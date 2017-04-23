6 أفكار لتجديد الحمام لم تخطر ببالك من قبل!

شهد عالم الحمامات الكثير من الإهتمام في الآونة الأخيرة، فبعدما كان مجرد مكان لغسيل الوجة وتفريش الأسنان، أصبح مكان للاسترخاء والرفاهية والعناية بالجسم. لذا فمتطلبات الحمام الحالية قد تغيرت كثيراً عن الماضي وأصبحت أكثر تعقيداً من قبل. ومن هنا انطلقت حاجتنا إلى البحث عن الأفكار الذكية لديكورات الحمام بشكل يناسب احتياجاتنا الجديدة. واليوم تقدم لنا هوميفاي مجموعة من الأفكار التى لم تخطر على بالك لتجديد الحمام.
كابينة الاستحمام حل مثالي للحمامات الصغيرة لأنها تساعد في حسن استغلال المساحة، كما تحافظ على نظافتها وتساعد في تجنب الفوضى. وكما نرى في المثال بالصورة يمكن الحصول عليها بطرق مبتكرة تزين مظهر الحمام وتزيدة جمالاً، حيث تم استخدامها من الزجاج الشفاف مع خلفية من البلاط المزخرف اللافت.
إذا كنت ممن يفضلون الأسلوب التبسيطي الرائع في الحمام، فقاطوع الدُش أو فاصل الدش بدون زخارف وبلون واحد سيجعل الحمام أفضل وأكثر نظام. وبالتالي نحصل على مكان ضافي في الحمام يمكن تثبيت فيه رف لترتيب أغراض الإستحمام بطريقة خفية لا تظهر من وراء الفاصل كما تسهل من الحصول عليها.
مهما كانت مساحة حمامك ستشعر دائماً أنها أقل مما تحتاج، وهذا لأن الحمام مثل المطبخ، يحتاج دائماً إلى مساحة أكبر مهما كانت مساحته. لذا علينا الاستعانة دائماً بالأفكار التى لا تهدر الفراغ، وفكرة البانيو المدمج باستخدام نفس سيراميك حوائط الحمام، من الأفكار الرائعة التى تساعد في تناغم البانيو في المكان ويجعلك بالكاد تشعر به، كما سيجعل الحمام يبدو أكبر.
التخزين أسفل منطقة الحوض أو حولها من الأفكار الذهبية التى تستخدم لزيادة مساحة الحمام وتجميله أيضاً، وذلك من خلال اختيار الخزانة بتصميمات أنيقة أو جريئة لمحبي التجديد. وفي الصورة حمام متألق بالأخشاب البنية التى جعلت المكان أشبه بمنتجع صحي فاخربالرغم من كونها لمسات بسيطة يسهل اقتباسها.
هل لديك فراغ غير ضروري بالحمام؟ يمكنك الآن استغلاله وتحويله إلى مجموعة من الرفوف العملية لترتيب الفوط والشامبو وبقية أغراض الحمام،كما يمكن تزيين الرفوف بحلية معدنية أو مجموعة من النباتات الخضراء التى تضيف الحيوية للمكان، كل هذه المزايا فقط من تثبيت عدة ألواح على الحائط.
الكثير من الناس لا يمتلكون غرفة مخصصة للغسيل في منازلهم، لذا قدم الخبراء مجموعة من الحلول العملية في الأسواق من أجل خلق مساحة مناسبة لوضع الغسالة وملحقاتها في الحمام.من أهم هذه الحلول الأثاث الذكي متعدد الوظائف الذي يساعد في توفير المساحة وتنظيم المكان كما في الصورة.
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