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37 فكرة لممرات رائعة تقتبسها في منزلك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هل تسائلت يوماً عن أكثر منطقة في المنزل تحتاج إلى جهد وعناء في تصميمها؟ ربما ستظن أنها منطقة المعيشة أو السفرة أو حتى المطبخ، وتتفاجأ عندما نخبرك أن ممرات المنزل تحتاج إلى عناية كبيرة وحسن تخطيط يفوق بقية أماكن المنزل. وذلك لأن الممر من أكثر المناطق التى نراها يومياً ونسير بها لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد،كما يؤثر تصميمها بالسلب أو الإيجاب على المظهر العام للمنزل، لذا وجب الاهتمام بديكوراته خاصة إن كان في مدخل المنزل.

واليوم سوف نقدم لكم مجموعة ممرات ساحرة وشيك من تصميم أشهر خبراء الديكور، والتى يمكنكم تقليدها أو نسخها في بيوتكم لتعزز من جمالها وأناقتها!

1. بلاط مزخرف بدلاً من السجاد ومكتبة مفيدة مع إضاءة سقف مميزة

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

2. لوحات غير تقليدية ومكتبة حائط رائعة

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

3. الإهتمام بديكورات السقف من الجيبسوم بورد والتركيز على جمال الإضاءة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

4. مدخل معاصر بلوحات فنية ساحرة وألوان قوية

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

5. نمط ريفي يتميز بسقف خشبي عتيق المظهر وجدار عاري من الطلاء

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

6. المونوكروم يسيطر على الأجواء

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

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7. إضاءة جيدة ومكتبة رائعة بنمط المينيمال

PRIVATE APARTMENT_ROS, cristianavannini | arc cristianavannini | arc الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

8. البساطة والترحيب بالضيوف بسجاد بسيط ولوحة من التراث الياباني

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

9. أرضيات خشبية وحائط مطعم بالخشب مع لوحة شبابية في نهاية الممر

Relooking intenso al profumo di onice., Gruppo Cactus Gruppo Cactus الممر الحديث، المدخل و الدرج
Gruppo Cactus

Gruppo Cactus
Gruppo Cactus
Gruppo Cactus

10. كسر رتابة الأبيض بلوحة كبيرة من الفن التجريدي

Casa Dash, Ad'A Ad'A الممر والمدخل خشب White
Ad&#39;A

Ad'A
Ad&#39;A
Ad'A

11. أسلوب الريترو في البلاط الهيدروليكي المزخرف وتجاويف الحائط الملونة

Interior Irsina_MATERA, B+P architetti B+P architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

12. ديكورات حائط حجرية ونباتات خضراء رقيقة

casa Mast, yesHome yesHome الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

13. إضاءة رائعة من النافذة المواجهة للممر ومدعمة بنقاء اللون الأبيض والضاءة الحديثة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

14. نباتات خضراء ومرايا مع إكسسوارات ذهبية لامعة

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

15. استخدام الرفوف البسيطة في صنع مكتبة غنية

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

16. نمط صناعي يتألق بالمعدن الأسود في مصباح الحائط والكونسول الصغير مع الأرضيات الخشبية

Open Space , Onlydesign Onlydesign الممر والمدخل
Onlydesign

Onlydesign
Onlydesign
Onlydesign

17. أباليك حائط مميزة تعكس ضاءة مبهرة على الجوانب وأرضيات الفينيل

Casa sulle colline Versiliesi, Massimo Fiorido Associati Massimo Fiorido Associati الممر الحديث، المدخل و الدرج
Massimo Fiorido Associati

Massimo Fiorido Associati
Massimo Fiorido Associati
Massimo Fiorido Associati

18. اعتماد الأبيض والأسود والاستعانة بالكتب لصنع طبقات مختلفة من الألوان

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria الممر الحديث، المدخل و الدرج Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

19. ممر عملي يحتوي على مكان سري للغسالة

APPARTAMENTO URBANO, bdastudio bdastudio الممر والمدخل
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

20. نقاء الأبيض وأجواء حالمة

#VLD - ristrutturazione villino, M16 architetti M16 architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
M16 architetti

M16 architetti
M16 architetti
M16 architetti

21. إضاءة جيدة من تجاويف السقف مع نمط المينيمال

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione الممر الحديث، المدخل و الدرج
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

22. كونسول كلاسيكي مع سقف مرتفع ومزخرف وأرضيات الباركية

Prati House, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

23. ممر دافيء بأرضيات رخامية وإطارات خشبية ضخمة على الحائط

GALILEO, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

24. مدخل ترحيبي لطيف بمرايا دائرية وكونسول بسيط

Casa privata, Bergamo, 2014, Valentina Cassader Valentina Cassader الممر الحديث، المدخل و الدرج
Valentina Cassader

Valentina Cassader
Valentina Cassader
Valentina Cassader

25. ممر بسيط يعتمد على باب خشبي مزيف في نهايته كديكور

WDG Apartment renovation in Fshain, Berlin, RARE Office RARE Office الممر الحديث، المدخل و الدرج
RARE Office

RARE Office
RARE Office
RARE Office

26. ممر فاخر من الأخشاب البنية الداكنة والتماثيل المميزة

Casa v_a, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

27. مكتبة حائط كبيرة تحتوى على رفوف للتخزين من أعلى

Ristrutturazione di un appartamento in Roma – 70 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello الممر الحديث، المدخل و الدرج
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

28. ممر انسيابي مليء بالمنحنيات مع إضاءة أرضية ساحرة

ristrutturazione d'interni (NA), Pecoramelloarchitetti Pecoramelloarchitetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
Pecoramelloarchitetti

Pecoramelloarchitetti
Pecoramelloarchitetti
Pecoramelloarchitetti

29. الإكتفاء بالمناظر الطبيعية التى تطل من النوافذ الكبيرة مع تسليط الضوء على الديكورات الحجرية في الجدار

Villa Privata con piscina, Arch. Donato Panarese Arch. Donato Panarese الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arch. Donato Panarese

Arch. Donato Panarese
Arch. Donato Panarese
Arch. Donato Panarese

30. إضاءة طبيعية من نهاية الممر المعتمد على اللون الأبيض والأخشاب الفاتحة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
homify

homify
homify
homify

31. دواليب الحائط الخشبية عند المدخل لتنظيمة وإعطائه لمسة جمالية

CASA M, giovanni gugliotta architetto giovanni gugliotta architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
giovanni gugliotta architetto

giovanni gugliotta architetto
giovanni gugliotta architetto
giovanni gugliotta architetto

32. أفكار جريئة للديكور مثل السلم الخشبي المزين بالمجلات والمزهريات الملونة

Casa Monte delle Gioie, Anomia Studio Anomia Studio الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

33. اعتماد اللون الأبيض في الحوائط والاستعانة بلوحة ديكورية ضخمة تلفت الانتباه

Casa M, tizianavitielloarchitetto tizianavitielloarchitetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
tizianavitielloarchitetto

tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto

34. مدخل ملكي بأرضيات رخامية سوداء تشبه السماء المرصعة بالنجوم مع ثريا سقف متألقة كالقمر

Appartamento privato di Marco Piva, Studio Marco Piva Studio Marco Piva الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

35. التماثيل التذكارية الغريبة لتزيين الممر البسيط

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA “DIMORA 607” – COMMITTENTE PRIVATO, Buildesign Buildesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
Buildesign

Buildesign
Buildesign
Buildesign

36. كونسول طويل ومرايا متعددة مزينة بإضاءة رقيقة

Interior a Santarcangelo, cristina zanni designer cristina zanni designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

37. الأخشاب الرائعة في كل مكان لن تكتفى منها!

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

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