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7 نماذج ملهمة لتنسيق منزل مساحته 100 متر

Mohammed Awad Mohammed Awad
OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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منزل 100 متر مربع أصبح الكثيرين ، لانها مساحة معقولة و يمكن تصميم فيها غرفة واحدة تقريباً لكل الاغراض المطلوب تحقيقها و توفرها في منزل عائلي دافيء يضم مساحة مناسبة لجميع أفراد الأسرة ، و هذا مثل غرفة للنوم و غرفة للأطفال و غرفة معيشة و مدخل مناسب و حمام و مطبخ، كل ذلك يمكن توفره بأريحية معقولة في تلك المساحة، لذا سوف نقدم لك اليوم مع هوميفاي  طريقة جيدة لتصميم تلك المساحة الرائعة التي تساعدنا على بدء حياة دافئة و سعيدة ..

غرفة المعيشة و السفرة

Квартира- студия 72 м/кв, metrixdesign metrixdesign غرفة المعيشة
metrixdesign

metrixdesign
metrixdesign
metrixdesign

ليس هناك أجمل من البراح و المساحة لتنعم بها بتصميم كل ما يحلو لك من أثاث و إكسسوارات و ألوان، و لكن المساحة المتوسطة 100 متر تعتبر حد فاصل بين الضيق و الاتساع لذا ينبغي عليك أن تجمع في تصميمك من معاني البراح و التغلب على الضيق في ذات التصميم ، بمعنى بسيط للغاية ، نلاحظ استخدام اللون الأبيض في هذا النموذج للتغلب على أي شعور بالضيق مع توحيد لون و تصميم الأرضيات و الجدران للسبب ذاته، كما أن استخدام اللمبات الدائرية الكبيرة بأكثر من واحدة كان من سمات المساحات الكبيرة على العكس تماماً، و لكن التواجد في تلك المساحة الرائعة و هذا التباين الجميل  جعل من التصميم تحفة فنية .

المدخل

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

المدخل ما هو إلا مساحة هدنة و تهيئة لمن يدخل المنزل ليتذوق مقدمات اسلوب التصميم في منزلك، لذا حاول أن يكون المدخل ليس مطلاً مباشرة على الريسبشن و لكن اجعله بمساحة كافية و بتفاصيل تجذب الانتباه قبل الدخول لأي غرفة 

غرفة المعيشة المريحة و الدافئة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مدفأة في غرفة المعيشة التي يمكن أن تصمم في منزل مساحته 100 متر سيكون من الامور المؤثرة للغاية و المثيرة للاعجاب ، حيث معاني الدفيء و الكلاسيكية في المكونات و كذلك سهولة تجميع الغرفة بأكملها و اتجاه الجلسات بالقرب منها لتحتل مكانة الوسط في التصميم و رمانة الميزان فيه 

المطبخ الواسع

Progettazione e realizzazione cucina a Lido di Venezia, Riccardo Barthel Riccardo Barthel مطبخ
Riccardo Barthel

Riccardo Barthel
Riccardo Barthel
Riccardo Barthel

مطبخ كبير الحجم ليس حلم يصعب تحقيقه و لكن بتنسيق سليم يمكنك الوصول لذلك بسهولة، فكر في تنسيق المطبخ بخزانات ملتصقة بالحائط مع ترك المساحة الوسطى فارغة تماماً و لو كان هناك مساحة مناسبة يمكنك تصميم جزيرة في الوسط ايضاً و بها خزانات لتستوعب اكبر كمية ممكنة من الاغراض و تبعد مطبخك تماماً عن أي من مظاهر الفوضى .

غرفة نوم

home LM, Lemayr Thomas Lemayr Thomas غرفة نوم
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

غرفة نومك حاول ان تكون مشرقة على الدوام فلو استوعبت كل المطلوب منها من سرير و خزانة و تسريحة فما عليك إلا زيادة جمالها بتوفير الأضواء المناسبة و المنافذ الطبيعية لتجديد الهواء و الشعور دائماً بجو منعش فيها 

غرفة نوم للأطفال

Lavori, Home Lifting Home Lifting غرفة الاطفال
Home Lifting

Lavori

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

تلك المساحة تمكنك تماماً من تصميم غرفة للأطفال بمساحة متوسطة ، حاول أن تبدع في اختيار الخزانات و ليس دولاب تقليدي، انظر شكل علب التخزين و قابلية السرير للتخزين بأسفله كما يمكنك تصميم أدراج في سور السرير الخشبي الخارجي ليكون الاستغلال للمساحة على أكمل وجه و ترك أكبر مساحة للعب الأطفال .

حمام

Casa di Campagna, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica حمام
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

بنفس الفكرة لو استطعت أن تقوم بتخزيين كل احتياجات الحمام سيكون موقفك مثالياً ، حاول أن تستخدم الرفوف و الضوء القوي و اللون الأبيض لتتغلب على شعور الضيق، كما يمكنك توحيد لون الارضيات و الجدران للسبب ذاته و استخدام المرايات أيضاً بحجم كبير فوق الحوض .

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