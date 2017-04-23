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15 مطبخ مثالي لجمع شمل العائلة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Grosvenor | Walnut And Marble Elegance, Davonport Davonport مطبخ خشب Brown
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بدون شك يُعد المطبخ قلب المنزل وروحه، فأغلب الدراسات تشير إلى كونه أكثر غرف المنزل التى لا يمكن الإستغناء عنها كما أن الأسرة تقضي فيه معظم أوقاتها على مدار اليوم.

وسواء كنت ممن يعشقون الطبخ واتباع الوصفات الشهيرة أو ممن يحبون تنظيم التجمعات العائلية المرحة فأنت تحتاج إلى مطبخ مثالي لتحضير الطعام واستقبال الضيوف لتناول أشهى الأكلات. لذا أحضرنا لكم  اليوم مجموعة من المطابخ الكبيرة التى تتسع للكثير وتناسب الأذواق المختلفة، فمنها العصري ذو التفاصيل المعدنية الجريئة، ومنها التقليدي الدافيء بفضل خامته الخشبية. أياً كان ذوقك في المطابخ ستجد هنا ما يناسبك لتستطيع تحويل مطبخ إلى مساحة مرحة لجمع شمل العائلة.

1. الخشب الرائع مسيطر تماماً مع جزيرة كبيرة في المركز

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport مطبخ خشب Brown
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

2. مطبخ حداثي بحُلة بيضاء

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة السفرة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

اللون الأبيض لأثاث المطبخ المغلق والمليء بأماكن التخزين أعطى لمسة حداثية تتسم بالبساطة للمكان، كما نجد تصميم مبتكر لجزيرة لمطبخ التى جاءت على هيئة بار أنيق متصل بسفرة صغيرة مزودة بمجموعة كراسي مريحة تسمح لك بمتابعة الحديث مع العائلة أثناء إعداد الطعام، كما يمكن وضع أطباق الطعام التى تم تجهيزها عليها لحين تحضير بقية الأصناف قبل نقلها إلى السفرة الرئيسية.

3. وظيفة مزدوجة

Cocina Contemporánea, MRamos MRamos
MRamos

MRamos
MRamos
MRamos

يمكن لجزيرة المطبخ أن تكون متعددة الوظائف، وذلك عندما تكون كبيرة المساحة بحيث يمكننا تقسيمها إلى جزء لتحضير الوجبات وآخر لتناولها، وكما نرى في هذا المطبخ الذي يمتلك جزيرة رائعة تضم موقد لتحضير الوجبات مع بار مناسب لتناول الوجبات السريعة أو وجبة الإفطار لأسرة صغيرة من فردين، وفوقه مصابيح رائعة تسمح بقراءة الصحف في الصباح بسهولة.

4. يطل على الحديقة

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

فكرة فتح المطبخ على الحديقة فكرة رائعة تستح التنفيذ، فبالإضافة إلى المنظر الرائع الذي تضيفة، هي تضيف أيضاً اتساع للمكان وتساعد في التهوية الجيدة. وفي هذا المطبخ الذي نراه في الصورة نجد أثاث مينيمالي رائع ومنظم مع طاولة طعام طويلة من الخشب الطبيعي المزين بالورود ليلائم التجمعات العائلية في حضن الطبيعة. كما أن وجود المطبخ بجانب الحديقة يساعد في إقامة الحفلات بسهولة في الحديقة ويسهل عليك تقديم واجبات الضيافة بفضل وجود المطبخ بالقرب من الخارج.

5. البلاط الهيدروليكي ذو الزخارف المميزة

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

يعود البلاط الهيدروليكي ليأسرنا من جديد بعد غياب طويل، ونستعرض معاً مطبخ من تصميم Cervera Sánchez Arquitectos، ويتألق المطبخ بالبلاط الهيدروليكي ذو الزخارف المميزة والملونة، فنجده يزين خلفية المطبخ وجزيرة المطبخ أيضاً.استعن بهذا البلاط المدهش الآن لإضافة الحيوية لمطبخك وضمان أوقات عائلية مبهجة.

6. منطقة منفصلة للإفطار

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz مطبخ
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

إذا كان مطبخك كبير المساحة يمكنك تخصيص منطقة مناسبة لتناول الإفطار مع أسرتك، وهو ما يسمح لك بامتلاك منطقة اجتماعية لتناول الوجبات مع العائلة في أيام الأجازات.

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7. تصميم مريح

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

المطبخ مكان مثالي للأحاديث العائلية الطويلة والمرحة ، فما أجمل سرد القصص والحكايات أثناء تناول الطعام أو تحضيره. لذا فمن المفضل أن يحتوى مطبخ العائلة على أماكن كثيرة مناسبة لتحضير الطعام مع ألوان دافئة وتلفاز لمشاهدة البرامج المفضلة مع الأسرة.

8. مع سبورة حائط

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

تحويل أحد حوائط المطبخ إلى سبورة حائط من الديكورات الجريئة والشبابية التى تناسب الأسرة الغير تقليدية. كما تسمح هذه الفكرة بترك العنان لك للتعبير عن أفكارك، كما يمكن الاستعانه بها في المنازل التى تحتوى على أطفال مبدعة تحب الرسم على الحائط والتعبير عن نفسها بصورة مناسبة بدون أن تتلف الحائط. 

9. نمط الريترو

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

اللون الأسود الساحر للأثاث مع لمسة المعدن العصري تعطي المطبخ مظهر رائع خاصة مع إضاءة صفراء لافته على نمط الريترو الذي سينال عجاب ضيوفك، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الفكرة لا تصلح إلا للمطابخ الكبيرة وذلك لأن الألوان الداكنة تقلل مساحة الغرف.

10. مطبخ بأسلوب ريفي عتيق

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

11. مطبخ عملي مع المعدن اللامع

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

12. نمط صناعي

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

النمط الصناعي سفير الجرأة والأناقة في عالم الديكور،ويمكنك الحصول عليه من خلال اعتماد أسلوب الفراغ المفتوح مع سقف عالي مع مصابيح معدنية باللون الأسود. وفي هذا المطبخ نجد لمسات رائعة للخشب والرخام على المكان، وأيضاً نجد الاستعانة بالمرايا لتطية وحدات التخزين في المطبخ مما ساعد في اتساع المكان.

13. فخامة الكلاسيك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

انتشرت مؤخراً التصاميم الحداثية الخالية من التفاصيل، ولكن إن كنت من محبي الفخامة نقدم لك مطبخ كلاسيكي يأسر الحواس، فنرى التفاصيل المدهشة والجمع بين اللونين الأبيض والأسود مع خامات فاخرة، وإضاءة سقف مبهرة تشعرنا بالترف والراحة.

14. درجات الرمادي

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores مطبخ
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

يمكنك اختيار لونك المفضل وتستعين بدرجاته المختلفة في تصميم مطبخك، ونرى في هذا المطبخ اختيار المصمم للون الرمادي الحيادي والاستعانة بدرجاته المختلفة في أثاث المطبخ ولكنه لم ينس كسر اللون بواسطة لمسات الخشب المميزة.

15. الكثير من أماكن التخزين

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México غرفة السفرة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

لا تعتمد على مساحة المطبخ الكبيرة وتهمل توفير أماكن تخزين متعددة ومبتكرة، حتى لا يأتي اليوم وتنشغل جميع أماكن التخزين ويتحول المطبخ إلى الفوضى التى تمنع تجمع العائلة بطريقة سلسة وأنيقة. وفي هذا المطبخ نجد حسن استغلال المساحة حيث أن جزيرة المطبخ تحتوى على أماكن تخزين متعددة وحتى المكان أعلى الثلاجة يحتوى على تجويف كبير لعمل رف عملي لتنظيم أغراض المطبخ.

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