27 تصميم لأبواب منزلقة غير عادية

تستخدم الأبواب المنزلقة ليس فقط لتوفير المساحة، ولكن أيضًا لخلق المؤثرات البصرية، وبالتالي إعطاء مناظر خلابة.

قد يكون الباب داخلي في الجدار مع إطار فرعي مناسب، في هذه الحالة، يكون قابل للسحب عند تثبيته بالكامل في الجدار، وهذا لا يستهلك أي مساحة في الغرفة.

وإذا كان الباب الانزلاقي خارجي فإن الهيكل يكون مجرد عرض. في هذه الحالة ما عليك سوى عمل إطار مع اثنين من القضبان التي يمكن أن تتحرك من دون عقبات. كما أن الأبواب المنزلقة شائعة جدًا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة، وبالطبع في المنزل، سواء لغرفة النوم، أو بالنسبة لـ منطقة المعيشة.

وفي هذا المقال ندلك على الأفكار التي تلهمك في الاختيار بين 27 مقال على الأبواب المنزلقة الجميلة والوظيفية دعونا نبدأ ..