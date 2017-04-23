12غرفة معيشة كلاسيكية لعشاق الفخامة والرفاهية

عندما يأتي ذكر التصاميم الكلاسيكية يتبادر إلى الذهن الترف والرقي، فعندما نصف التصميم الكلاسيكي نجد أمامنا مجموعة من الخامات الفاخرة من الأخشاب المتينة، والمنسوجات المخملية مع الثريات البراقة جيدة الصنع.

غرف المعيشة الكلاسيكية تمتاز بطلتها المهيبة التى تنال إعجاب الضيوف من الوهلة الأولى، وهي مناسبة تماماً لعقد المناسبات الرسمية في المنزل واستضافة الزملاء من العمل. واليوم تقدم لنا هوميفاي مجموعة منتقاة لغرف المعيشة الكلاسيكية من تصميم أفضل خبراء الديكور في العالم، والتى ستنال إعجاب كل عشاق الفخامة والرفاهية دون شك.