7 نماذج ملهمة لتنسيق منزل مساحته 100 متر

منزل 100 متر مربع أصبح الكثيرين ، لانها مساحة معقولة و يمكن تصميم فيها غرفة واحدة تقريباً لكل الاغراض المطلوب تحقيقها و توفرها في منزل عائلي دافيء يضم مساحة مناسبة لجميع أفراد الأسرة ، و هذا مثل غرفة للنوم و غرفة للأطفال و غرفة معيشة و مدخل مناسب و حمام و مطبخ، كل ذلك يمكن توفره بأريحية معقولة في تلك المساحة، لذا سوف نقدم لك اليوم مع هوميفاي طريقة جيدة لتصميم تلك المساحة الرائعة التي تساعدنا على بدء حياة دافئة و سعيدة ..
ليس هناك أجمل من البراح و المساحة لتنعم بها بتصميم كل ما يحلو لك من أثاث و إكسسوارات و ألوان، و لكن المساحة المتوسطة 100 متر تعتبر حد فاصل بين الضيق و الاتساع لذا ينبغي عليك أن تجمع في تصميمك من معاني البراح و التغلب على الضيق في ذات التصميم ، بمعنى بسيط للغاية ، نلاحظ استخدام اللون الأبيض في هذا النموذج للتغلب على أي شعور بالضيق مع توحيد لون و تصميم الأرضيات و الجدران للسبب ذاته، كما أن استخدام اللمبات الدائرية الكبيرة بأكثر من واحدة كان من سمات المساحات الكبيرة على العكس تماماً، و لكن التواجد في تلك المساحة الرائعة و هذا التباين الجميل جعل من التصميم تحفة فنية .
المدخل ما هو إلا مساحة هدنة و تهيئة لمن يدخل المنزل ليتذوق مقدمات اسلوب التصميم في منزلك، لذا حاول أن يكون المدخل ليس مطلاً مباشرة على الريسبشن و لكن اجعله بمساحة كافية و بتفاصيل تجذب الانتباه قبل الدخول لأي غرفة
تصميم مدفأة في غرفة المعيشة التي يمكن أن تصمم في منزل مساحته 100 متر سيكون من الامور المؤثرة للغاية و المثيرة للاعجاب ، حيث معاني الدفيء و الكلاسيكية في المكونات و كذلك سهولة تجميع الغرفة بأكملها و اتجاه الجلسات بالقرب منها لتحتل مكانة الوسط في التصميم و رمانة الميزان فيه
مطبخ كبير الحجم ليس حلم يصعب تحقيقه و لكن بتنسيق سليم يمكنك الوصول لذلك بسهولة، فكر في تنسيق المطبخ بخزانات ملتصقة بالحائط مع ترك المساحة الوسطى فارغة تماماً و لو كان هناك مساحة مناسبة يمكنك تصميم جزيرة في الوسط ايضاً و بها خزانات لتستوعب اكبر كمية ممكنة من الاغراض و تبعد مطبخك تماماً عن أي من مظاهر الفوضى .
غرفة نومك حاول ان تكون مشرقة على الدوام فلو استوعبت كل المطلوب منها من سرير و خزانة و تسريحة فما عليك إلا زيادة جمالها بتوفير الأضواء المناسبة و المنافذ الطبيعية لتجديد الهواء و الشعور دائماً بجو منعش فيها
تلك المساحة تمكنك تماماً من تصميم غرفة للأطفال بمساحة متوسطة ، حاول أن تبدع في اختيار الخزانات و ليس دولاب تقليدي، انظر شكل علب التخزين و قابلية السرير للتخزين بأسفله كما يمكنك تصميم أدراج في سور السرير الخشبي الخارجي ليكون الاستغلال للمساحة على أكمل وجه و ترك أكبر مساحة للعب الأطفال .
بنفس الفكرة لو استطعت أن تقوم بتخزيين كل احتياجات الحمام سيكون موقفك مثالياً ، حاول أن تستخدم الرفوف و الضوء القوي و اللون الأبيض لتتغلب على شعور الضيق، كما يمكنك توحيد لون الارضيات و الجدران للسبب ذاته و استخدام المرايات أيضاً بحجم كبير فوق الحوض .