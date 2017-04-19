منزل كلاسيكي راقي رغم صغر مساحته

برغم سيطرة بعض الأنماط على تصميم أغلب المنازل في الآونة الأخيرة، على رأسهم العصري والتبسيطي وأيضًا الانتقائي، إلا أن الكلاسيكيات مازلت تحتفظ بعشاقها، خاصة بعد ظهور الكلاسيكية الحديثة التي تجمع بين اللمسات العصرية والملامح الكلاسيكية معًا، أما اللمسات المذهبة، التي اعتبرها الكثيرون من المظاهر العتيقة، فقد عادت بقوة لتفرض سيطرتها على التصميم الداخلي، ولكن مع وجه جديد أكثر حداثة وأناقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة فاخرة، بين غرف أحد الشقق الكلاسيكية التي ترصعت جدرانه ومفروشاته باللمسات المذهبة، مع الاحتفاظ بالمظهر الحديث والأنيق. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من تصميم تلك الشقة الرائعة!