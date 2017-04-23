12غرفة معيشة كلاسيكية لعشاق الفخامة والرفاهية

عندما يأتي ذكر التصاميم الكلاسيكية يتبادر إلى الذهن الترف والرقي، فعندما نصف التصميم الكلاسيكي نجد أمامنا مجموعة من الخامات الفاخرة من الأخشاب المتينة، والمنسوجات المخملية مع الثريات البراقة جيدة الصنع.
غرف المعيشة الكلاسيكية تمتاز بطلتها المهيبة التى تنال إعجاب الضيوف من الوهلة الأولى، وهي مناسبة تماماً لعقد المناسبات الرسمية في المنزل واستضافة الزملاء من العمل. واليوم تقدم لنا هوميفاي مجموعة منتقاة لغرف المعيشة الكلاسيكية من تصميم أفضل خبراء الديكور في العالم، والتى ستنال إعجاب كل عشاق الفخامة والرفاهية دون شك.
تتسم الغرفة بكافة الملامح الكلاسيكية للعصر الفيكتوري، فنجد المنسوجات منقوشة بزخارف راقية وبألوان هادئة لا تؤذي العين. كما نرى مدفأة مطلية باللون الذهبي مع ثريا سقف كريستالية براقة.
واكتمل المظهر الكلاسيكي للغرفة باستخدام الكسسوارات الكلاسيكية الأصيلة مثل الشمعدان المذهب.
تمتاز التصاميم الكلاسيكية بالدفء بفضل خامة الخشب الطاغية على الأثاث، بجانب وجود مدفأة الحطب في معظم الغرف. وفي الصورة نجد المصمم قد استعان بألوان ذات تأثير بارد من أجل موازنة الأجواء، فاستخدم ظلال الموف للستائر والسجان والحوائط مما جعل الغرفة قطعة من عالم مثالي نادر الوجود.
تتميز التصاميم الريفية بالألفة والود الذي تسبغه على المكان، وتشترك مع الأسلوب الكلاسيكي في كونها معتمدة على المنسوجات المنقوشة وخامة الخشب. لذا كان من السهل امتزاج الأسلوبين في الكثير من التصاميم لتخرج لنا غرفة فاخرة وقريبة من القلب مثل الصورة.
اللون الأوف وايت يتميز بسحر خاص لا نجده في بقية الألوان، فهو يتماشى مع كافة الأنماط ويلائم معظم الأذواق. وهنا نجد الأوف وايت متألق مع البني المحمر الذي ينم عن خامة الخشب الفاخرة المستخدمة في الأثاث.
لا تقتصر ألوان الباستيل على التصاميم المودرن فقط، بل اخترقت عالم الأسلوب الكلاسيكي لتترك لمستها الخاصة عليه. وفي الصورة غرفة معيشة حالمة وناعمة تتميز بأثاث كلاسيكي رائع ومليء بالخطوط الانسيابية المفضلة لدى عشاق هذا الذوق.
تناسب التصاميم الكلاسيكية المساحات الكبيرة كشرط أساسي، وذلك لاحتوائها على تفاصيل كثيرة تزيد مشكلة المساحات الضيقة. وهنا نجد غرفة واسعة بارتفاع كبير للسقف مع ثريا كلاسيكية ضخمة تناسبة.
السيمترية أو التماثل في توزيع الأثاث أمر رائع يعزز جمال المكان، وهو ما نراه في هذا التصميم الكلاسيكي. ويلفت انتباهنا أيضاً الإطار الرخامي اللامع للتلفاز بااللون الأسود الذي يتماشى مع طاولة القهوة الرخامية وبعض تفاصيل الغرفة.
بالرغم من تميز التصاميم الكلاسيكية بثريا سقف ضخمة، إلا أنه لا يمكننا إهمال الضوء الطبيعي للمكان. وذلك لأهمية الضوء الطبيعي في محاربة الجراثيم وتهوية المكان من خلال النوافذ، كما أنه يبرز أناقة التصميم وجمال تفاصيله.
تهيمن الكلاسيكية على كل الغرفة، ولكن ما أعجبنا هو اللسمة العصرية في التصميم والتى تتجلى في سجاد الغرفة بنقشة الزيبرا أو الحمار الوحشي، مما جعل الغرفة تلائم روح العصر الحديث.
الكلاسيكية لا تتنافى مع العملية وهو ما نجده هنا في مكتبات الحائط ذات التصميم المبهر والذي يتميز بالابتكار والعملية، مما جعل المكتبات تضم عدد هائل من الكتب والأغراض مع تعزيز أناقة الغرفة.
نجد هنا جانب آخر من التصاميم الكلاسيكية يتميز بالجرأة المفرطة وجموح الشباب، حيث يغلب على الغرفة اللون الأحمر الجريء في الأرائك الجلدية الفاخرة، مع ديكور رائع للحوائط من خلال ورق الحائط المميز.
لم تأخذ الغرفة من الأسلوب الكلاسيكي سوى تصميم الكابتونية في الأريكة، عدا ذلك نجد سيطرة البساطة والراحة على الأجواء، مما يجعل الغرفة ملائمة للأجواء العائلية والرسمية على حد سواء.
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