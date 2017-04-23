5 أفكار لزيادة مساحة حمامك بالرفوف المبتكرة!

قد نشعر أحياناً أن تنظيم وترتيب الحمامات الصغيرة أشبه بالمهمة المستحيلة، ولكن بإضافة بعض الرفوف بطريقة ذكية ومحسوبة نحصل على المزيد من المساحة التى تساعدنا في مهمة التنظيم، لذا قمنا اليوم بتجميع عدد من الأفكار الجديدة لاستخدام الرفوف بطريقة مثالية لحل مشكلة المساحة في الحمامات الضيقة.

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أن الحمامات لا تحتاج المساحة في كثير من الأحوال، نود أن نوضح أن الحمامات تحتاج إلى مساحة أكبر مما نظن حتى تظل نظيفة ومرتبة، وحتى لا نضطر لتخزين أغراض الحمام في مكان آخر خارجه، لذا نحن هنا لنمنع هذه المشكلة بالاعتماد على بعض أفكار هوميفاي الرائعة.