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27 تصميم لأبواب منزلقة غير عادية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Alurahmen-Schiebetür AR10, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH غرفة المعيشة
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تستخدم الأبواب المنزلقة ليس فقط لتوفير المساحة، ولكن أيضًا لخلق المؤثرات البصرية، وبالتالي إعطاء مناظر خلابة.

قد يكون الباب داخلي في الجدار مع إطار فرعي مناسب، في هذه الحالة، يكون قابل للسحب عند تثبيته بالكامل في الجدار، وهذا لا يستهلك أي مساحة في الغرفة.

وإذا كان الباب الانزلاقي خارجي فإن الهيكل يكون مجرد عرض. في هذه الحالة ما عليك سوى عمل إطار مع اثنين من القضبان التي يمكن أن تتحرك من دون عقبات. كما أن الأبواب المنزلقة شائعة جدًا للمساحات في الهواء الطلق، مثل على الشرفة، وبالطبع في المنزل، سواء لغرفة النوم، أو بالنسبة لـ منطقة المعيشة.

وفي هذا المقال ندلك على الأفكار التي تلهمك في الاختيار بين 27 مقال على الأبواب المنزلقة الجميلة والوظيفية دعونا نبدأ ..

1. باب جرار أبيض من الأكليريك اللامع

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto مطبخ
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

2. باب منزلق على الحائط الخارجي برسوم جميلة

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

3. انزلاق الأبواب الزجاجية مع الخشب المصقول

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

4. انزلاق الباب مع الاطار الخارجي الألومنيوم المغلف بخشب البلوط

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL مطبخ
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

5. تصميم مثالي لـ الأبواب المنزلقة وفصل الأماكن مع توفير المساحة

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto شبابيك
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

6. انزلاق الباب المزدوج

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto غرفة المعيشة
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

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7. أناقة الخشب في باب منزلق بنعومة

Rehabilitación de ático en Turó Park, Barcelona, MANO Arquitectura MANO Arquitectura غرفة نوم
MANO Arquitectura

MANO Arquitectura
MANO Arquitectura
MANO Arquitectura

8. تصميم لثلاثية مميزة من الأبواب المنزلقة

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

9. باب منزلق من الزجاج الشفاف لفصل المنطقتين ببساطة

Alurahmen-Schiebetür AR10, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH غرفة المعيشة
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

10. انزلاق الأبواب مع الزجاج والخشب

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

11. الأبواب المنزلقة على الجدار الخارجي مع ثنائي مخفي

Soluzione scorrevole esterno parete senza binario a vista, Phi Porte Phi Porte شبابيك و أبوابأبواب خشب
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

12. الأبواب المنزلقة على الجدار الخارجي للخزانة

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

13. الأبواب المنزلقة من الزجاج والإطار من الخشب البُني المصقول

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

14. باب واحد منزلق من داخل الجدار

cirilo amoros 85 x3, osb arquitectos osb arquitectos شبابيك و أبوابأبواب
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

15. باب جرار على الجدار الخارجي باللون الأبيض

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

16. باب زجاجي مزدوج مع إطارات خشبية بيضاء

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

17. باب جرار ثنائي مع الخشب الأسود لتصميم مميز

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

18. الباب بالكامل من الزجاج مع النقوش الرائعة

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART شبابيك و أبوابأبواب
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

19. الجدار الفاصل من باب زجاجي منزلق لفصل المنطقتين

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

20. باب منزلق في اتجاه واحد على الجدار الخارجي

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

21. باب جرار من الألواح الخشبية على الجدار الخارجي

PATMOS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

22. باب منزلق مزدوج الارتفاع من الزجاج الشفاف

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ غرفة السفرة
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

23. باب منزلق من داخل الجدار يجمع بين الأبيض والأسود في أناقة

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

24. الخشب الأسود مع الزجاج لباب منزلق بسيط

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

26. الأبواب المنزلقة لدولاب تخزيني كبير

homify المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
homify

homify
homify
homify

27. انزلاق الأبواب أمام الشرفة

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN بلكونة أو شرفة
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

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