوات التي سنوضحها في كتاب الأفكار هذا الذي يقدمه لنا هوميفاي أثناء جولته في إحدى المشروعات الرائعة لتصميم منزل عائلي يغلب عليه الطابع الهاديء بطراز مودرن يثير إعجاب الجميع ، المنزل صمم في اسطنبول بواسطة CANAN DELEVI المتخصصون في التصميم الداخلي في تركيا ..
إليكم التفاصيل الساحرة ..
أول خطوات حصولك على تصميم مريح يليق بتطلعاتك هي حسن استغلال المساحة المتوفرة لديك في تقسيم و تنسيق الغرف و المتداخلة مثلما يظهر لدينا في ها النموذج، لاحظ المسافة الفاصلة بين السفرة و بين كنب غرفة المعيشة و بين السفرة و الشرفة من الجهة الاخرى، إنه لا يوجد أي فاصل مادي بينهم و لكن المسافة المتروكة هي ما صنعت الفارق
في غرفة المعيشة تحديداً عليك بتوفير مساحة كبيرة لدخول الضوء من النوافذ للغرفة عبر مساحة غير مجروحة بأي قطعة أثاث، عليك مشاهدة النافذة من كل الجهات بوضوح حتى لو كان هناك أي منظر طبيعي بالخارج لا يحرم منه أي من الجالسين على الكنب و المقاعد في الغرفة مما يزيد من تألقها و الشعور بالراحة فيها
مدخل المنزل هو البوابة الرئيسية لشعورك بالإبداع و الغيجابية من تصميم منزلك، حاول أن تصممه بشكل يوحي بذلك، لا مانع من استخدام أماكن للانتظار و ضبط الهندام قبل الخروج، و كذلك وضع مرآة لتكتمل الوظيفية الخاصة بالمدخل ، و عليك أيضاً استخدام ألوان هادئة تستقبل أي طاقة سلبية و قلق و توتر و تستبدلها بهدوء و راحة نفسية ، و هو تفسير استخدام اكسسوار من النبات الاخضر في هذا النموذج للغرض ذاته
الحمام المصمم في هذا المنزل أكثر من رائع بالرغم من ضيق المساحة فإن المصمم قد نجح في تكييف كل قطعة من الادوات الصحية في مكانها الملائم، لاحظ استخدام البانيو بالعرض في نهاية الجدار مع تقديم الحوض و الكابينية على الجهتين و ترك مساحة مناسبة لحرية الحركة في الوسط . مع استخدام مرآة كبيرة تعكس الرؤية و تفتح المجال بصري تماماً من كل جهات الحمام
بعض التفاصيل الصغيرة في الحمام قد تجعله يبدو أجمل مثل الحوامل الخاصة بالشموع و العطور و التي تشترى بمبالغ قليلة و لكنها تساعدك على الجانب العملي و الجمالي فإنها تستعمل كاكسسوار و حامل في نفس اللحظة و تغنيك عن استخدام زخارف أخرى أنت في غنى عنها .
الإضاءة في غرفة النوم من أهم الأشياء التي يمكن أن نغفل عنها في تصميمها، لاحظ انتشار الضوء في الجانبين بشكل مدفون خلف ابواب الخزانات الخشبية التي استغلت الحوائط لتثبت فيها بهذا الشكل المودرن الرائع، فأنت بتلك الطريقة سوف تملك أكثر من أداة للتحكم بالضوء بدلاً من استخدام مصدر واحد فقط معتاد في وسط الغرفة .
من بعض المساحات الملائمة لمنزل عائلي التي يبنغي استغلالها لعمل جزء خاص أقل في الرسمية من غرفة المعيشة هي تلك المساحة حيث تعتبر تجهيزاتها أقل سواء في الخامة أو في مستوى الفرش، لاحظ المكتبة البسيطة التي يوجد فوقها التلفاز الصغير و الكنبة القريبة منه و الممر المثالي المتروك في الوسط لحرية الحركة مع عدم استغناء موفق عن الضوء عن طريق النافذة الطولية المجملة للمكان بشكل عام
و للخروج من عنصر الرسمية أكثر صممنا حماماً في الداخل مخصص لسكان المنزل و ليس للضيوف كما في الحمام الرئيسي الذي استعرضناه سابقاً ، حيث نلاحظ مساحة مخصصة للاستحمام و حوض وجه منفصل عن وحدة الحوض التي يوجد بها مساحة تخزينية هائلة و ملائمة للحفاظ على الحمام بعيداً عن الفوضى .