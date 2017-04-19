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10 مطابخ بسيطة و حديثة ستريد تقليدها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
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قاعدتنا في هوميفاي هي: المطبخ هو قلب المنزل، حيث رشفة من الحساء الساخن تعيدنا إلى الحياة. وحيث نقضي الكثير من أوقاتنا في الأيام التي نكون فيها بالمنزل، لأنه ليس فقط  مساحة للطبخ، وإنما أيضًا لتناول الطعام، وربما العمل، أو الحديث، أو حتى أداء الواجبات المنزلية والتأمل.

كما أننا لا نملك دائمًا الكثير من الغرف لجعل المطبخ كبيرًا بما يكفي لتحقيق أحلامنا، لدمج منضدة مركزية، أو لتثبيت الأسطح الرخامية، مع خزائن كبيرة وخزائن في كل مكان، في كثير من الأحيان وظيفية المطبخ لدينا تعتمد على العثور على المعدات المثالية من حيث الأبعاد، وسعة التخزين، والمرونة.

في مقال اليوم، نعرض لكم بعض الأمثلة من المطابخ العملية اللطيفة، بعضها كبير، ومعظمها صغير، ولكن كلها حققت الاستفادة القصوى من الفضاء والضوء. لا تفوت مشاهدتها، ربما كنت ترغب في إعادة تشكيل منزلك.

1. تصميم باللون الأحمر والأسود

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا المطبخ بنمطه التبسيطي، يبدو وظيفي وأنيق تمامًا. حيث تصميمه على شكل U، بما يسمح باستغلاله 360 درجة، واستخدام كل سنتيمتر مربع في مساحته. بينما يتضمن سطح المنضدة على رف أقل ارتفاعًا من الجهة الخارجية، لاستغلاله كمنطقة الإفطار. استخدام الميلامين الأسود في الخزانات العلوية، يخلق مجموعة جريئة ومثالية مع الأبواب والكراسي والملحقات.

​2. القليل من التقليدية والحداثة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك دائمًا إضافة بعض اللمسات من الأسلوب الريفي في المطبخ الحديث، كما هو الحال في هذا التصميم. حيث تغطت المدخنة بهيكل من الاسمنت، بينما يتزين جدار الموقد بفسيفساء من البلاط مع أسلوب كامبيرانو جميل. الخشب في النافذة وأسلوب تصميم المقاعد يقدم بعض الأجواء الريفية إلى المكان ولكن من دون التأثير على حداثته ووظيفيته.

​3. مزيج اللون

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم هذا المطبخ يجمع بين السطوح في اثنين من الظلال المختلفة من القشرة الخشبية، حيث السفر من الظلام إلى النور والعكس بالعكس. تصميم يستفيد من الجدار بأكمله، مع سلسلة من الخزائن التي تشغل المساحة من الأرض إلى السقف والجدار على الحائط، مع الحفاظ على أسلوبه الحديث والتبسيطي إلى حد ما.

​4. لمسة لونية

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

تصميم يُدرك كيفية الاستفادة من الفضاء والضوء. مع عدد قليل فقط من الخزائن الكبيرة ولكن بما يحقق الاستفادة من الجزء السفلي بأكمله من الخزانة، يستخدم هذا المطبخ كل شبر للتخزين والتنظيم. اللون الأبيض بالإضافة إلى منضدة المركز بظلالها الداكنة على أرضية بلاط الحجر الرمادي، تجعله يبدو أنيقًا ومشرقًا.

​5. نقيض عصري

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا التصميم يتلالأ متعة وعصرية. مزيج من اللون الأحمر، والقشرة الخشبية الداكنة، يخلق تباين لا يقاوم، كما يبدو أنه ليس لديه نمط محدد، ولكن في نفس الوقت يحافظ على توازن بصري في الفضاء. ويغلق سطح العمل التصميم بظلاله الرمادية، كما أن التشطيبات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الأجهزة والنوافذ تبدو جميلة.

​6. مع أضواء من الخلف

FUENTES / TRENDO, Idea Cubica Idea Cubica مطبخ Grey
Idea Cubica

Idea Cubica
Idea Cubica
Idea Cubica

هذا التصميم التبسيطي يبقي كل شيء مخفي عن العين، حيث الاحتفاظ بأماكن التخزين وراء الأبواب الخشبية، والشعلات بالكاد مرئية على العداد، ولكن الأضواء على كل قطعة من الأثاث وحولها، تصنع وميض مبهر في كل مكان.

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​7. مطبخ نابض بالحياة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم هذا المطبخ يحتوي على العديد من عوامل الجذب، فهو واسع، وتوزيعه في شكل حرف U يجعله وظيفي للغاية، والجرانيت الأسود يبدو مشع ومتطور جدًا، والخزائن العليا باللون الأخضر نابضة بالحياة لتبدو ببساطة أكثر من رائعة. وتوازن الكثير من الطاقة، مع سلسلة من الخزانات بإطلالة رائعة من الخشب المائل إلى الحمرة، لإغلاق الصورة بشكل جميل.

​8. رومانسي وأنيق

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا المطبخ الصغير لديه تصميم أصيل تمامًا، وكذلك مدمج ووظيفي، حيث سلسلة الخزائن في الخشب الأسود، مع أدراجها المجوفة الصغيرة ولكن طويلة كمقابض، لإنشاء خطية رومانسية وأنيقة في المجموعة التي يكملها الرف الصغير باللون الأحمر.

​9. مطبخ ممتد

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

تصميم هذا المطبخ يقتصر على منضدة طويلة تتخذ شكل حرف L، مع تنظيم المساحة بفضل سلال التخزين التي تبقي كل شيء في مكانه. أما الأبيض المسيطر على  الفضاء، وسطح العمل، مع ضوء النافذة، يمنح المكان صبغة مشرقة جدًا مع الكمال المتناغم.

​10. الأحمر والأبيض

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

إن الوهج الأحمر للخزائن وقاعدة المنضدة يصنع تباين دقيق للون مع الأبيض المسيطر على كل شيء، حيث يبقى الأثاث في بياض مثالي، مع لمسة راقية من الغرانيت الأسود اللامع.

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