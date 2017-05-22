12 من آخر صيحات الموضة في عالم الديكور لهذا الموسم

معرفة أحدث الصيحات لا يعني أن تتبعها حرفياً، فيمكنك أن تأخذ منها ما يعجبك وتترك مالا يصلح لك وما يتناسب مع ظروفك وطراز بيتك. الهدف في الأساس هو إنعاش بيتك كل فترة لتجنب الملل وأن تتخلص من التصميمات القديمة وغير العصرية. بعض الناس تحب أن تكون مواكب لأحدث صيحات الموضة في الديكور، لذلك سيكون هذا المقال بمثاية الهام لهؤلاء الذين يبحثون عن أفكار جديدة وغير تقليدية لمنازلهم الجديدة أو التي تخضع للتجديدات.
انتشر من قبل استعمال الألوان الصاخبة والصريحة ولكن هذا العام فإن الألوان الهائة تكتسح الساحة فهي ألوان خفيفة ولا تسبب الإزدحام حول المنزل فإستخدام ألوان الباستيل يتطلب جرآة أقل بالتأكيد.
يعتمد هذا الطراز على الدرجات الأرضية والأثاث ذو شكل قديم ومستهلك مع وجود شخصية في إختيار الأثاث.
الإكسسوارات النحاسية تعود بقوة هذا الموسم فهي تعطي أناقة ودفئ للغرف، فيمكنك استخدامها حول المنزل أو كوحدة إضاءة أيضاً.
يعد هذا الطابع أسلوب حياة، فبكل بساطة يمكنك استخدام أقل التفاصيل الممكنة،بألوان بسيطة وبدون الكثير من التنوع ولا يوجد مجال أو شغل مساحات لما لا تحتاج.
الأشكال الهندسية لها سحر خاص في الحصول على غرف ذات مظهر منمق ومنظم. فإحرص على استخدام أشكال هندسية في الأثاث، كنقشة الأقمشة، أو ورق الحائط أو على البلاطات السيراميكية.
ينعشنا اللون الأصفر هذا الموسم بدرجاته المختلفة والمشرقة. فيمكنك استخدامه على الحائط، في الأقمشة، المفروشات وفي الاكسسوارات أيضاً.
عندما تضيف ملمس للديكور الداخلي لمنزلك فإنك تعطي لمسة مرحبة بضيوفك ودافئة وخاصة عند وجود تباين في الألوان والملمس. فإحرص على إضافة ملمس إلى غرفك للحصول على هذا التأثير المطلوب.
تعد تفاصيل الطراز الصناعي أحد الصيحات الرائعة لهذا الموسم والتي تتمثل في استخدام خامات مكشوفة مثل الخشب والحديد أو الطوب، سواء كان في الإنشاءات، الأثاث أو في الاكسسوارات.
هذا الطابع يتم فيه الحافظ على مظهر الأثاث القديم والمستهلك بفعل عامل الزمن. يكون الديكور ذو طابع كلاسيكي أو أوروبي، ولكن على الأغلب يكون ذو ألوان فاتحة وبشكل عام يكون أبسط من الكلاسيكي. يمكنك تأثيث بيتك بالكامل على هذا الطراز أو استخدام قطعة أثاث أو اكسسوار واحدة فقط لتعشه.
ربما يكون استخدام النباتات ليس بالصيحة الجدبدة ولكن هذا العام يتم استخدام النباتات كاكسسوار للمنزل. هذه الصيحة لا تضيف لمنزلك جمال فقط ولكنها صحية أيضاً.
يتناسب مع كل الطرازات من المودرن وحتى الكلاسيك. ففخامة القطيفة تضيف لمنزلك طابع خاص. يمكنك استخدامها في الأريكة، ظهر السرير أو لعمل كرسي ذو تصميم بسيط.
تعد الحوائط الفنية هي طريقة تعبر عن شخصيتك كما تضيف جمال وأناقة لمنزلك. فلك حرية إختيار الصور التي تختار أن تعلقها وتستعرضها إذا كانت صور فوتوغرافية أو صور فنية أو حتى نقوش بسيطة ذات ألوان تنعش فراغ منزلك. فإحرص على عمل خطة لونية و على تخطيط وتنسيق الإطارات قبل تثبيتها للحصول عل أفضل النتائج.