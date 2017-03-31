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7 تصميمات مميزة لمطابخ رائعة

آية منير آية منير
КРАСКИ ЖИЗНИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной مطبخ
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ستحتاج لدراسة كل ما يخص عالم ديكور المطابخ قبل أن تبدأ في تصميمه، لتنجح في استغلال المساحة المخصصة للمطبخ بشكل ذكي وأنيق، حيث هو من أكثر الفراغات التي تحتاج منك وقت وجهد لتخطيط جيد لتنجح في أن تساعد المستخدمين في تمضية أوقات سعيدة داخل المطبخ..

 ولذلك هوميفاي اليوم تقدم لك 7 تصميمات مميزة لمطابخ رائعة..

1. الطراز الحديث..

КРАСКИ ЖИЗНИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной مطبخ
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

عندما نتحدث عن المطبخ الحديث، تأتي في أذهاننا الخطوط الصريحة والألوان المحايدة واللمسات الجريئة والنعومة والتفاصيل الأقل، كما أمامنا في هذا النموذج نجد استخدام المصمم الرمادي كبطل أساسي لوحدات التخزين واختار الأسطح الناعمة دون تفاصيل، مع أرضيات وجدارن وأسقف بنفس اللون..

2. الطراز الاسيوي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز الطراز الأسيوي هي البساطة والخطوط الواضحة والأنيقة، وقد جاء هذا الطراز محمل بثقافات شرق آسيا حيث الصين واليابان والكوريا وتايلاند والهند، لتعبر عن الحضارات العريقة بسمة كلاسيكية هادئة ولمسة حداثة واضحة، طراز مناسب لجميع الأذواق، أكثر المواد استخداما هي الأخشاب وأكثر العناصر انتشارا هي النقوش..

3. الطراز الاسكندينافي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الطراز الاسكندينافي يجمع بين العملية والبساطة واستخدام اللون الابيض بكثرة وتطعيمه بألوان رائعة وجذابة، أفكار مبتكرة ومتميزة دائما تتألق بداخل هذا الطراز، فهو يتعامل مع كل عنصر على أنه قطعة ديكورية .. أحيانا يلجأ المصمم لإضافة روح الفن داخل التصميم واللوحات المميزة ووحدات الديكور الارئعة لترك تأثير شخصية المصمم داخل كل ركن في الفراغ..

4. الريف الأوروبي..

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

المطبخ الريفي يحمل الدفء في كل عناصر وتفاصيله، يستخدم الأخشاب كعنصر أساسي ولكن على حالتها الطبيعية والاحجار تأتي شريك رئيسي في أي تصميم، دائما ما ستجد الأسقف المبتكرة والأرفف المفتوحة والمزهريات والنباتات تزين الفراغ ككل..

5. الطراز الصناعي..

Quartiere Ostiense: una casa dal sapore Industriale , studioQ studioQ مطبخ
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

يأتي دائما المطبخ الصناعي ناجح في استغلال كل تفاصيله بالشكل الأمثل، حيث في هذا الطراز يقوم المصمم باستغلال كل المواسير ووحدات الإضاءة والأجهزة الكهربائية والخامات على حالتها وبشكل ذكي ومتميز..

6. الطراز الانتقائي..

Colour by Numbers homify مطبخ خشب Multicolored Sustainable kitchens,plywood kitchen,flat panel kitchens,kitchen island,Farrow and Ball,stainless steel,white range cooker,Nancy's Blushes,Arsenic,St Giles Blue,Babouche,oak flooring
homify

Colour by Numbers

homify
homify
homify

الطراز الانتقائي هو الخروج عن المألوف، لمسة من هنا وهناك يتكون التصميم ويتميز أيضا، بألوان مبهجة وحيوية وتصميمات مبتكرة ومتميز، كما هو امامنا في هذا التصميم حيث اختار أن يضيف وحدات تخزين دائرية بدلا من الوحدات التقليدية المعتادة وبالوان مميزة..

7. الطراز الكلاسيكي..

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

و أخيراً  الطراز الكلاسيكي للمطابخ، فإذا كنت تفضل الشكل التقليدي، فإليك بعض االتفاصيل من أجل الحصول عليه. الدواليب بيضاء اللون أو تأخذ اللون الكريمي، تفاصيل بسيطة في أبوب الدواليب، مع رخامة داكنة لسطح العمل. الرخام هو أحد ثوابت المطابخ التقليدية، حيث أنه يعيش طويلاً، يتحمل الحرارة، قوي و مرن كما أنه سهل التنظيف و يأتي بالعديد من اللألوان والأشكال.

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