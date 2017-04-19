18 فكرة رائعة لتزيين جدران المدخل

لا تستقبل زائريك إلا بديكورات أنيقة، وأثاث جميل، لتقدم لهم ترحيب يليق بهم، حتى الجدران، دعها ترحب بهم بحرارة، خاصة جدران المدخل، حيث الانطباع الأول للزائرين.
لذلك، أتينا لك في مقال اليوم، بـ18 فكرة رائعة لتزيين جدران مدخل منزلك، مع الألوان، والزخارف، والطلاء، والتفاصيل الصغيرة التي تمنحك نتيجة نهائية مثالية.
1. دع الحجارة تغطي أول جدار تقابله العين عند دخول الغرفة، أناقة الملمس، ودفء التصميم ستبقى عالقة في أذهان زائريك
4. إذا كنت لا تريد لضيوفك أن يمرون من المدخل دون ملاحظته، يمكنك استبدال الطلاء العادي بمربعات من البلاط، لمظهر مميز ولافت للنظر
5. ماذا عن جدار لا يرحب فقط بضيوفك، بل أيضًا يمنحك لمسة فنية وذوق رفيع، مع بعض الرسومات والإطارات المميزة
6. المحاريب والمنافذ تمنحك فرصة رائعة لتصميم بعض الأرفف وعرض مقتنيات الفاخرة والفريدة، ويمكنك جعلها أكثر تميزًا مع بعض الإضاءات
7. الاستعانة بلمسة لونية تجعل المدخل أكثر حيوية، ولكن احرص على استخدامها بالقدر المناسب دون مغالاة
9. مرايا وإضاءات وبعض الديكورات المميزة وأيضًا لمسة من الطبيعة.. بعض من كل شيء ولكن دون زحام
14. اللمسات الحديثة تضمن لك التميز وعنصر الإبهار، كما في هذا الجدار الزجاجي بالكامل، مع الانقسامات الهندسية المعدنية
16. القوام مهم جدًا في تجميل الجدران، وليس هناك أكثر جمالًا وتميزًا من جدار مزين بسطح رملي!
16. أن تحصل على عنصر الماء لتزيين جدرانك، لا يعني فقط الحصول على مظهر جمالي مميز، بل أيضًا ترحيب رائع مع عنصر من الطبيعة
17. دع الفن يصبح بطل الرواية، ليس فقط في زاوية صغيرة، بل اجعله كمعرض فني واسمح بالتجلي على جدران المدخل
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