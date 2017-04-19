10 غرف معيشة رائعة لعشاق الكلاسيكية

بينما يسيطر الأسلوب المودرن على اختيارات أغلب الشباب لمنازلهم الجديدة، ما زال هناك من يفضلون الكلاسيكية ويرون فيها الهدوء والراحة وأيضًا الأناقة الراقية. إن كنت من هؤلاء، فهذا المقال موجه لك، أما إذا كنت من الجانب المحب للأساليب الحديثة، فربما تغير تلك التصميمات الرائعة نظرتك للأسلوب الكلاسيكي.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 تصميمات رائعة لغرف معيشة على الطراز الكلاسيكي، تتحدث بلسان الرقي والأناقة، بتفاصيلها من ألوان واثاث وإضاءات. شاهدهم معنا!