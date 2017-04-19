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18 فكرة رائعة لتزيين جدران المدخل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لا تستقبل زائريك إلا بديكورات أنيقة، وأثاث جميل، لتقدم لهم ترحيب يليق بهم، حتى الجدران، دعها ترحب بهم بحرارة، خاصة جدران المدخل، حيث الانطباع الأول للزائرين. 

لذلك، أتينا لك في مقال اليوم، بـ18 فكرة رائعة لتزيين جدران مدخل منزلك، مع الألوان، والزخارف، والطلاء، والتفاصيل الصغيرة التي تمنحك نتيجة نهائية مثالية.

1. دع الحجارة تغطي أول جدار تقابله العين عند دخول الغرفة، أناقة الملمس، ودفء التصميم ستبقى عالقة في أذهان زائريك

CASA PC 40, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

1. دع الحجارة تغطي أول جدار تقابله العين عند دخول الغرفة، أناقة الملمس، ودفء التصميم ستبقى عالقة في أذهان زائريك

2. إذا كنت تريد فصل الممر أو المدخل عن مناطق أخرى يمكنك إنشاء جدار مع ألواح متداخلة من الحجارة، وملمسها الطبيعي كافي لتبدو كبيرة

Residencia Mogi Mirim , Pereira Cunha Arquitetos Pereira Cunha Arquitetos الممر الحديث، المدخل و الدرج حجر
Pereira Cunha Arquitetos

Pereira Cunha Arquitetos
Pereira Cunha Arquitetos
Pereira Cunha Arquitetos

3. فكرة رائعة لتزيين الجدار المقابل لمدخل المنزل، حيث هدم نصفه وتزيينه بألواح من الخشب لتمنحه تصميم جديد ومميز

Ampliación de casa en Ciudad de Mexico - Casa BG, All Arquitectura All Arquitectura الممر والمدخل زجاج White
All Arquitectura

All Arquitectura
All Arquitectura
All Arquitectura

4. إذا كنت لا تريد لضيوفك أن يمرون من المدخل دون ملاحظته، يمكنك استبدال الطلاء العادي بمربعات من البلاط، لمظهر مميز ولافت للنظر

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

4. إذا كنت لا تريد لضيوفك أن يمرون من المدخل دون ملاحظته، يمكنك استبدال الطلاء العادي بمربعات من البلاط، لمظهر مميز ولافت للنظر

5. ماذا عن جدار لا يرحب فقط بضيوفك، بل أيضًا يمنحك لمسة فنية وذوق رفيع، مع بعض الرسومات والإطارات المميزة

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

5. ماذا عن جدار لا يرحب فقط بضيوفك، بل أيضًا يمنحك لمسة فنية وذوق رفيع، مع بعض الرسومات والإطارات المميزة

6. المحاريب والمنافذ تمنحك فرصة رائعة لتصميم بعض الأرفف وعرض مقتنيات الفاخرة والفريدة، ويمكنك جعلها أكثر تميزًا مع بعض الإضاءات

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

6. المحاريب والمنافذ تمنحك فرصة رائعة لتصميم بعض الأرفف وعرض مقتنيات الفاخرة والفريدة، ويمكنك جعلها أكثر تميزًا مع بعض الإضاءات

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7. الاستعانة بلمسة لونية تجعل المدخل أكثر حيوية، ولكن احرص على استخدامها بالقدر المناسب دون مغالاة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

7. الاستعانة بلمسة لونية تجعل المدخل أكثر حيوية، ولكن احرص على استخدامها بالقدر المناسب دون مغالاة

8. مرايا وإضاءات وبعض الديكورات المميزة وأيضًا لمسة من الطبيعة.. بعض من كل شيء ولكن دون زحام

Casa Bosque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

9. مرايا وإضاءات وبعض الديكورات المميزة وأيضًا لمسة من الطبيعة.. بعض من كل شيء ولكن دون زحام

9. إذا كانت مساحة المدخل تتسع بما يكفي، يمكنك وضع اثنين من الكراسي وربما معقد للاستراحة قليلًا أو ارتداء وخلع الأحذية براحة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

10. توليد بعض الفتحات هو الحل المثالي للمدخل الضيق الطويل، حتى لا تشعرك الجدران الكثيرة بالاختناق في تلك المساحة الصغيرة

CASA MAPLES, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

11. بضعة أحرف يمكنها تزيين مدخل منزلك بطريقة مميزة، وتوصيل رسالة ترحيبية دافئة للزائرين

Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

12. لا تترك فرصة الاستفادة من الضوء الطبيعي لمنح مدخلك إشراقة قوية وأجواء ترحيبية مفعمة بالحيوية

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

13. الضوء والمرايا حليفان قويان في أي مساحة صغيرة من المنزل، وخاصة في المدخل؛ لمزيد من الاتساع والأناقة

HCH, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

14. اللمسات الحديثة تضمن لك التميز وعنصر الإبهار، كما في هذا الجدار الزجاجي بالكامل، مع الانقسامات الهندسية المعدنية

Tabachines 40, PHia PHia الممر والمدخل
PHia

PHia
PHia
PHia

14. اللمسات الحديثة تضمن لك التميز وعنصر الإبهار، كما في هذا الجدار الزجاجي بالكامل، مع الانقسامات الهندسية المعدنية

15. القوام مهم جدًا في تجميل الجدران، وليس هناك أكثر جمالًا وتميزًا من جدار مزين بسطح رملي!

Casa 57 Casa Fuerte, Prototipo Arquitectos Prototipo Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prototipo Arquitectos

Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos

16. القوام مهم جدًا في تجميل الجدران، وليس هناك أكثر جمالًا وتميزًا من جدار مزين بسطح رملي!

16. أن تحصل على عنصر الماء لتزيين جدرانك، لا يعني فقط الحصول على مظهر جمالي مميز، بل أيضًا ترحيب رائع مع عنصر من الطبيعة

RESIDENCIA ALONSO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج حجر White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

16. أن تحصل على عنصر الماء لتزيين جدرانك، لا يعني فقط الحصول على مظهر جمالي مميز، بل أيضًا ترحيب رائع مع عنصر من الطبيعة

17. دع الفن يصبح بطل الرواية، ليس فقط في زاوية صغيرة، بل اجعله كمعرض فني واسمح بالتجلي على جدران المدخل

RESIDENCIA EN MÉRIDA, OC, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Amber/Gold
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

17. دع الفن يصبح بطل الرواية، ليس فقط في زاوية صغيرة، بل اجعله كمعرض فني واسمح بالتجلي على جدران المدخل

18. ورق الحائط لجدار مسطح وأنيق، مع مظهر خشبي يبدو كالطبيعي تمامًا، كما أنه سهل الإزالة لإخفاء هوية الجدار

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

لمزيد من الأفكار المميزة لتصميم مدخل المنزل، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار رائعة لمدخل يليق بمنزلك

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