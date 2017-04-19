10 مطابخ بسيطة و حديثة ستريد تقليدها

قاعدتنا في هوميفاي هي:
المطبخ هو قلب المنزل، حيث رشفة من الحساء الساخن تعيدنا إلى الحياة. وحيث نقضي الكثير من أوقاتنا في الأيام التي
نكون فيها بالمنزل، لأنه ليس فقط مساحة للطبخ، وإنما أيضًا لتناول الطعام، وربما العمل،
أو الحديث، أو حتى أداء الواجبات المنزلية والتأمل.
كما أننا لا نملك دائمًا الكثير من الغرف لجعل المطبخ كبيرًا بما يكفي لتحقيق أحلامنا، لدمج منضدة مركزية، أو لتثبيت الأسطح الرخامية، مع خزائن كبيرة وخزائن في كل مكان، في كثير من الأحيان وظيفية المطبخ لدينا تعتمد على العثور على المعدات المثالية من حيث الأبعاد، وسعة التخزين، والمرونة.
في مقال اليوم، نعرض لكم بعض الأمثلة من المطابخ العملية اللطيفة، بعضها كبير، ومعظمها صغير، ولكن كلها حققت الاستفادة القصوى من الفضاء والضوء. لا تفوت مشاهدتها، ربما كنت ترغب في إعادة تشكيل منزلك.
هذا المطبخ بنمطه التبسيطي، يبدو وظيفي وأنيق تمامًا. حيث تصميمه على شكل U، بما يسمح باستغلاله 360 درجة، واستخدام كل سنتيمتر مربع في مساحته. بينما يتضمن سطح المنضدة على رف أقل ارتفاعًا من الجهة الخارجية، لاستغلاله كمنطقة الإفطار. استخدام الميلامين الأسود في الخزانات العلوية، يخلق مجموعة جريئة ومثالية مع الأبواب والكراسي والملحقات.
يمكنك دائمًا إضافة بعض اللمسات من الأسلوب الريفي في المطبخ الحديث، كما هو الحال في هذا التصميم. حيث تغطت المدخنة بهيكل من الاسمنت، بينما يتزين جدار الموقد بفسيفساء من البلاط مع أسلوب كامبيرانو جميل. الخشب في النافذة وأسلوب تصميم المقاعد يقدم بعض الأجواء الريفية إلى المكان ولكن من دون التأثير على حداثته ووظيفيته.
تصميم هذا المطبخ يجمع بين السطوح في اثنين من الظلال المختلفة من القشرة الخشبية، حيث السفر من الظلام إلى النور والعكس بالعكس. تصميم يستفيد من الجدار بأكمله، مع سلسلة من الخزائن التي تشغل المساحة من الأرض إلى السقف والجدار على الحائط، مع الحفاظ على أسلوبه الحديث والتبسيطي إلى حد ما.
تصميم يُدرك كيفية الاستفادة من الفضاء والضوء. مع عدد قليل فقط من الخزائن الكبيرة ولكن بما يحقق الاستفادة من الجزء السفلي بأكمله من الخزانة، يستخدم هذا المطبخ كل شبر للتخزين والتنظيم. اللون الأبيض بالإضافة إلى منضدة المركز بظلالها الداكنة على أرضية بلاط الحجر الرمادي، تجعله يبدو أنيقًا ومشرقًا.
هذا التصميم يتلالأ متعة وعصرية. مزيج من اللون الأحمر، والقشرة الخشبية الداكنة، يخلق تباين لا يقاوم، كما يبدو أنه ليس لديه نمط محدد، ولكن في نفس الوقت يحافظ على توازن بصري في الفضاء. ويغلق سطح العمل التصميم بظلاله الرمادية، كما أن التشطيبات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الأجهزة والنوافذ تبدو جميلة.
هذا التصميم التبسيطي يبقي كل شيء مخفي عن العين، حيث الاحتفاظ بأماكن التخزين وراء الأبواب الخشبية، والشعلات بالكاد مرئية على العداد، ولكن الأضواء على كل قطعة من الأثاث وحولها، تصنع وميض مبهر في كل مكان.
تصميم هذا المطبخ يحتوي على العديد من عوامل الجذب، فهو واسع، وتوزيعه في شكل حرف U يجعله وظيفي للغاية، والجرانيت الأسود يبدو مشع ومتطور جدًا، والخزائن العليا باللون الأخضر نابضة بالحياة لتبدو ببساطة أكثر من رائعة. وتوازن الكثير من الطاقة، مع سلسلة من الخزانات بإطلالة رائعة من الخشب المائل إلى الحمرة، لإغلاق الصورة بشكل جميل.
هذا المطبخ الصغير لديه تصميم أصيل تمامًا، وكذلك مدمج ووظيفي، حيث سلسلة الخزائن في الخشب الأسود، مع أدراجها المجوفة الصغيرة ولكن طويلة كمقابض، لإنشاء خطية رومانسية وأنيقة في المجموعة التي يكملها الرف الصغير باللون الأحمر.
تصميم هذا المطبخ يقتصر على منضدة طويلة تتخذ شكل حرف L، مع تنظيم المساحة بفضل سلال التخزين التي تبقي كل شيء في مكانه. أما الأبيض المسيطر على الفضاء، وسطح العمل، مع ضوء النافذة، يمنح المكان صبغة مشرقة جدًا مع الكمال المتناغم.
إن الوهج الأحمر للخزائن وقاعدة المنضدة يصنع تباين دقيق للون مع الأبيض المسيطر على كل شيء، حيث يبقى الأثاث في بياض مثالي، مع لمسة راقية من الغرانيت الأسود اللامع.
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