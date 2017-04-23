5 أفكار لزيادة مساحة حمامك بالرفوف المبتكرة!

قد نشعر أحياناً أن تنظيم وترتيب الحمامات الصغيرة أشبه بالمهمة المستحيلة، ولكن بإضافة بعض الرفوف بطريقة ذكية ومحسوبة نحصل على المزيد من المساحة التى تساعدنا في مهمة التنظيم، لذا قمنا اليوم بتجميع عدد من الأفكار الجديدة لاستخدام الرفوف بطريقة مثالية لحل مشكلة المساحة في الحمامات الضيقة.
وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أن الحمامات لا تحتاج المساحة في كثير من الأحوال، نود أن نوضح أن الحمامات تحتاج إلى مساحة أكبر مما نظن حتى تظل نظيفة ومرتبة، وحتى لا نضطر لتخزين أغراض الحمام في مكان آخر خارجه، لذا نحن هنا لنمنع هذه المشكلة بالاعتماد على بعض أفكار هوميفاي الرائعة.
تُعد فكرة تركيب الرفوف في الحمام أسهل مما قد يخطر ببالك، فعلى سبيل المثال لتحصل على رفوف تشبة التى في الصورة، يمكنك الاستعانة بألواح طويلة حسب المساحة الفارغة لتقوم بتثبيتها على الجانبين، ثم تحضرعلى ألواح أخرى صغيرة لتشكل لرفوف،وتقوم بطلاء الألواح الصيرة والكبيرة بالللون الذي تفضله، ومن ثم تقوم بتثبيت الألواح في أحد أركان الحمام وبداخلها الرفوف الصغيرة تثبيتاً محكما لتضع عليها أغراض الحمام المختلفة مع بعض الزينة والنباتات الخضراء لمظهر جمالي أخاذ.
إذا كان الحمام ضيق للغاية لا يفضل شغل الحوائط بالرفوف الكثيرة، ولكن يكفى استخدام رف واحد يتم وضعه في المكان الصحيح لتحقيق أقصى استفادة منه، ومن أفضل الأماكن التى يمكننا وضع هذا الرف فيها هو المكان بجانب الحوض أو المكان أسفل الحوض ليكون قريب من الأيدي وسهل الاستخدام.
تثبيت خلفية من الخشب الطبيعي بلونه الساحر مع ألواح من نفس الخامة يعد فكرة ثنائية تجمع العملية والجمال، كما أنها سهلة التنفيذ لتوفر خامتها التى تحتاج لميزانية بسيطة. وفي النهاية نحصل على نتيجة فائقة الروعة كما يظهر في هذا الحمام من تصميم A MARCENARIA
إذا أردت زيادة مسحة حمامك باستخدام الرفوف، فمن المحبذ الاستانة برفوف متشابهة مع أثاث الحمام أو تتناغم معه. فعلى سبيل المثال إذا كان حمامك يحتوى على خزانات خشبية أسفل الحوض يمكنك الاستعانة برفوف خشبية بنفس اللون، أما إذا كانت المعادن اللامعة هي المسيطرة على الأثاث يمكنك الإستعانة برفوف معدنية أو رفوف زجاجية بحواف معدنية تنسجم معها.
نستعرض الآن فكرة أخرى ذكية لعدم إهدار المساحة، وهي فكرة استغلال المساحة خلف الباب باستخدام دولاب صغير مفتوح داخل تجويف الحائط ويحتوى على عدد من الرفوف التى تكفى لتنظيم محتويات الحمام.
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