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6 أشياء لا تتخلى عنها مهما كان منزلك صغيرًا

ريم عوض ريم عوض
Proyecto Palmas, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
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إذا كانت مساحة منزلك صغيرة فهذا يعني أنك بحاجة إلى التدقيق في كل تفاصيل المنزل بحذر وجدية لتتخلى عن كل ما هو عديم الفائدة وتستبدله بأشياء ذات قيمة حقيقية. في هذا المقال نقدم لك 6 أشياء يجب عليك ألا تتخلى عنها أبدًا مهما بلغ حجم منزلك من الصغير وإلا ستؤثر كثيرًا على عملية وكفاءة استخدامه.

1- مدخل مجهّز

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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ليس من الضروري أن يكون لديك بهو كبير لتحصل على مدخل مناسب ومجهز لتضع فيه أغراضك عند وصولك للمنزل من مفاتيح وتعليق لسترتك أو الجلوس سريعًا عند الوصول أو الخروج للبس أو خلع الحذاء. يمكنك الحصول على ذلك عن طريق وضع مرآة بسيطة وطاولة صغيرة عليها صينية أو طبق لوضع الساعة والأغراض وشماعة معلقة على الحائط لتعليق الملابس. ولمسة بسيطة من الديكور بفازة من الورود لمنظر أكثر ترحيبًا.

Proyecto Palmas, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

2- الألوان والأشكال المميزة

Proyecto Palmas, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اختيار الألوان المحايدة واللون الأبيض على وجه الخصوص هو من أكثر الاختيارات الشائعة خاصة في المساحات الصغيرة التي تجعل الغرف تبدو أوسع؛ ولكن هذا ليس معناه أن الألوان الفاقعة والمنعشة الأخرى عير مصرح باستخدامها على الإطلاق. إضافة بعض الألوان لديكور المنزل تعكس شخصيتك وتجعل بيتك اكثر مرحًا.

3- سطح مخصص لتناول الطعام

Küche aus hellem Holz in Berlin, Berlin Interior Design Berlin Interior Design مطبخ
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

في المنازل ذات المساحات الصغيرة نجد البعض يهمل تخصيص مكان محدد لتناول الطعام، فربما يتناولونه في غرفة المعيشة وهذا بالإضافة لما يخلفه من ملل عدم تغيير الأماكن مع تغيير الأنشطة، فإنه يعرض غرفة المعيشة لمزيد من الفوضى وعدم الحفاظ على نظافتها بسبب فتافيت الطعام وروائحه. حاول إضافة ولو سطح صغير مثل البار الذي يفصل بين المطبخ المفتوح والغرفة المجاورة أو يمكنك اللجوء لطاولات مطوية ومتحركة إذا لم يكن هناك مساحة على الإطلاق.

في الصورة القادمة فكرة أخرى لطاولة تفتح من خزانات المطبخ ثم تعود مكانها وتختفي تمامًا.

Natürliche Archtektenküche, Pfister Möbelwerkstatt GdbR Pfister Möbelwerkstatt GdbR مطبخ
Pfister Möbelwerkstatt GdbR

Pfister Möbelwerkstatt GdbR
Pfister Möbelwerkstatt GdbR
Pfister Möbelwerkstatt GdbR

4- مكان مريح للجلوس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد يكون من المغري تكديس الأثاث ليملأ المنزل ذا المساحة الصغيرة ظنًا منّا أن هذا أفضل استغلال ممكن للمساحة. اختر كنبة على شكل حرف L كبيرة ومريحة وتسع الكثير من الأفراد بدلًا من وضع العديد من الكراسي فلا تجد مساحة للمشي والتحرك داخل الغرفة وتشعر بالضيق. 

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5- إضاءة مناسبة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من المهم تعدد مستويات الإضاءة في المساحات الصغيرة التي تعطي أبعادًا جديدة وتضفي شعورًا باتساع حجم الغرفة. الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بالنهار عن طريق تعليق ستائر شفافة على النوافذ لتعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول.

6- نباتات طبيعية

Neugestaltung Küche, Flur und Schafzimmer, Berlin Interior Design Berlin Interior Design غرفة نوم
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

 عناصر طبيعية كالنباتات تعطي المساحة الصغيرة لمنزلك مزيدًا من الحياة والنشاط فتهف من شعور الضيق. أضف نباتات في كل غرفة من المنزل.

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Neugestaltung Küche, Flur und Schafzimmer, Berlin Interior Design Berlin Interior Design مطبخ
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
كيف تنظم غرفة نومك لتتجنب الفوضى والإزدحام
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