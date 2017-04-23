6 أفكار لتجديد الحمام لم تخطر ببالك من قبل!

شهد عالم الحمامات الكثير من الإهتمام في الآونة الأخيرة، فبعدما كان مجرد مكان لغسيل الوجة وتفريش الأسنان، أصبح مكان للاسترخاء والرفاهية والعناية بالجسم. لذا فمتطلبات الحمام الحالية قد تغيرت كثيراً عن الماضي وأصبحت أكثر تعقيداً من قبل. ومن هنا انطلقت حاجتنا إلى البحث عن الأفكار الذكية لديكورات الحمام بشكل يناسب احتياجاتنا الجديدة. واليوم تقدم لنا هوميفاي مجموعة من الأفكار التى لم تخطر على بالك لتجديد الحمام.