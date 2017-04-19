منزل كلاسيكي راقي رغم صغر مساحته

برغم سيطرة بعض الأنماط على تصميم أغلب المنازل في الآونة الأخيرة، على رأسهم العصري والتبسيطي وأيضًا الانتقائي، إلا أن الكلاسيكيات مازلت تحتفظ بعشاقها، خاصة بعد ظهور الكلاسيكية الحديثة التي تجمع بين اللمسات العصرية والملامح الكلاسيكية معًا، أما اللمسات المذهبة، التي اعتبرها الكثيرون من المظاهر العتيقة، فقد عادت بقوة لتفرض سيطرتها على التصميم الداخلي، ولكن مع وجه جديد أكثر حداثة وأناقة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة فاخرة، بين غرف أحد الشقق الكلاسيكية التي ترصعت جدرانه ومفروشاته باللمسات المذهبة، مع الاحتفاظ بالمظهر الحديث والأنيق. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من تصميم تلك الشقة الرائعة!
يستقبلنا المنزل بمدخل مبهر يليق بإحدى الفيلات الفاخرة، حيث الأرضيات البراقة، واللمسات المذهبة في مل مكان، بدءًا من باب المنزل، والشماعة المعدنية التي تزين المساحة بجانبه، وأيضًا إطار المرآة، وحتى التفاصيل البسيطة المزينة للمنضدة والإضاءات الجانبية والجزء الأسود المزين للجدار مع خطوط مذهبة تحدد ملامحه. في حين تزين السقف بثريا أنيقة تزيد من بريق هذا المدخل.
إضافة إلى النغمات الفاتحة والإضاءة الطبيعة المتسللة من النافذة الزجاجية، تعمل اللمسات الذهبية على منح غرفة المعيشة إشراقة قوية مميزة ومبهجة، بدءًا من المرآة الكبيرة التي تحتل أغلب الجدار، بإطارها المذهب المنقوش، وحتى المنضدة الفريدة، والثريا الفاخرة المتدلية من السقف، إضافة إلى المزهريات التي تزين جانبي الأريكة، وأيضًا الستائر المزينة لجانبي النافذة.
الأريكة والكرسيين بلونهم الكريمي، يبدون مُريحين للغاية وضخامتهم تمنحهم شعور فاخر، خاصة مع تلك الوسائد الصغيرة بدرجات البني من الأغمق وحتى الأفتح، كما تُشكل تناغمًا ناعمًا مع الأرضية الباركيه الفاتحة.
في الجهة المقابلة للأريكة، صممت منضدة بيضاء من الخشب، مع نقش محفور يزيدها أناقة ويجعلها تبدو وكأنها مصنوعة من الجبس، وسطح خشبي مع لمسات ديكورية مذهبة، وقد حملت فوقها شاشة مسطحة حديثة، فيما وضع في الزاوية البعيدة صندوق خشبي مع اثنين من الأرفف لترتيب الكتب، وأسفلها مباشرة، ترك الجزء السفلي من المنضدة مفرغًا لوضع كرسي صغير واستغلال تلك المساحة كمكتب للعمل أو الدراسة. خطوة ذكية لاستغلال المساحة وتوفيرها.
إلى جانب المنضدة البيضاء، صممت خزانة خفية، تبدو وكأنها مجرد مرايا تزيين الجدار، لولا الخط الفاصل في المرآة، وقد تزينت بإطار من الخشب المنقوش ذاته، لتشكل تناغم وتناسق رائع في أثاث الغرفة.
يتمتع المطبخ بتصميم كلاسيكي على النمط الريفي، مع الخشب الأبيض، والخزانات المزينة بالمرايا واللمسات المذهبة، أما الموقد والمدخنة، فيمنحوه لمسة ريفية عتيقة، تليق بالفسيفساء الأبيض المزين للجدار الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي.
الستائر الذهبية التي تزين النافذة الزجاجية، تشكل سيموفنية راقية مع الثرايا الكلاسيكية الفاخرة المزينة للسقف، وتتكامل مع اللمسات المذهبة في أثاث المطبخ وأيضًا طاولة الطعام.
إلى جانب الجدار، استندت طاولة طعام خشبية بيضاء، تماما كسائر أثاث المنزل، مع تصميم بيضاوي بسيطظن وقد التف حولها أربع من الكراسي، لتشكل ركن هادئ لتناول الطعام داخل المطبخ، وقد هيئت الأجواء بلوحة من المزروعات المجسمة، وإضاءات على جانبيها، للاستمتاع بوجبة طعام كلاسيكية فاخرة.
أول ما يلفت أنظارنا في غرفة النوم، هو ظهور ألوان جديدة متمثلة في نغمتين من الرمادي الداكن والفضي الفاتح، قد زينتا مفروشات السرير المزدوج الكبير، والستائر الجانبية للنافذة الزجاجية التي اختبئت خلف ستائر بيضاء شفافة.
باقي الغرفة احتفظ بالتصميم العام للمنزل، حيث الأبيض، والأرضية الباركيه، مع اللمسات المذهبة في الإضاءات الجانبية واللوح الأمامي للسرير، وأيضًا ورق الحائط في الجدار الخلفي، والثريا الكلاسكية المزينة للسقف.
في الجدار المقابل للسرير، وضعت شاشة مسطحة سوداء حديثة، للاسترخاء أثناء متابعة البرنامج المفضل في يوم عطلة يتخلله بعض الكسل، أو ربما لقضاء بعض اللحظات قبل الخلود إلى النوم. يمكننا ملاحظة الباب الأبيض بتفاصيله الذهبية التي تكمل اللوحة الكلاسيكية للمنزل.
لم تخل غرفة الأفال من اللمسات المذهبة التي شكلت العنوان الرئيسي لهذا المنزل، برغم وجود نغمة لونية جديدة، تجسدت في الأزرق القوي، والخطوط الأخرى الملونة المزينة لورق الحائط. على عكس باقي المنزل، تتمتع تلك الغرفة بشيء من العصرية.
ننهي جولتنا بإلقاء نظرة سريعة على الحمام، حيث سيطرة نغمة من اللون الكريمي، مع أرضيات وجدران براقة، وخط مذهب يحدد ملامح الحمام، ويزين تفاصيل الباب مع الكثير من الزخرفة الفاخرة.
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