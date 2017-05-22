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12 من آخر صيحات الموضة في عالم الديكور لهذا الموسم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Zimmerpflanze des Monats 2017, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية Multicolored
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معرفة أحدث الصيحات لا يعني أن تتبعها حرفياً، فيمكنك أن تأخذ منها ما يعجبك وتترك مالا يصلح لك وما يتناسب مع ظروفك وطراز بيتك. الهدف في الأساس هو إنعاش بيتك كل فترة لتجنب الملل وأن تتخلص من التصميمات القديمة وغير العصرية. بعض الناس تحب أن تكون مواكب لأحدث صيحات الموضة في الديكور، لذلك سيكون هذا المقال بمثاية الهام لهؤلاء الذين يبحثون عن أفكار جديدة وغير تقليدية لمنازلهم الجديدة أو التي تخضع للتجديدات.

1.​الألوان الباستيل الهادئة

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

انتشر من قبل استعمال الألوان الصاخبة والصريحة ولكن هذا العام فإن الألوان الهائة تكتسح الساحة فهي ألوان خفيفة ولا تسبب الإزدحام حول المنزل فإستخدام ألوان الباستيل يتطلب جرآة أقل بالتأكيد.

Tendenze arredo: il ritorno del velluto, Design for Love Design for Love غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Pink
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

2.الطراز الريفي العتيق

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid غرفة السفرة
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

يعتمد هذا الطراز على الدرجات الأرضية والأثاث ذو شكل قديم ومستهلك مع وجود شخصية في إختيار الأثاث.

3.النحاس

Copper Collection rigby & mac غرفة المعيشة
rigby &amp; mac

Copper Collection

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الإكسسوارات النحاسية تعود بقوة هذا الموسم فهي تعطي أناقة ودفئ للغرف، فيمكنك استخدامها حول المنزل أو كوحدة إضاءة أيضاً.

Wohn- und Designtrends 2016, Connox Connox سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
Connox

Connox
Connox
Connox

4.البساطة في الطابع المينمال

Sala , Amélia Barbieri Interior Design Amélia Barbieri Interior Design غرفة السفرة Wood effect
Amélia Barbieri Interior Design

Amélia Barbieri Interior Design
Amélia Barbieri Interior Design
Amélia Barbieri Interior Design

يعد هذا الطابع أسلوب حياة، فبكل بساطة يمكنك استخدام أقل التفاصيل الممكنة،بألوان بسيطة وبدون الكثير من التنوع ولا يوجد مجال أو شغل مساحات لما لا تحتاج.

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​5.أشكال هندسية

Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

الأشكال الهندسية لها سحر خاص في الحصول على غرف ذات مظهر منمق ومنظم. فإحرص على  استخدام أشكال هندسية في الأثاث، كنقشة الأقمشة، أو ورق الحائط أو على البلاطات السيراميكية.

6.​اللون الأصفر

homify غرفة المعيشة Yellow
homify

homify
homify
homify

ينعشنا اللون الأصفر هذا الموسم بدرجاته المختلفة والمشرقة. فيمكنك استخدامه على الحائط، في الأقمشة، المفروشات وفي الاكسسوارات أيضاً.

7.الملمس

PANELPIEDRA BRICK, PANELPIEDRA PANELPIEDRA غرفة نومأسرة نوم
PANELPIEDRA

PANELPIEDRA
PANELPIEDRA
PANELPIEDRA

عندما تضيف ملمس للديكور الداخلي لمنزلك فإنك تعطي لمسة مرحبة بضيوفك ودافئة وخاصة عند وجود تباين في الألوان والملمس. فإحرص على إضافة ملمس إلى غرفك للحصول على هذا التأثير المطلوب.

10.الطراز الصناعي

Apartamento en Poblenou: 100% industrial, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

تعد تفاصيل الطراز الصناعي أحد الصيحات الرائعة لهذا الموسم والتي تتمثل في استخدام خامات مكشوفة مثل الخشب والحديد أو الطوب، سواء كان في الإنشاءات، الأثاث أو في الاكسسوارات.

​8.طابع الشابي شيك

'Vintage' shabby chic white extending fir table by Sedit homify غرفة السفرةطاولات
homify

'Vintage' shabby chic white extending fir table by Sedit

homify
homify
homify

هذا الطابع يتم فيه الحافظ على مظهر الأثاث القديم والمستهلك بفعل عامل الزمن. يكون الديكور ذو طابع كلاسيكي أو أوروبي، ولكن على الأغلب يكون ذو ألوان فاتحة وبشكل عام يكون أبسط من الكلاسيكي. يمكنك تأثيث بيتك بالكامل على هذا الطراز أو استخدام قطعة أثاث أو اكسسوار واحدة فقط لتعشه.

9.نباتات حول المنزل

Zimmerpflanze des Monats 2017, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية Multicolored
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

ربما يكون استخدام النباتات ليس بالصيحة الجدبدة ولكن هذا العام يتم استخدام النباتات كاكسسوار للمنزل. هذه الصيحة لا تضيف لمنزلك جمال فقط ولكنها صحية أيضاً.

The London Basement Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The London Basement Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

11.قماش القطيقة في التنجيد

Tendenze arredo: il ritorno del velluto, Design for Love Design for Love غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Blue
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

يتناسب مع كل الطرازات من المودرن وحتى الكلاسيك. ففخامة القطيفة تضيف لمنزلك طابع خاص. يمكنك استخدامها في الأريكة، ظهر السرير أو لعمل كرسي ذو تصميم بسيط.

12.حوائط فنية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعد الحوائط الفنية هي طريقة تعبر عن شخصيتك كما تضيف جمال وأناقة لمنزلك. فلك حرية إختيار الصور التي تختار أن تعلقها وتستعرضها إذا كانت صور فوتوغرافية أو صور فنية أو حتى نقوش بسيطة ذات ألوان تنعش فراغ منزلك. فإحرص على عمل خطة لونية و على تخطيط وتنسيق الإطارات قبل تثبيتها للحصول عل أفضل النتائج.

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