7 نماذج ملهمة لتنسيق منزل مساحته 100 متر

ليس هناك أجمل من البراح و المساحة لتنعم بها بتصميم كل ما يحلو لك من أثاث و إكسسوارات و ألوان، و لكن المساحة المتوسطة 100 متر تعتبر حد فاصل بين الضيق و الاتساع لذا ينبغي عليك أن تجمع في تصميمك من معاني البراح و التغلب على الضيق في ذات التصميم ، بمعنى بسيط للغاية ، نلاحظ استخدام اللون الأبيض في هذا النموذج للتغلب على أي شعور بالضيق مع توحيد لون و تصميم الأرضيات و الجدران للسبب ذاته، كما أن استخدام اللمبات الدائرية الكبيرة بأكثر من واحدة كان من سمات المساحات الكبيرة على العكس تماماً، و لكن التواجد في تلك المساحة الرائعة و هذا التباين الجميل جعل من التصميم تحفة فنية .