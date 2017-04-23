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12غرفة معيشة كلاسيكية لعشاق الفخامة والرفاهية

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Living Rooms, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
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عندما يأتي ذكر التصاميم الكلاسيكية يتبادر إلى الذهن الترف والرقي، فعندما نصف التصميم الكلاسيكي نجد أمامنا مجموعة من الخامات الفاخرة من الأخشاب المتينة، والمنسوجات المخملية مع الثريات البراقة جيدة الصنع. 

غرف المعيشة الكلاسيكية تمتاز بطلتها المهيبة التى تنال إعجاب الضيوف من الوهلة الأولى، وهي مناسبة تماماً لعقد المناسبات الرسمية في المنزل واستضافة الزملاء من العمل. واليوم تقدم لنا هوميفاي مجموعة منتقاة لغرف المعيشة الكلاسيكية من تصميم أفضل خبراء الديكور في العالم، والتى ستنال إعجاب كل عشاق الفخامة والرفاهية دون شك. 

1. الكلاسيكية الأصيلة

New classic, Omela Omela غرفة المعيشة
Omela

Omela
Omela
Omela

تتسم الغرفة بكافة الملامح الكلاسيكية للعصر الفيكتوري، فنجد المنسوجات منقوشة بزخارف راقية وبألوان هادئة لا تؤذي العين. كما نرى مدفأة مطلية باللون الذهبي مع ثريا سقف كريستالية براقة.

واكتمل المظهر الكلاسيكي للغرفة باستخدام الكسسوارات الكلاسيكية الأصيلة مثل الشمعدان المذهب. 

2. توازن ذكي

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة المعيشة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

تمتاز التصاميم الكلاسيكية بالدفء بفضل خامة الخشب الطاغية على الأثاث، بجانب وجود مدفأة الحطب في معظم الغرف. وفي الصورة نجد المصمم قد استعان بألوان ذات تأثير بارد من أجل موازنة الأجواء، فاستخدم ظلال الموف للستائر والسجان والحوائط مما جعل الغرفة قطعة من عالم مثالي نادر الوجود.

3. كلاسيكية ريفية

Cosy Classic Family Room homify غرفة المعيشة Multicolored traditional,classic,historic,family room,fireplace,antique,sofa
homify

Cosy Classic Family Room

homify
homify
homify

تتميز التصاميم الريفية بالألفة والود الذي تسبغه على المكان، وتشترك مع الأسلوب الكلاسيكي في كونها معتمدة على المنسوجات المنقوشة وخامة الخشب. لذا كان من السهل امتزاج الأسلوبين في الكثير من التصاميم لتخرج لنا غرفة فاخرة وقريبة من القلب مثل الصورة.

4. سحر الأوف وايت

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة المعيشة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

اللون الأوف وايت يتميز بسحر خاص لا نجده في بقية الألوان، فهو يتماشى مع كافة الأنماط ويلائم معظم الأذواق. وهنا نجد الأوف وايت متألق مع البني المحمر الذي ينم عن خامة الخشب الفاخرة المستخدمة في الأثاث.

5. ألوان الباستيل

Дворянская классика, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова غرفة المعيشة
Дизайнер Светлана Юркова

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

لا تقتصر ألوان الباستيل على التصاميم المودرن فقط، بل اخترقت عالم الأسلوب الكلاسيكي لتترك لمستها الخاصة عليه. وفي الصورة غرفة معيشة حالمة وناعمة تتميز بأثاث كلاسيكي رائع ومليء بالخطوط الانسيابية المفضلة لدى عشاق هذا الذوق.

6. شرط أساسي

Statement Chandelier Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Statement Chandelier

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

تناسب التصاميم الكلاسيكية المساحات الكبيرة كشرط أساسي، وذلك لاحتوائها على تفاصيل كثيرة  تزيد مشكلة المساحات الضيقة. وهنا نجد غرفة واسعة بارتفاع كبير للسقف مع ثريا كلاسيكية ضخمة تناسبة.

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7. سيمترية رائعة

Luxury Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Luxury Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

السيمترية أو التماثل في توزيع الأثاث أمر رائع يعزز جمال المكان، وهو ما نراه في هذا التصميم الكلاسيكي. ويلفت انتباهنا أيضاً الإطار الرخامي اللامع للتلفاز بااللون الأسود الذي يتماشى مع طاولة القهوة الرخامية وبعض تفاصيل الغرفة.

8. الضوء الطبيعي

Classic Modern Family Room homify غرفة المعيشة Brown living room,family room,dining room,coffee table,luxury,sofa
homify

Classic Modern Family Room

homify
homify
homify

بالرغم من تميز التصاميم الكلاسيكية بثريا سقف ضخمة، إلا أنه لا يمكننا إهمال الضوء الطبيعي للمكان. وذلك لأهمية الضوء الطبيعي في محاربة الجراثيم وتهوية المكان من خلال النوافذ، كما أنه يبرز أناقة التصميم وجمال تفاصيله. 

9. لمسة عصرية

Napier Room Opper & Webb Fine Art Dealers غرفة المعيشة
Opper &amp; Webb Fine Art Dealers

Napier Room

Opper & Webb Fine Art Dealers
Opper &amp; Webb Fine Art Dealers
Opper & Webb Fine Art Dealers

تهيمن الكلاسيكية على كل الغرفة، ولكن ما أعجبنا هو اللسمة العصرية في التصميم والتى تتجلى في سجاد الغرفة بنقشة الزيبرا أو الحمار الوحشي، مما جعل الغرفة تلائم روح العصر الحديث.

10. مكتبة مبهرة

Chevron laid Ash Grey Flooring homify غرفة المعيشة
homify

Chevron laid Ash Grey Flooring

homify
homify
homify

الكلاسيكية لا تتنافى مع العملية وهو ما نجده هنا في مكتبات الحائط ذات التصميم المبهر والذي يتميز بالابتكار والعملية، مما جعل المكتبات تضم عدد هائل من الكتب والأغراض مع تعزيز أناقة الغرفة.

11. ورق الحائط

Living Rooms, Jonathan Hagen Photography Jonathan Hagen Photography غرفة المعيشة Grey
Jonathan Hagen Photography

Jonathan Hagen Photography
Jonathan Hagen Photography
Jonathan Hagen Photography

نجد هنا جانب آخر من التصاميم الكلاسيكية يتميز بالجرأة المفرطة وجموح الشباب، حيث يغلب على الغرفة اللون الأحمر الجريء في الأرائك الجلدية الفاخرة، مع ديكور رائع للحوائط من خلال ورق الحائط المميز.

12. كلاسيكية مريحة

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة المعيشة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

لم تأخذ الغرفة من الأسلوب الكلاسيكي سوى تصميم الكابتونية في الأريكة، عدا ذلك نجد سيطرة البساطة والراحة على الأجواء، مما يجعل الغرفة ملائمة للأجواء العائلية والرسمية على حد سواء.

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