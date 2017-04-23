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13 فكرة تجعل غرفة نومك مكان للهدوء و الاسترخاء

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
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حياتنا الآن أصبحت مليئة بالأحداث وأكثر انشغالاً عن ذي قبل، فالإنسان المعاصر يقضى أغلب يومه جالس على المكتب في العمل بدون ترفيه أو راحة، وبمرور الأيام وزحمة الحياة سنجد أننا قد أهملنا أنفسنا ولم يتسنى لنا الاسترخاء بالقدر الكافي. وحتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف علينا توفير قدر مناسب من الراحة لأنفسنا بشكل يومي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال منزل مريح وغرفة نوم هادئة توفر استرخاء مثالي.

واليوم من خلال هوميفاي سنعرض عليكم مجموعة من الأفكار التى تساعدك في جعل غرفة نومك مكان مثالي للهدوء والاسترخاء.

1. تخلص من الفوضى في غرفة نومك وعلى سريرك الخاص، قم بإزالة الملابس المبعثرة على الكراسي والأرضيات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

2. رتب السرير قبل الذهاب للعمل

Ascot White 4ft6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Ascot White 4ft6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

3. حاول اقتناء سرير آخر بدلا من القديم السيء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

4. اختار الألحفة الخفيفة من الفايبر أو الريش لأنها مريحة ولينة على الجسم

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

5. اختار مفارش بيضاء لسريرك لتعزيز السلام والراحة النفسية بالمكان

Bliss Pixers غرفة نوم Beige mosque,turkey,istanbul,wall mural,wallpaper
Pixers

Bliss

Pixers
Pixers
Pixers

6. تخلص من الوسائد القديمة واحصل على أخرى جديدة ومريحة، كما يمكنك زيادة عدد الوسائد لراحة مضاعفة

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

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7. استعن بسجاد ناعم ووثير بجانب السرير

Kloof Road House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

Kloof Road House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

8. ضع بعض الورود أو الشموع على المنضدة الجانبية للسرير

Lateral Apartment, Regents Park, Helen Green Design Helen Green Design غرفة نوم
Helen Green Design

Lateral Apartment, Regents Park

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

9. امتلك سلة صغيرة تترك فيها المحفظة والهاتف والمفاتيح لتوفر على نفسك عناء البحث عنهم كل صباح

AA HOUSE EMIRGAN Esra Kazmirci Mimarlik غرفة نوم
Esra Kazmirci Mimarlik

AA HOUSE EMIRGAN

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

10. اعتمد ألوان فاتحه وهادئة للحوائط مثل الرمادي والأخضر الفاتح

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

11. فتح النوافذ خلال النهار للتهوية ودخول آشعة الشمس بشكل يومي مع إغلاقها ليلا لمنع الأتربة

AA HOUSE EMIRGAN Esra Kazmirci Mimarlik غرفة نوم
Esra Kazmirci Mimarlik

AA HOUSE EMIRGAN

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

12. وضع بعض الصور والتذكارات التى تذكرك بالأوقات السعيدة

Dorlcote Road, Wandsworth, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة نوم
Grand Design London Ltd

Dorlcote Road, Wandsworth

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

13. احرص على توزيع الإضاءة في الغرفة بشكل متساوى لراحة العين

W 87th St Penthouse, Eisner Design Eisner Design غرفة نوم
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

و أخيراً

The guest bedroom K-Tribe Studió غرفة نوم
K-Tribe Studió

The guest bedroom

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

و أخيراً حتى تكتمل الراحة احرص على قضاء أوقات ممتعة مع أسرتك وشريك حياتك، مع عدم التفكير في العمل خلال أوقات الراحة حتى لا تؤثر مشاكل العمل على حياتك الشخصية بصورة سلبية تنقص حبك للعمل فيما بعد.

للمزيد من الأفكار عن غرف النوم تفضلوا بقراءة المقال التالي 10 أفكار للتخزين تجعل غرف النوم الصغيرة تبدو أكبر!

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