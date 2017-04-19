18 فكرة رائعة لتزيين جدران المدخل

لا تستقبل زائريك إلا بديكورات أنيقة، وأثاث جميل، لتقدم لهم ترحيب يليق بهم، حتى الجدران، دعها ترحب بهم بحرارة، خاصة جدران المدخل، حيث الانطباع الأول للزائرين.

لذلك، أتينا لك في مقال اليوم، بـ18 فكرة رائعة لتزيين جدران مدخل منزلك، مع الألوان، والزخارف، والطلاء، والتفاصيل الصغيرة التي تمنحك نتيجة نهائية مثالية.