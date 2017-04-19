10 غرف معيشة رائعة لعشاق الكلاسيكية

بينما يسيطر الأسلوب المودرن على اختيارات أغلب الشباب لمنازلهم الجديدة، ما زال هناك من يفضلون الكلاسيكية ويرون فيها الهدوء والراحة وأيضًا الأناقة الراقية. إن كنت من هؤلاء، فهذا المقال موجه لك، أما إذا كنت من الجانب المحب للأساليب الحديثة، فربما تغير تلك التصميمات الرائعة نظرتك للأسلوب الكلاسيكي.
في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 تصميمات رائعة لغرف معيشة على الطراز الكلاسيكي، تتحدث بلسان الرقي والأناقة، بتفاصيلها من ألوان واثاث وإضاءات. شاهدهم معنا!
الكلاسيكية تعني النعومة والرقي، وهو ما يتضح بوضوح في تصميم غرفة معيشة اجتمعت مع غرفة السفرة في مساحة اكتست بالألوان المحايدة، مع إشراقة قوية، ولمسة خضراء أضفت أجواء نابضة بالحياة، بينما تزين السقف بثريا كريستالية، قامت بالدور الفاخر في تصميم الغرفة.
اللمسات المذهبة تتحدث بلسان الكلاسيكية الفاخرة، برغم بساطة تصميم الغرفة، إلا أن التفاصيل المذهبة مع الأثاث الخشبي الخفيف، تمنح تلك الغرفة أناقة كلاسيكة لا تقاوم، بينما يمثل البين باج الأحمر اللون، لمسة حديثة أكثر عصرية، وسط كل التفاصيل الكلاسكية التي تزين أرجاء الغرفة.
ألوان الباستيل تُشكل مزيجًا رائعًا مع التصميم الكلاسكي، حيث النعومة ورقة التصميم، وهو الاتجاه الذي فرض نفسه في مجال التصميم الداخلي في الآونة الأخيرة، لما يتمتع به أناقة هادئة وبساطة راقية. فقط تأمل تلك الغرفة مع نغمات الباستيل من لون المشمش الفاتح على الجدران، والكافية والأبيض والأزرق في الأثاث، بالغضافة إلى الورود التي تزين المزهريات الموزعة في الغرفة!
للأثاث الجلدي أناقة من مستوى أخر، خاصة عند دمجه في أسلوب كلاسيكي فاخر، مع نغمات بنية دافئة، وأرضية خشبية لامعة، بينما تُزيد المدفأة من تلك الأجواء الدافئة، مع إشراقة طبيعية قوية بفضل النافذة الزجاجية التي تركت بدون ستائر لمزيد من البساطة.
لن يكون هناك أفضل من مكتبة مليئة بالكتب والتحف لإتمام النمط الكلاسيكي، مع ألوان الباستيل الناعمة، والإشراقة القوية، وثريا كريستالية تتدلى من السقف في لمسة فاخرة. المنضدة الزجاجية والسجاد أسفلها واللوحات المزينة للأعمدة، كلها تفاصيل تُضفي طابع مميز على تصميم الغرفة.
الأخشاب البنية سمة أخرى من السمات المميزة للنمط الكلاسيكي في التصميم الداخلي، خاصة الأثاث الخفيف، مع الأرجل والظهور والمنقوشة. في غرفة المعيشة تلك تزينت الكلاسيكية بطابع من العصور الوسطى، حيث الموقد والأضواء والستائر، وأيضًا السجاد المرسوم والملون، لأجواء كلاسيكية عتيقة ودافئة.
الإضاءات الخافتة مع التصميم الكلاسيكي هي الطريقة المثالية للحصول على أجواء رومانسية دافئة، خاصة مع نغمات بنية، تداخلت معها لمسات برتقالية حارة، وصفراء هادئة، لينتج مزيج مثالي للاستمتاع بأجواء عائلية حميمية، بينما تُضفي السجادة لمسة شرقية أنيقة تزيد من رقي التصميم الكلاسيكي للغرفة.
إضاءات خفية داخل سقف ساقط، مع مروحة تتدلى منه لتوزيع النسمات المنعشة في أرجاء الغرفة، مزيج يجمع بين اللمسات الحديثة والعتيقة، وسط أجواء كلاسيكية أنيقة، مع النغمات البنية والأرضية الخشبية. الستائر الشفافة الناعمة، والإطار على الجدار، وأيضًا الطاولة فوق السجاد الرمادي الداكن، كلها تفاصيل تدعم أناقة الغرفة وتزيدها تميزًا ورقي.
الكلاسيكية الحديثة تجردت من النغمات البنية التقليدية، واتجهت أكثر نحو اللمسات اللونية النابضة بالحياة، كما في تصميم تلك الغرفة، حيث النغمات الجريئة والصارخة من الأزرق والبرتقالي، بينما لعبت الإضاءة الخافتة والمبتكرة، دورها المثالي في إعادة الهدء إلى الغرفة الملونة.
لا تكتمل أناقة التصميم الكلاسيكي بدون ثريا كريستالية فاخرة تتلألأ، وتوزع أضوائها في أرجاء الغرفة، لتبرز الدرجات اللونية المحايدة من الأبيض والكريمي والبيج وأيضًا الرمادي، في مزيج ناعم وأنيق، بل وأيضًا هادئ ويبعث شعورًا بالسلام في أجواء الغرفة.
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