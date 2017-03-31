7 تصميمات مميزة لمطابخ رائعة

و أخيراً الطراز الكلاسيكي للمطابخ، فإذا كنت تفضل الشكل التقليدي، فإليك بعض االتفاصيل من أجل الحصول عليه. الدواليب بيضاء اللون أو تأخذ اللون الكريمي، تفاصيل بسيطة في أبوب الدواليب، مع رخامة داكنة لسطح العمل. الرخام هو أحد ثوابت المطابخ التقليدية، حيث أنه يعيش طويلاً، يتحمل الحرارة، قوي و مرن كما أنه سهل التنظيف و يأتي بالعديد من اللألوان والأشكال.

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