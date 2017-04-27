6 أشياء لا تتخلى عنها مهما كان منزلك صغيرًا

في المنازل ذات المساحات الصغيرة نجد البعض يهمل تخصيص مكان محدد لتناول الطعام، فربما يتناولونه في غرفة المعيشة وهذا بالإضافة لما يخلفه من ملل عدم تغيير الأماكن مع تغيير الأنشطة، فإنه يعرض غرفة المعيشة لمزيد من الفوضى وعدم الحفاظ على نظافتها بسبب فتافيت الطعام وروائحه. حاول إضافة ولو سطح صغير مثل البار الذي يفصل بين المطبخ المفتوح والغرفة المجاورة أو يمكنك اللجوء لطاولات مطوية ومتحركة إذا لم يكن هناك مساحة على الإطلاق.

في الصورة القادمة فكرة أخرى لطاولة تفتح من خزانات المطبخ ثم تعود مكانها وتختفي تمامًا.