6 أشياء لا تتخلى عنها مهما كان منزلك صغيرًا

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة فهذا يعني أنك بحاجة إلى التدقيق في كل تفاصيل المنزل بحذر وجدية لتتخلى عن كل ما هو عديم الفائدة وتستبدله بأشياء ذات قيمة حقيقية. في هذا المقال نقدم لك 6 أشياء يجب عليك ألا تتخلى عنها أبدًا مهما بلغ حجم منزلك من الصغير وإلا ستؤثر كثيرًا على عملية وكفاءة استخدامه.
ليس من الضروري أن يكون لديك بهو كبير لتحصل على مدخل مناسب ومجهز لتضع فيه أغراضك عند وصولك للمنزل من مفاتيح وتعليق لسترتك أو الجلوس سريعًا عند الوصول أو الخروج للبس أو خلع الحذاء. يمكنك الحصول على ذلك عن طريق وضع مرآة بسيطة وطاولة صغيرة عليها صينية أو طبق لوضع الساعة والأغراض وشماعة معلقة على الحائط لتعليق الملابس. ولمسة بسيطة من الديكور بفازة من الورود لمنظر أكثر ترحيبًا.
اختيار الألوان المحايدة واللون الأبيض على وجه الخصوص هو من أكثر الاختيارات الشائعة خاصة في المساحات الصغيرة التي تجعل الغرف تبدو أوسع؛ ولكن هذا ليس معناه أن الألوان الفاقعة والمنعشة الأخرى عير مصرح باستخدامها على الإطلاق. إضافة بعض الألوان لديكور المنزل تعكس شخصيتك وتجعل بيتك اكثر مرحًا.
في المنازل ذات المساحات الصغيرة نجد البعض يهمل تخصيص مكان محدد لتناول الطعام، فربما يتناولونه في غرفة المعيشة وهذا بالإضافة لما يخلفه من ملل عدم تغيير الأماكن مع تغيير الأنشطة، فإنه يعرض غرفة المعيشة لمزيد من الفوضى وعدم الحفاظ على نظافتها بسبب فتافيت الطعام وروائحه. حاول إضافة ولو سطح صغير مثل البار الذي يفصل بين المطبخ المفتوح والغرفة المجاورة أو يمكنك اللجوء لطاولات مطوية ومتحركة إذا لم يكن هناك مساحة على الإطلاق.
في الصورة القادمة فكرة أخرى لطاولة تفتح من خزانات المطبخ ثم تعود مكانها وتختفي تمامًا.
قد يكون من المغري تكديس الأثاث ليملأ المنزل ذا المساحة الصغيرة ظنًا منّا أن هذا أفضل استغلال ممكن للمساحة. اختر كنبة على شكل حرف L كبيرة ومريحة وتسع الكثير من الأفراد بدلًا من وضع العديد من الكراسي فلا تجد مساحة للمشي والتحرك داخل الغرفة وتشعر بالضيق.
اقرأ أيضًا 8 أخطاء شائعة تجنبها عند تصميم غرفة المعيشة
من المهم تعدد مستويات الإضاءة في المساحات الصغيرة التي تعطي أبعادًا جديدة وتضفي شعورًا باتساع حجم الغرفة. الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بالنهار عن طريق تعليق ستائر شفافة على النوافذ لتعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول.
عناصر طبيعية كالنباتات تعطي المساحة الصغيرة لمنزلك مزيدًا من الحياة والنشاط فتهف من شعور الضيق. أضف نباتات في كل غرفة من المنزل.
اقرأ أيضًا كيف تجعل رائحة المنزل جميلة؟ لتعرف أنواع النباتات المناسبة لكل غرفة