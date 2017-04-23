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5 أفكار لزيادة مساحة حمامك بالرفوف المبتكرة!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
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 قد نشعر أحياناً أن تنظيم وترتيب الحمامات الصغيرة أشبه بالمهمة المستحيلة، ولكن بإضافة بعض الرفوف بطريقة ذكية ومحسوبة نحصل على المزيد من المساحة التى تساعدنا في مهمة التنظيم، لذا قمنا اليوم بتجميع عدد من الأفكار الجديدة لاستخدام الرفوف بطريقة مثالية لحل مشكلة المساحة في الحمامات الضيقة.

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أن الحمامات لا تحتاج المساحة في كثير من الأحوال، نود أن نوضح أن الحمامات تحتاج إلى مساحة أكبر مما نظن حتى تظل نظيفة ومرتبة، وحتى لا نضطر لتخزين أغراض الحمام في مكان آخر خارجه، لذا نحن هنا لنمنع هذه المشكلة بالاعتماد على بعض أفكار هوميفاي الرائعة.

1- رفوف سهلة التركيب

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

تُعد فكرة تركيب الرفوف في الحمام أسهل مما قد يخطر ببالك، فعلى سبيل المثال لتحصل على رفوف تشبة التى في الصورة، يمكنك الاستعانة بألواح طويلة حسب المساحة الفارغة لتقوم بتثبيتها على الجانبين، ثم تحضرعلى ألواح أخرى صغيرة لتشكل لرفوف،وتقوم بطلاء الألواح الصيرة والكبيرة بالللون الذي تفضله، ومن ثم تقوم بتثبيت الألواح في أحد أركان الحمام وبداخلها الرفوف الصغيرة تثبيتاً محكما لتضع عليها أغراض الحمام المختلفة مع بعض الزينة والنباتات الخضراء لمظهر جمالي أخاذ.

2- أسفل الحوض مكان مثالي

Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

إذا كان الحمام ضيق للغاية لا يفضل شغل الحوائط بالرفوف الكثيرة، ولكن يكفى استخدام رف واحد يتم وضعه في المكان الصحيح لتحقيق أقصى استفادة منه، ومن أفضل الأماكن التى يمكننا وضع هذا الرف فيها هو المكان بجانب الحوض أو المكان أسفل الحوض ليكون قريب من الأيدي وسهل الاستخدام. 

3- ألواح وخلفية خشبية طبيعية

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA حمام
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

تثبيت خلفية من الخشب الطبيعي بلونه الساحر مع ألواح من نفس الخامة يعد فكرة ثنائية تجمع العملية والجمال، كما أنها سهلة التنفيذ لتوفر خامتها التى تحتاج لميزانية بسيطة. وفي النهاية نحصل على نتيجة فائقة الروعة كما يظهر في هذا الحمام من تصميم A MARCENARIA

4- رفوف متناغمة مع أثاث الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت زيادة مسحة حمامك باستخدام الرفوف، فمن المحبذ الاستانة برفوف متشابهة مع أثاث الحمام أو تتناغم معه. فعلى سبيل المثال  إذا كان حمامك يحتوى على خزانات خشبية أسفل الحوض يمكنك الاستعانة برفوف خشبية بنفس اللون، أما إذا كانت المعادن اللامعة هي المسيطرة على الأثاث يمكنك الإستعانة برفوف معدنية أو رفوف زجاجية بحواف معدنية تنسجم معها.

5- استغلال المساحة خلف الباب

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

نستعرض الآن فكرة أخرى ذكية لعدم إهدار المساحة، وهي فكرة استغلال المساحة خلف الباب باستخدام دولاب صغير مفتوح داخل تجويف الحائط ويحتوى على عدد من الرفوف التى تكفى لتنظيم محتويات الحمام.

للمزيد من الأفكار حول ترتيب الحمام تفضلوا بقراءة 11 فكرة مبتكرة لترتيب أغراض الحمام.

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هل تفكر في استخدام الرفوف في الحمام؟ ما الفكرة التى تود تنفيذها؟

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