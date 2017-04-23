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20 فكرة لمطبخ منظم بطريقة مثالية

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts مطبخرفوف وأدراج
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يعد تنظيم المكان وترتيبه  أكثر أهمية  من مساحته، فهناك من الأماكن الصغيرة ما هو مرتب بطريقة رائعة تجعل المكان يتفوق على الكثير من الأماكن الواسعة. وذلك لأن الغرفة المنظمة توفر سهولة  في الحركة وراحة نفسية كبيرة.لذا فالاهتمام بنظام الغرفة أمر ضروري ولا يقل أهمية عن العناية بنظافتها خصوصاً في الغرف الحيوية مثل المطبخ.

واليوم تقدم لنا هوميفاي مجموعة رائعة من أفكار الخبراء لجعل المطبخ بيئة منظمة ومريحة من أجل تحضير وجبات شهية بدون فوضى، فالطبخ متعة لا يفسدها إلا المكان سيء التجهيز والتنظيم. وسنجد في هذه الأفكار ما يساعدنا في التخزين والترتيب بغض النظر عن مساحة المطبخ وأسلوبه.

1. درج طويل يضم كل أدوات المائدة وعلب التوابل

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

2. توزيع مثالي للرفوف والأدراج بداخل الأثاث

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts مطبخرفوف وأدراج
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

3. خزانة منزلقة لاستغلال الفراغات الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4. خزانة منزلقة من الأرض للسقف لترتيب المعلبات ومنتجات الطهي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5. خزانة منزلقة لإخفاء سلة المهملات عن الأنظار

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

6. تصميم المطبخ يحتوى على تجاويف تتناسب مع حجم المايكرويف والثلاجة تماماً

Banbridge Kitchen Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Banbridge Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

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7. الرفوف والشماعات من الحلول الغيرمكلفة لتنظيم المطبخ

Casa Azul, Guadalupe Larrain arquitecta Guadalupe Larrain arquitecta مطبخ
Guadalupe Larrain arquitecta

Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta

8. أدراج رائعة ومتعددة الوظائف تناسب أحجام الأواني المختلفة

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

9. رفوف منزلقة و دوارة لاستغلال الزوايا صعبة الوصول في تنظيم الأواني

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الرفوف السابقة تختفى تماماً داخل الخزانة بمنتهى السهولة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

10. خزانة عمودية ملونة لاستغلال أصغر المساحات

Cocina Guerrero Cruz, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado مطبخمخزن ألمنيوم/ زنك Red
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

11. مطبخ بتصميم حرف L مع أماكن تخزين متعددة ومبتكرة.

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

12. تقسيم الأدراج بصورة ذكية تتيح مساحة لكافة الأراض

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts مطبخرفوف وأدراج
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

13. تفضل الخامات المعدنية للسلال الداخلية والخزانات، لتميزها بالصلابه وقوة التحمل

homify مطبخ Wood effect
homify

homify
homify
homify

14. استخدام سلة قمامة منفصلة عن الدرج لسهولة ازالتها وتنظيفها باستمرار لمنع البكتريا والروائح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15. استخدام رفوف زجاجية لترتيب المطبخ وتزيينه

Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti مطبخ
Arquitecto Alejandro Sticotti

Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti

16. أفكار جريئة في استخدام السلم الخشبي والكرسي في تنظيم المطبخ

scaletta multifunzione, Irtem Irtem مطبخرفوف وأدراج
Irtem

Irtem
Irtem
Irtem

17. أبواب الدولاب تحتوى على منظمات معدنية ورفوفه مقسمة بطريقة عملية

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham مطبخ
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

18- مطبخ صغير المساحة ولكنه يتميز بأماكن سرية للتخزين

Kuchnia na wymiar do małego mieszkania, Szafawawa Szafawawa مطبخرفوف وأدراج
Szafawawa

Szafawawa
Szafawawa
Szafawawa

19. تنظيم فائق الدقة للأطباق والأكواب وكأنها لوحة فنية

The Mighty Plate Rack, The Plate Rack The Plate Rack مطبخرفوف وأدراج
The Plate Rack

The Mighty Plate Rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

20. درج رائع يشمل كافة التوابل لتسهيل تحضير الطعام!

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

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