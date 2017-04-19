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10 أفكار رائعة لمدخل يليق بمنزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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أحيانًا ننسى الجانب الوظيفي من المداخل والممرات في منازلنا، ونركز فقط على الجانب الشكل الذي يمكن أيضًا تجاهله وسط زحام خياراتنا المتعلقة بديكورات المنزل. هذا الخطأ لا يؤثر فقط على الشكل النهائي للتصميم الكلي للمنزل، بل إنه يؤثر على الانطباع الأولي لزائريك، بما أنه أول جزء يرونه في منزلك!

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 تصميمات، لمداخل تتمتع ليس فقط بجمال التصميم، ولكن أيضًا بالطابع الترحيبي، والوظيفية في استغلال تلك المساحة الصغيرة والهامة من المنزل. نحن نثق أنك سترغب في الاقتداء بأحدها بعد الاطلاع عليها، شاهدهم جميعًا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!

1. تكوين موحد

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

عند تزيين مدخل المنزل، لا تنسى الجزء الخلفي للباب الأمامي، ويمكنك اختيار باب مع تصميم أنيق من الوجهين، حتى لا تضطر إلى اختيار المزيد من الديكورات في الحائط. أما المنطقة أمامه،فيمكنك وضع قطعة أثاث وظيفية، بشرط أن تشكل تناغمًا مع تصميم الباب، من حيث النمط والألوان، لإنشاء تكوين موحد والحصول على نتيجة مثالية.

2. التوازن اللوني

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

من الأخطاء التي نقع فيها عند اختيار ديكورات المدخل، خاصة عندما يكون مفتوحًا على غرفة المعيشة، أو منطقة الاستقبال، هي خلط الألوان والأنماط بطريقة عشوائية، دون مراعاة تناغم أجزاء المنزل والتوازن اللوني. أبسط فكرة، هي أن تلجأ إلى نمط موحد لديكورات المنزل، كما في ذلك التصميم، حيث التوازن المثالي الاستعماري، في كل من اللون وقطع الاثاث، وحتى قطعة السجاد، مع رسوماتها واللمسة اللونية التي تُضفي بعض الحيوية على المكان.

3. التصميم الاستراتيجي

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit الممر والمدخل
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

المدخل جزء لا يتجزأ من المنزل، وعليك استغلاله بالشكل الأمثل، خاصة وإن توفرت لديك مساحة ليست بصغيرة، حينها يمكنك وضع قطع الأثاث الوظيفية، مثل الخزائن، ومرآة لإلقاء نظرة أخيرة قبل الخروج من المنزل، وربما مقعد بسيط لارتداء الحذاء وخلعه بأريحية، أو ربما منضدة لوضع المفاتيح والمحفظة والبريد.

4. الحجم المناسب لاستيعاب الزوار

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تصميم هذا المدخل الجميل مثالي لإظهار أنه يجب الانتباه إلى أبعاد تلك المساحة، فقد لا تكون قادرًا على تكبيرها، ولكن حتى إن كان لديك مدخل صغير، يمكنك دائمًا اللجوء إلى اللون الأبيض كخيار مثالي للطلاء والديكور، وحتى قطع الأثاث، الأمر الذي سيمنح زائريك شعورًا ترحبيًا مُشرقًا، مع شعور وهمي بالاتساع.

5. القليل دائمًا يمنحك الكثير

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

نحن ندعوك للتوقف قليلًا عن التفكير في تزيين كل شيء، وأن تفكر في الشعور الذي تريد نقله لأصدقائك! الهدوء، والاسترخاء، وبدون شك الراحة، والآن فكر في اللمسات التي من شانها تحقق ذلك الشعور، ثم تخلي عن كل ما هو إضافي، لتحصل على مساحة تتمتع بالوظيفية والجمال في آن واحد.

6. الإضاءة لترحيب ساحر

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

إضافة إلى التأثيرات البصرية التي تصنعها الإضاءة، وما تُضفيه من شعور بالدفء والترحيب، فإن أبسط مزاياها، هو أن كل تلك اللمسات الديكورية التي منحتها لمدخل منزلك، ستبدو أكثر وضوحًا وبروزًا بفضل الإضاءات الموزعة جيدًا، ناهيك عن قدرتها على جذب الأنظار خاصة عندما تختار وحدة إضاءة مميزة وأنيقة لتُصبح هي محور تصميم المدخل.

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7. السلم فرصة ذهبية

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

إذا كان منزلك من طابقين، ويحتل الدرج مدخل المنزل، فأنت تتمتع بفرصة ذهبية لابهار زائريك منذ اللحظة الأولى، مع تصميم مختلف وعصري للدرج، وبالطبع لا تنس استغلال المساحة اسفله، مع بعض اللمسات اللونية، ليصبح لديك مدخل رائع لا يقبل المنافسة.

8. التخطيط الجيد

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

تخطيط مدخل منزلك جيدًا، لا يمنحك تصميم داخلي مثالي فقط، بل إنه أيضًا يمنحك الراحة في منزلك، وسهولة المرور إلى داخله، فقط تخيل عودتك مرهقًا من العمل ورؤية مساحة مزدحمة مع الكثير من التفاصيل بمجرد فتح باب المنزل! لذا عليك بمراعاة ترتيب الأثاث واختيار القليل من العناصر الديكورية، بما يتيح مساحة مُريحة بصريًا.

9. الاستمتاع بإطلالة المنزل

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

عليك تخطيط مدخل المنزل، بما يمكنك من رؤية المناطق الداخلية، وبالتالي تحفيز الزوار للتعرف على تفاصيل المنزل، واحرص على جعل المدخل نبذة مختصرة عن المنزل بأكمله، ليتحدث عن نمط التصميم والألوان والأجواء، بل ويعلن عن تفضيلاتك الشخصية وهواياتك أيضًا.

10. مماثلة للواجهة

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

فكرة أخرى لتصميم مدخل منزلك، هي اتباع تصميم واجهة المنزل، وبالتالي عليك استثمار بعض الوقت والمجهود لإنشاء واجهة مبهرة، وبعد ذلك سيكون عليك فقط اتباع نمط تصميمها ونغماتها اللونية، لإدهاش زائريك.

لمزيد من الأفكار المميزة لتصميم مدخل المنزل، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لمدخل منزل أنيق وجميل

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