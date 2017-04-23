15 مطبخ مثالي لجمع شمل العائلة

بدون شك يُعد المطبخ قلب المنزل وروحه، فأغلب الدراسات تشير إلى كونه أكثر غرف المنزل التى لا يمكن الإستغناء عنها كما أن الأسرة تقضي فيه معظم أوقاتها على مدار اليوم.
وسواء كنت ممن يعشقون الطبخ واتباع الوصفات الشهيرة أو ممن يحبون تنظيم التجمعات العائلية المرحة فأنت تحتاج إلى مطبخ مثالي لتحضير الطعام واستقبال الضيوف لتناول أشهى الأكلات. لذا أحضرنا لكم اليوم مجموعة من المطابخ الكبيرة التى تتسع للكثير وتناسب الأذواق المختلفة، فمنها العصري ذو التفاصيل المعدنية الجريئة، ومنها التقليدي الدافيء بفضل خامته الخشبية. أياً كان ذوقك في المطابخ ستجد هنا ما يناسبك لتستطيع تحويل مطبخ إلى مساحة مرحة لجمع شمل العائلة.
اللون الأبيض لأثاث المطبخ المغلق والمليء بأماكن التخزين أعطى لمسة حداثية تتسم بالبساطة للمكان، كما نجد تصميم مبتكر لجزيرة لمطبخ التى جاءت على هيئة بار أنيق متصل بسفرة صغيرة مزودة بمجموعة كراسي مريحة تسمح لك بمتابعة الحديث مع العائلة أثناء إعداد الطعام، كما يمكن وضع أطباق الطعام التى تم تجهيزها عليها لحين تحضير بقية الأصناف قبل نقلها إلى السفرة الرئيسية.
يمكن لجزيرة المطبخ أن تكون متعددة الوظائف، وذلك عندما تكون كبيرة المساحة بحيث يمكننا تقسيمها إلى جزء لتحضير الوجبات وآخر لتناولها، وكما نرى في هذا المطبخ الذي يمتلك جزيرة رائعة تضم موقد لتحضير الوجبات مع بار مناسب لتناول الوجبات السريعة أو وجبة الإفطار لأسرة صغيرة من فردين، وفوقه مصابيح رائعة تسمح بقراءة الصحف في الصباح بسهولة.
فكرة فتح المطبخ على الحديقة فكرة رائعة تستح التنفيذ، فبالإضافة إلى المنظر الرائع الذي تضيفة، هي تضيف أيضاً اتساع للمكان وتساعد في التهوية الجيدة. وفي هذا المطبخ الذي نراه في الصورة نجد أثاث مينيمالي رائع ومنظم مع طاولة طعام طويلة من الخشب الطبيعي المزين بالورود ليلائم التجمعات العائلية في حضن الطبيعة. كما أن وجود المطبخ بجانب الحديقة يساعد في إقامة الحفلات بسهولة في الحديقة ويسهل عليك تقديم واجبات الضيافة بفضل وجود المطبخ بالقرب من الخارج.
يعود البلاط الهيدروليكي ليأسرنا من جديد بعد غياب طويل، ونستعرض معاً مطبخ من تصميم Cervera Sánchez Arquitectos، ويتألق المطبخ بالبلاط الهيدروليكي ذو الزخارف المميزة والملونة، فنجده يزين خلفية المطبخ وجزيرة المطبخ أيضاً.استعن بهذا البلاط المدهش الآن لإضافة الحيوية لمطبخك وضمان أوقات عائلية مبهجة.
إذا كان مطبخك كبير المساحة يمكنك تخصيص منطقة مناسبة لتناول الإفطار مع أسرتك، وهو ما يسمح لك بامتلاك منطقة اجتماعية لتناول الوجبات مع العائلة في أيام الأجازات.
المطبخ مكان مثالي للأحاديث العائلية الطويلة والمرحة ، فما أجمل سرد القصص والحكايات أثناء تناول الطعام أو تحضيره. لذا فمن المفضل أن يحتوى مطبخ العائلة على أماكن كثيرة مناسبة لتحضير الطعام مع ألوان دافئة وتلفاز لمشاهدة البرامج المفضلة مع الأسرة.
تحويل أحد حوائط المطبخ إلى سبورة حائط من الديكورات الجريئة والشبابية التى تناسب الأسرة الغير تقليدية. كما تسمح هذه الفكرة بترك العنان لك للتعبير عن أفكارك، كما يمكن الاستعانه بها في المنازل التى تحتوى على أطفال مبدعة تحب الرسم على الحائط والتعبير عن نفسها بصورة مناسبة بدون أن تتلف الحائط.
اللون الأسود الساحر للأثاث مع لمسة المعدن العصري تعطي المطبخ مظهر رائع خاصة مع إضاءة صفراء لافته على نمط الريترو الذي سينال عجاب ضيوفك، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الفكرة لا تصلح إلا للمطابخ الكبيرة وذلك لأن الألوان الداكنة تقلل مساحة الغرف.
النمط الصناعي سفير الجرأة والأناقة في عالم الديكور،ويمكنك الحصول عليه من خلال اعتماد أسلوب الفراغ المفتوح مع سقف عالي مع مصابيح معدنية باللون الأسود. وفي هذا المطبخ نجد لمسات رائعة للخشب والرخام على المكان، وأيضاً نجد الاستعانة بالمرايا لتطية وحدات التخزين في المطبخ مما ساعد في اتساع المكان.
انتشرت مؤخراً التصاميم الحداثية الخالية من التفاصيل، ولكن إن كنت من محبي الفخامة نقدم لك مطبخ كلاسيكي يأسر الحواس، فنرى التفاصيل المدهشة والجمع بين اللونين الأبيض والأسود مع خامات فاخرة، وإضاءة سقف مبهرة تشعرنا بالترف والراحة.
يمكنك اختيار لونك المفضل وتستعين بدرجاته المختلفة في تصميم مطبخك، ونرى في هذا المطبخ اختيار المصمم للون الرمادي الحيادي والاستعانة بدرجاته المختلفة في أثاث المطبخ ولكنه لم ينس كسر اللون بواسطة لمسات الخشب المميزة.
لا تعتمد على مساحة المطبخ الكبيرة وتهمل توفير أماكن تخزين متعددة ومبتكرة، حتى لا يأتي اليوم وتنشغل جميع أماكن التخزين ويتحول المطبخ إلى الفوضى التى تمنع تجمع العائلة بطريقة سلسة وأنيقة. وفي هذا المطبخ نجد حسن استغلال المساحة حيث أن جزيرة المطبخ تحتوى على أماكن تخزين متعددة وحتى المكان أعلى الثلاجة يحتوى على تجويف كبير لعمل رف عملي لتنظيم أغراض المطبخ.
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