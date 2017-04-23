37 فكرة لممرات رائعة تقتبسها في منزلك

هل تسائلت يوماً عن أكثر منطقة في المنزل تحتاج إلى جهد وعناء في تصميمها؟ ربما ستظن أنها منطقة المعيشة أو السفرة أو حتى المطبخ، وتتفاجأ عندما نخبرك أن ممرات المنزل تحتاج إلى عناية كبيرة وحسن تخطيط يفوق بقية أماكن المنزل. وذلك لأن الممر من أكثر المناطق التى نراها يومياً ونسير بها لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد،كما يؤثر تصميمها بالسلب أو الإيجاب على المظهر العام للمنزل، لذا وجب الاهتمام بديكوراته خاصة إن كان في مدخل المنزل.

واليوم سوف نقدم لكم مجموعة ممرات ساحرة وشيك من تصميم أشهر خبراء الديكور، والتى يمكنكم تقليدها أو نسخها في بيوتكم لتعزز من جمالها وأناقتها!