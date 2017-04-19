10 مطابخ بسيطة و حديثة ستريد تقليدها

قاعدتنا في هوميفاي هي: المطبخ هو قلب المنزل ، حيث رشفة من الحساء الساخن تعيدنا إلى الحياة. وحيث نقضي الكثير من أوقاتنا في الأيام التي نكون فيها بالمنزل، لأنه ليس فقط مساحة للطبخ، وإنما أيضًا لتناول الطعام، وربما العمل، أو الحديث، أو حتى أداء الواجبات المنزلية والتأمل.

كما أننا لا نملك دائمًا الكثير من الغرف لجعل المطبخ كبيرًا بما يكفي لتحقيق أحلامنا، لدمج منضدة مركزية، أو لتثبيت الأسطح الرخامية، مع خزائن كبيرة وخزائن في كل مكان، في كثير من الأحيان وظيفية المطبخ لدينا تعتمد على العثور على المعدات المثالية من حيث الأبعاد، وسعة التخزين، والمرونة.

في مقال اليوم، نعرض لكم بعض الأمثلة من المطابخ العملية اللطيفة، بعضها كبير، ومعظمها صغير، ولكن كلها حققت الاستفادة القصوى من الفضاء والضوء. لا تفوت مشاهدتها، ربما كنت ترغب في إعادة تشكيل منزلك.